Тур: 1.
0:1
Перерыв
0'
0:1
21' ГолAdrian Martinez
24' Желтая карточкаРоффо Мануэль
45' Желтая карточкаFernando Alarcon
Ход матча
21'
0:1
24'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Franco Vega
-
22 Brian Guzman
-
-
27 Juan Cejas
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Vilar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Арсенал Саранди
Институто Кордоба
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
38
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|1
|1
|Gaston Lodico
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роффо Мануэль
|1
|0
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия и Эсгрима 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Атлетико Хуракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Институто Кордоба - Атлетико Хуракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2
Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Институто Кордоба 1:0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Тальерес Кордоба
|Ramon Sosa
|2 (1)
|Бельграно
|Lucas Passerini
|2
|Бока Хуниорс
|Себальос Эсекиэль
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Медина Кристиан
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Химнасия и Эсгрима
|Leonardo Morales
|1 1
|Химнасия и Эсгрима
|Bruno Palazzo
|1
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|1