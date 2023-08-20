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Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 28'
Атлетико Тукуман
0'
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Атлетико Тукуман
2.18
3.35
3.90
Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
26
Ismael
Cortez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
24
Octavio
Bianchi
1
Tomas
Marchiori
4
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
5
Adrian
Sanchez
23
Ramiro
Carrera
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Атлетико Тукуман

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
3:1
С
1:2
С
2:1
К
0:0
С
0:1
П
2:1
ПБ
3:4
ПБ
3:1
ПБ
2:0
НБ
2:1
НБ
2:0
НБ
4:2
ПА
2:2
ПА
1:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.89
0.71

Среднее время на гол

47
126

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
72

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия и Эсгрима 2:0
Атлетико Хуракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 1:2 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо Альмагро 1:3 Колон - Атлетико Тукуман 0:0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Атлетико Тукуман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сармьенто
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тигре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Росарио Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сармьенто
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тигре
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сармьенто
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тигре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1
Институто Кордоба Fernando Alarcon 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Атлетико Тукуман
2.18
3.35
3.90
Все Коэффициенты
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Росарио Сентраль
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