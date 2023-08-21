Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
2:0
Перерыв
Ход матча
15'
1:0
23'
2:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Завадски
Шон
14
Йебоа
Яв
32
Ian
Murphy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксПолузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
-
11 Диас ЛуисПолузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кваме Ампаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
-
-
-
26 Malik Pinto
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Коламбус Крю
Цинциннати
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.42
|Кристиан Рамирез
|8
|0.33
|Эрнандес Хуан
|6 (1)
|0.25
|Моррис Эйдан
|4
|0.17
|Йебоа Яв
|3
|0.13
|Завадски Шон
|3
|0.13
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.08
|Арфстен Макс
|2
|0.08
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.08
|Амундсен Мальте
|2
|0.08
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|1
|0.04
|Кинтон Филип
|1
|0.04
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|12 (5)
|0.5
|Баджи Доминик
|4
|0.17
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.17
|Сантос Сержио II
|4
|0.17
|Барреаль Альваро
|3
|0.13
|Морено Хуниор
|3
|0.13
|Нвободо Обинна
|2
|0.08
|Ариас Сантьяго
|2
|0.08
|Москера Йерсон
|2
|0.08
|Brenner da Silva
|1
|0.04
|Бупендза Аарон
|1
|0.04
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Marco Angulo
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|8
|0
|Ian Murphy
|3
|2
|Москера Йерсон
|6
|0
|Миазга Мэтт
|5
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Malik Pinto
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Бупендза Аарон
|1
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Цинциннати
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
9
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Цинциннати
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
8
24
Коламбус Крю
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Цинциннати
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
2
Волевые поражения
14
33
Голы по времени матча
Забито
30
16
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
5
17%
1
6%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
3
19%
31-45
5
17%
4
25%
46-60
5
17%
3
19%
61-75
4
13%
5
31%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
17%
6
38%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
3
21%
7
29%
29%
61-75
1
7%
2
8%
76-90
Пропущено
22
8
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
6
27%
1
13%
16-30
2
9%
3
38%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
1
13%
76-90
Забито
44
40
22 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 16
2 Не забивали 2
6
14%
3
8%
1-15
5
11%
4
10%
16-30
11
25%
7
18%
31-45
9
20%
9
23%
46-60
8
18%
10
25%
61-75
5
11%
7
18%
76-90
Пропущено
34
24
12 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 15
2
6%
4
17%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
4
12%
9
38%
31-45
7
21%
4
17%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
11
32%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Коламбус Крю - Инди Илевен 1:0
Цинциннати
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1
Результаты матчей
Коламбус Крю
Цинциннати
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
48
48
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
212
149
1211
419
617
320
122
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|26 - 30
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 27
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|2:0 Заявка
|24
|11
|6
|7
|47 - 33
|39
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|2:0 Заявка
|24
|10
|2
|12
|24 - 32
|32
|10.
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 34
|31
|11.
|0:0 Заявка
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|12.
|0:0 Заявка
|25
|5
|12
|8
|25 - 30
|27
|13.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|14.
|0:2 Заявка
|25
|3
|10
|12
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|2:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 13
|17
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 19
|17
|3.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|4.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|2:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 27
|8
|13.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|0:2 Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Коламбус Крю
|Селараян Лукас
|10 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5