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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 6'
Барракас Сентраль
0'
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Барракас Сентраль
2.30
3.30
5.10
Все Коэффициенты
12
Леонардо
Буриан
4
Roberto
Garcia
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
21
Мендез
Начо
7
Jose
Florentin
11
Gianluca
Prestianni
10
Walter
Bou
20
Пиццини
Франсиско
9
Ромеро
Брайан
1
Andres
Desabato
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Барракас Сентраль
5-4-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Барракас Сентраль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атлетико Хуракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Велес Сарсфилд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барракас Сентраль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Барракас Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Велес Сарсфилд
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1
Расинг Авельянеда Кинтеро Хуан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Барракас Сентраль
2.30
3.30
5.10
Все Коэффициенты
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