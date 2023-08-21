  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
3:0
Конец матча
Цинциннати
0'
1:0
15' Гол
Моррис Эйдан
2:0
23' Пенальти
Эрнандес Хуан
45' Желтая карточка
Нвободо Обинна
76' Желтая карточка
Ариас Сантьяго
3:0
90' Гол
Рассел-Роу Джейсен
90'+8
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
25
Завадски
Шон
18
Амундсен
Мальте
7
Грессель
Юлиан
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
20
Мэцан
Александру
17
Кристиан
Рамирез
9
Эрнандес
Хуан
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
28
Гэддис
Рэймон
2
Пауэлл
Альвас
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
9
Бупендза
Аарон
19
Васкес
Брэндон
Коламбус Крю
3-4-1-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Цинциннати

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:4
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 10 (2) 0.42
Кристиан Рамирез 8 0.33
Эрнандес Хуан 6 (1) 0.25
Моррис Эйдан 4 0.17
Йебоа Яв 3 0.13
Рассел-Роу Джейсен 3 0.13
Завадски Шон 3 0.13
Арфстен Макс 2 0.08
Нэйджби Дарлингтон 2 0.08
Амундсен Мальте 2 0.08
Мэцан Александру 1 0.04
Медранда Джимми 1 0.04
Кинтон Филип 1 0.04
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 12 (5) 0.5
Баджи Доминик 4 0.17
Васкес Брэндон 4 (1) 0.17
Сантос Сержио II 4 0.17
Барреаль Альваро 3 0.13
Морено Хуниор 3 0.13
Нвободо Обинна 2 0.08
Ариас Сантьяго 2 0.08
Москера Йерсон 2 0.08
Brenner da Silva 1 0.04
Бупендза Аарон 1 0.04
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Marco Angulo 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Моррис Эйдан 4 0
Морейра Стивен 3 0
Дегенек Милош 3 0
Амундсен Мальте 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Завадски Шон 3 0
Йебоа Яв 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Шульте Патрик 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 8 0
Ian Murphy 3 2
Москера Йерсон 6 0
Миазга Мэтт 5 0
Акоста Лусиано 5 0
Барреаль Альваро 5 0
Сантос Сержио II 5 0
Васкес Брэндон 3 0
Ариас Сантьяго 2 0
Гэддис Рэймон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Malik Pinto 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Бупендза Аарон 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Roman Celentano 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Цинциннати
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
9
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Цинциннати
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

8
24
Коламбус Крю
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Цинциннати
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

24
2

Волевые поражения

14
33

Голы по времени матча

Забито

33
16
18 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
6
18%
1
6%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
7
21%
3
19%
31-45
5
15%
4
25%
46-60
5
15%
3
19%
61-75
5
15%
5
31%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
4
29%
5
21%
46-60
3
21%
7
29%
29%
61-75
1
7%
2
8%
76-90

Пропущено

22
8
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
6
27%
1
13%
16-30
2
9%
3
38%
31-45
4
18%
2
25%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
1
13%
76-90

Забито

47
40
24 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 16
2 Не забивали 3
7
15%
3
8%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
11
23%
7
18%
31-45
9
19%
9
23%
46-60
8
17%
10
25%
61-75
6
13%
7
18%
76-90

Пропущено

34
27
12 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 16
2
6%
5
19%
1-15
6
18%
5
19%
16-30
4
12%
9
33%
31-45
7
21%
4
15%
46-60
4
12%
1
4%
61-75
11
32%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Коламбус Крю - Инди Илевен 1:0
Цинциннати
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1

Результаты матчей

Коламбус Крю
Цинциннати

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
8
4
5
8
2.5
4
8
3
10
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
21
3
15
9
1.5
12
12
5
19
2.5
6
18
3
21
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 24 13 3 8 43 - 27 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 0:0 Заявка 24 9 6 9 32 - 32 33
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 24 11 7 6 36 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 24 8 8 8 32 - 33 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 10 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 15 21
10.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коламбус Крю 3:0 Цинциннати онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     