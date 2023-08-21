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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:2
Перерыв
ФК Монреаль
0'
0:1
18' Гол
Шуэньер Матьё
0:2
25' Гол в свои ворота
Мабика Айме
45' Желтая карточка
Сервания Брандон
30
Ромеро
Томас
23
Сервания
Брандон
27
О'Нил
Шейн
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
21
Осорио
Джонатан
5
Ибарра
Франко
4
Брэдли
Майкл
7
Маршалл-Ратти
Джакил
25
Овусу
Принс-Осеи
10
Бернардески
Федерико
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
22
Эррера
Аарон
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
90
Опоку
Квадво
28
Jules-Anthony
Vilsaint
Торонто
4-4-2
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Торонто
ФК Монреаль

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

34 матча

44.1%
14.7%
41.2%
15 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:0
М
3:4
М
1:0
М
1:1
М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.39

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.38

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

61
47

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.12
Бернардески Федерико 3 (1) 0.12
Deandre Kerr 3 0.12
Ларьи Ричи 2 0.08
Кэй Марк-Энтони 2 0.08
Осорио Джонатан 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Сервания Брандон 1 0.04
Сапонг Чарльз 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 4 0.17
Шуэньер Матьё 3 0.13
Киото Ромель 3 (1) 0.13
Дюк Брайс 2 0.08
Тойе Мейсон 2 0.08
Ласситер Ариэль 1 0.04
Ibrahim Sunusi 1 0.04
Уотерман Джоэл 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Бро-Гийяр Закари 1 0.04
Опоку Квадво 1 0.04
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Петретта Рауль 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Themi Antonoglou 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 5 1
Уотерман Джоэл 6 0
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Шуэньер Матьё 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0

Результаты матчей

Торонто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
ФК Монреаль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
4
Торонто
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ФК Монреаль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

2
15
Торонто
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (8)
63% (15)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
ФК Монреаль
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
9% (2)
30% (7)
61% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
35% (8)
52% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
15

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

11
26
2 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
0
0%
10
38%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
4
36%
2
8%
61-75
3
27%
4
15%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
5
24%
4
57%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
0
0%
76-90

Забито

19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
3
16%
4
19%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
6
29%
76-90

Пропущено

32
33
9 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 16
2
6%
3
9%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
3
9%
11
33%
31-45
7
22%
8
24%
46-60
6
19%
3
9%
61-75
10
31%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1
Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0

Результаты матчей

Торонто
ФК Монреаль

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
6 раз 26%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
0
12 раз 52%
2
6 раз 26%
1
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торонто
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
3
9
2
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
11
12
6
18
1.5
8
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 23 13 2 8 43 - 27 41
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 Заявка 23 9 5 9 32 - 32 32
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
8.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 23 8 5 10 26 - 31 29
10.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 23 7 8 8 26 - 30 29
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 24 15 6 3 39 - 27 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 24 11 6 7 47 - 33 39
5.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
6.
Орландо Сити
 Заявка 23 10 7 6 34 - 28 37
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
Чикаго Файр
 Заявка 23 8 8 7 31 - 31 32
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 24 10 2 12 24 - 32 32
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 25 8 7 10 32 - 34 31
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 24 6 9 9 22 - 26 27
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 25 5 12 8 25 - 30 27
13.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
14.
Торонто
 0:2 Заявка 25 3 10 12 18 - 35 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 8 1 3 29 - 10 25
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Чикаго Файр
 Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
10.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 11 4 5 2 14 - 13 17
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
13.
Торонто
 0:2 Заявка 13 3 6 4 11 - 13 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 18 17
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 11 3 2 6 14 - 21 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 1 5 6 9 - 21 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 19 17
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 3 7 12 - 20 15
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 2:0 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 13 2 2 9 7 - 27 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 0:2 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 8
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Сервания Брандон получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Jules-Anthony Vilsaint уходит с поля. Оффор Чинонсо выходит вместо него
  • 25'
    Г О О О О Л - Мабика Айме уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 18'
    Г О О О О Л - Матье Чойниер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
ФК Монреаль
2.39
9.00
3.35
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