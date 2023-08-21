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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:0
Перерыв
Миннесота Юнайтед
0'
32' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
39' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас

Ход матча

32'
Сэндс Джеймс
 
39'
 
Грегуш Ян
Хлонгвейн Бонгокуле
39'
Пеллегрини Матиас
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.28
3.90
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
3
Куфре
Бриан
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Пеллегрини
Матиас
10
Родригес
Сантьяго
27
Моралес
Максимильяно
9
Monsef
Bakrar
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
5
Бристоу
Итан
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
8
Росалес
Джозеф
22
Пукки
Теэму
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:1
М
0:1
М
3:3
М
2:1
М
3:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.24
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.16
Talles Magno 3 0.12
Куфре Бриан 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Gabriel Segal 2 0.08
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Хавьер Тиаго 1 0.04
Шано Максим 1 0.04
Хаак Джастин 1 0.04
Жассон Андрес 1 0.04
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 6 0.26
Emanuel Reynoso2 4 0.17
Ариага Кервин 2 0.09
Mender Garcia 2 0.09
Амарилья Луис 2 (2) 0.09
Дотсон Хассани 1 0.04
Чжон Сан Бин 1 0.04
Пукки Теэму 1 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.04
Miguel Tapias 1 0.04
Росалес Джозеф 1 0.04
Devin Padelford 1 0.04
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куфре Бриан 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Пеллегрини Матиас 7 0
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Грей Тэйвон 4 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 4 0
Ариага Кервин 4 0
Тейлор Ди Джей 4 0
Miguel Tapias 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Emanuel Reynoso2 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
6
Нью-Йорк Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Миннесота Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
0% (0)
50% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

8
8
Нью-Йорк Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Миннесота Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
4
29%
4
22%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
6
33%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Забито

25
24
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
5
21%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
6
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

30
32
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
3
10%
3
9%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
7
23%
5
16%
31-45
6
20%
8
25%
46-60
4
13%
1
3%
61-75
8
27%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3
Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
5 раз 50%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
8 раз 33%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
6 раз 25%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
1
13 раз 59%
0
4 раза 18%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
12
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
18
4
5
19
1.5
5
17
2
22
2.5
2
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 13 2 8 43 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
8.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
10.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 7 8 8 26 - 30 29
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 24 15 6 3 39 - 27 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 24 11 6 7 47 - 33 39
5.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
6.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 Заявка 23 8 8 7 31 - 31 32
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 24 10 2 12 24 - 32 32
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 25 8 7 10 32 - 34 31
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 24 6 9 9 22 - 26 27
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 25 5 12 8 25 - 30 27
13.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
14.
Торонто
 0:2 Заявка 25 3 10 12 18 - 35 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 8 1 3 29 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Чикаго Файр
 Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
10.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 5 2 14 - 13 17
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 0:2 Заявка 13 3 6 4 11 - 13 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 19 17
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 3 7 12 - 20 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 13 2 2 9 7 - 27 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 0:2 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
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Нью-Йорк Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.28
3.90
4.40
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