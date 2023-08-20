Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
1:0
35' Гол в свои воротаFernando Prado
43' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
73' Желтая карточкаРомеро Брайан
83' Желтая карточкаКолитто Лукас
90'+5
Ход матча
35'
1:0
43'
73'
83'
21
Мендез
Начо
10
Walter
Bou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Guido Villar
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Барракас Сентраль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Хианетти Лаутаро
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колитто Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Велес Сарсфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Атлетико Хуракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Барракас Сентраль
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Тальерес Кордоба
|Ramon Sosa
|2 (1)
|Бельграно
|Lucas Passerini
|2
|Бока Хуниорс
|Себальос Эсекиэль
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Медина Кристиан
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Химнасия и Эсгрима
|Leonardo Morales
|1 1
|Химнасия и Эсгрима
|Bruno Palazzo
|1
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|1