Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:2
Перерыв
0'
0:1
18' ГолШуэньер Матьё
0:2
25' Гол в свои воротаМабика Айме
45' Желтая карточкаСервания Брандон
Ход матча
18'
0:1
25'
0:2
45'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Ромеро
Томас
27
О'Нил
Шейн
22
Эррера
Аарон
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
90
Опоку
Квадво
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Luka Gavran
-
-
-
-
-
Главный тренер: Терри Данфилд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
90 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Торонто
ФК Монреаль
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
34 матча
44.1%
14.7%
41.2%
15 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.39
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
61
47
Голов в среднем за матч
1.79
1.38
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.12
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.12
|Deandre Kerr
|3
|0.12
|Ларьи Ричи
|2
|0.08
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.08
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Сервания Брандон
|1
|0.04
|Сапонг Чарльз
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|4
|0.17
|Шуэньер Матьё
|3
|0.13
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.13
|Дюк Брайс
|2
|0.08
|Тойе Мейсон
|2
|0.08
|Ласситер Ариэль
|1
|0.04
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.04
|Уотерман Джоэл
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.04
|Опоку Квадво
|1
|0.04
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Themi Antonoglou
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|5
|1
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Корбо Габриэле
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
ФК Монреаль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
4
Торонто
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ФК Монреаль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
2
15
Торонто
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (8)
63% (15)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
ФК Монреаль
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
9% (2)
30% (7)
61% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
35% (8)
52% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
15
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
11
26
2 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
0
0%
10
38%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
4
36%
2
8%
61-75
3
27%
4
15%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
5
24%
4
57%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
7
33%
0
0%
76-90
Забито
19
21
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
3
16%
4
19%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
6
29%
76-90
Пропущено
32
33
9 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 16
2
6%
3
9%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
3
9%
11
33%
31-45
7
22%
8
24%
46-60
6
19%
3
9%
61-75
10
31%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1
Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0
Результаты матчей
Торонто
ФК Монреаль
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
6 раз 26%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
0
12 раз 52%
2
6 раз 26%
1
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торонто
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
48
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
39
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
1112
618
815
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|26 - 30
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 27
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|2:0 Заявка
|24
|11
|6
|7
|47 - 33
|39
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|2:0 Заявка
|24
|10
|2
|12
|24 - 32
|32
|10.
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 34
|31
|11.
|0:0 Заявка
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|12.
|0:0 Заявка
|25
|5
|12
|8
|25 - 30
|27
|13.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|14.
|0:2 Заявка
|25
|3
|10
|12
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|2:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 13
|17
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 19
|17
|3.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|4.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|2:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 27
|8
|13.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|0:2 Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Коламбус Крю
|Селараян Лукас
|10 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5