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Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Сармьенто
1:0
Первый тайм: 45'
Тигре
0'
1:0
23' Гол
Franco Paredes
44' Желтая карточка

Ход матча

23'
Franco Paredes
1:0
44'
 
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Тигре
2.70
3.42
8.43
Все Коэффициенты
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
8
Guido
Mainero
29
Гарсия
Мануэль
15
Diego
Calcaterra
10
Sergio
Quiroga
7
Лисандро
Лопес
III
9
Alan
Marinelli
33
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
28
Молинас
Аарон
5
Sebastian
Prediger
II
10
Меносси
Лукас
11
Кастро
Алексис
18
Blas
Armoa
29
Tomas
Badaloni
Сармьенто
4-4-2
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Сармьенто
Тигре

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:2
ПБНПАЗБ
1:1
ПНЗB
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Paredes 1 1
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия и Эсгрима - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Атлетико Хуракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2
Тигре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1
Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия и Эсгрима - Тигре 1:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Атлетико Тукуман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сармьенто
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тигре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Росарио Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сармьенто
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тигре
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Атлетико Тукуман
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сармьенто
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тигре
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1
Институто Кордоба Fernando Alarcon 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Г О О О О Л - Франко Паредес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Тигре
2.70
3.42
8.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сармьенто 1:0 Тигре онлайн

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