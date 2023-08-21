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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
32' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
39' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
0:1
53' Гол
Грегуш Ян
60' Желтая карточка
Трапп Уилл
62' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
0:2
90' Гол
Mender Garcia
90'+7
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
3
Куфре
Бриан
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Пеллегрини
Матиас
10
Родригес
Сантьяго
27
Моралес
Максимильяно
9
Monsef
Bakrar
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
5
Бристоу
Итан
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
8
Росалес
Джозеф
22
Пукки
Теэму
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:1
М
0:1
М
3:3
М
2:1
М
3:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.24
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.16
Talles Magno 3 0.12
Куфре Бриан 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Gabriel Segal 2 0.08
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Хавьер Тиаго 1 0.04
Шано Максим 1 0.04
Хаак Джастин 1 0.04
Жассон Андрес 1 0.04
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 6 0.26
Emanuel Reynoso2 4 0.17
Mender Garcia 3 0.13
Ариага Кервин 2 0.09
Амарилья Луис 2 (2) 0.09
Дотсон Хассани 1 0.04
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.04
Чжон Сан Бин 1 0.04
Пукки Теэму 1 0.04
Грегуш Ян 1 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Miguel Tapias 1 0.04
Росалес Джозеф 1 0.04
Devin Padelford 1 0.04
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куфре Бриан 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Пеллегрини Матиас 7 0
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Грей Тэйвон 4 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 5 0
Трапп Уилл 5 0
Ариага Кервин 4 0
Тейлор Ди Джей 4 0
Miguel Tapias 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Emanuel Reynoso2 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
6
Нью-Йорк Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

8
8
Нью-Йорк Сити
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
57% (13)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
19%
4
29%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Забито

25
26
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
6
24%
8
31%
76-90

Пропущено

32
32
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
3
9%
3
9%
1-15
2
6%
6
19%
16-30
7
22%
5
16%
31-45
7
22%
8
25%
46-60
4
13%
1
3%
61-75
9
28%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3
Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
5 раз 50%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
8 раз 80%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
13 раз 57%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
1
9
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
19
4
5
20
1.5
6
17
2
23
2.5
2
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 24 13 3 8 43 - 27 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 0:0 Заявка 24 9 6 9 32 - 32 33
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 24 11 7 6 36 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 24 8 8 8 32 - 33 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 10 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 15 21
10.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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