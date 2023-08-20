  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Арсенал Саранди
0:1
Перерыв
Институто Кордоба
0'
0:1
21' Гол
Adrian Martinez
24' Желтая карточка
Роффо Мануэль
45' Желтая карточка
Fernando Alarcon

Ход матча

21'
0:1
Adrian Martinez
(Gaston Lodico)
24'
 
Роффо Мануэль
45'
 
Fernando Alarcon
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Институто Кордоба
8.90
3.50
2.52
Все Коэффициенты
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
19
Сентурион
Максимилиано
13
Joaquin
Pombo
24
Daniel
Lucero
5
Спорле
Адриан
8
Braian
Rivero
18
Gonzalo
Muscia
10
Santiago
Toloza
9
Flabian
Londono
7
Facundo
Pons
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
15
Lucas
Rodriguez
I
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
5
Roberto
Agustin
Bochi
16
Luciano
Aued
19
Gaston
Lodico
9
Adrian
Martinez
10
Franco
Watson
Арсенал Саранди
5-3-2
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Институто Кордоба

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
ПБ
1:2
КА
1:3

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
38

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 1 1
Gaston Lodico 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роффо Мануэль 1 0

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия и Эсгрима 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Атлетико Хуракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Институто Кордоба - Атлетико Хуракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2
Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Институто Кордоба 1:0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арсенал Саранди
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Саранди
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Fernando Alarcon получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Роффо Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Гастон Лодико сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Adrian Martinez бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Институто Кордоба
8.90
3.50
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арсенал Саранди 0:1 Институто Кордоба онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Арсенал Саранди
Институто Кордоба
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 