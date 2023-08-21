Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Перерыв
Ход матча
36'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
11
Elias
Manoel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Защитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Troy Lesesne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
22 Асад ЯмильЗащитник
- Полузащитник
-
31 Дэвис ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
84 Фахардо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
48.1%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 7 побед
46 матчей
45.7%
26.1%
28.2%
21 победа 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.4%
45.7%
23.9%
14 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
37%
47.8%
15.2%
17 побед 22 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.32
0.71
Среднее время на гол
68
126
Всего голов
64
51
Голов в среднем за матч
1.39
1.11
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амайя Фрэнки
|4
|0.17
|Фернандес Омир
|3 (1)
|0.13
|Ванзейр Данте
|2
|0.08
|Барлоу Том
|2
|0.08
|Elias Manoel
|2
|0.08
|Рейес Андрес
|2
|0.08
|Бёрк Кори
|2
|0.08
|Харпер Кэмерон
|1
|0.04
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Лима Лукас II
|1
|0.04
|Эдельман Даниэль
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Толкин Джон
|0
|0
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Ronald Donkor
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.32
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.24
|Ку-Дипьетро Теодор
|3
|0.12
|Пинс Донован
|3
|0.12
|Клих Матеуш
|2
|0.08
|Дахоме Кристиан
|2
|0.08
|Дуркин Кристофер
|2
|0.08
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Уильямс Дэррик
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Роберта Найджел
|1
|0.04
|Грин Джейкоб
|1
|0.04
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|8
|1
|Данкан Кайл
|7
|0
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Нилис Шон
|6
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|1
|Толкин Джон
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Асад Ямиль
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
6
Нью-Йорк Ред Буллз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
5
18
Нью-Йорк Ред Буллз
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Ди Си Юнайтед
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
10
24
Голы по времени матча
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
44%
5
38%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
8%
3
16%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
2
25%
7
35%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Забито
24
33
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
0
0%
3
9%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
5
21%
4
12%
31-45
6
25%
5
15%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
9
38%
12
36%
76-90
Пропущено
24
33
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
3
13%
3
9%
1-15
6
25%
3
9%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
3
13%
7
21%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
6
25%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
101
57
65
111
47
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
186
518
915
122
519
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|2
|8
|43 - 27
|41
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|32 - 32
|32
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|9.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 31
|29
|10.
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|26 - 30
|29
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 27
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|2:0 Заявка
|24
|11
|6
|7
|47 - 33
|39
|5.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|6.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|31 - 31
|32
|9.
|2:0 Заявка
|24
|10
|2
|12
|24 - 32
|32
|10.
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 34
|31
|11.
|0:0 Заявка
|24
|6
|9
|9
|22 - 26
|27
|12.
|0:0 Заявка
|25
|5
|12
|8
|25 - 30
|27
|13.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|14.
|0:2 Заявка
|25
|3
|10
|12
|18 - 35
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 10
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|2:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|2:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 13
|17
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|13.
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 18
|17
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 21
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|2.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 19
|17
|3.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|4.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|2:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|2:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 27
|8
|13.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|0:2 Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Коламбус Крю
|Селараян Лукас
|10 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 8
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5