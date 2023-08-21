Тур: 1. Стадион: Citi Field.
0:2
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаСэндс Джеймс
39' Желтая карточкаПеллегрини Матиас
0:1
53' ГолГрегуш Ян
60' Желтая карточкаТрапп Уилл
62' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
0:2
90' ГолMender Garcia
90'+7
Ход матча
32'
53'
0:1
60'
62'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
20
Трапп
Уилл
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
-
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.24
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.16
|Talles Magno
|3
|0.12
|Куфре Бриан
|2
|0.08
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Gabriel Segal
|2
|0.08
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Хавьер Тиаго
|1
|0.04
|Шано Максим
|1
|0.04
|Хаак Джастин
|1
|0.04
|Жассон Андрес
|1
|0.04
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.26
|Emanuel Reynoso2
|4
|0.17
|Mender Garcia
|3
|0.13
|Ариага Кервин
|2
|0.09
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.09
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.04
|Чжон Сан Бин
|1
|0.04
|Пукки Теэму
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|1
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Miguel Tapias
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|1
|0.04
|Devin Padelford
|1
|0.04
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куфре Бриан
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Пеллегрини Матиас
|7
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Тейлор Ди Джей
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Emanuel Reynoso2
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
6
Нью-Йорк Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
8
8
Нью-Йорк Сити
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
6
33%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Забито
25
26
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
6
24%
8
31%
76-90
Пропущено
32
32
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
3
9%
3
9%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
7
22%
5
16%
31-45
7
22%
8
25%
46-60
4
13%
1
3%
61-75
9
28%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3
Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
5 раз 50%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
13 раз 57%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
38
19
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
212
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
194
520
617
223
221
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|24
|13
|3
|8
|43 - 27
|42
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|0:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|32 - 32
|33
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|5:0 Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|38 - 32
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|11.
|0:5 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 28
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|2:1 Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 29
|40
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|48 - 33
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|25 - 34
|32
|9.
|1:2 Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 33
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|32 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|25 - 32
|26
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|20 - 36
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|0:5 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|9.
|1:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|10.
|2:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|11.
|0:5 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|5:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Коламбус Крю
|Селараян Лукас
|10 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5