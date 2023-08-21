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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
36' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
44' Желтая карточка
Йервуд Дрю
54' Желтая карточка
Уильямс Дэррик
78' Желтая карточка
Рейес Андрес
82' Желтая карточка
Данкан Кайл
1:0
88' Гол
Толкин Джон
90'+7
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
21
Фернандес
Омир
75
Эдельман
Даниэль
16
Йервуд
Дрю
82
Лима
Лукас
II
13
Ванзейр
Данте
11
Elias
Manoel
1
Миллер
Тайлер
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
3
Уильямс
Дэррик
2
Тейшейра
Руан
7
Сантуш
Педру
6
Каноуз
Расселл
8
Дуркин
Кристофер
12
Дахоме
Кристиан
10
Gabriel
Pirani
20
Бентеке
Кристиан
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
48.1%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 7 побед

46 матчей

45.7%
26.1%
28.2%
21 победа 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.4%
45.7%
23.9%
14 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

37%
47.8%
15.2%
17 побед 22 ничьи 7 побед

История матчей

ОК
1:0
М
0:0
М
4:1
ОК
0:3
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
0:4
М
0:0
М
0:2
М
2:0
ОК
5:3
М
2:3
М
0:0
М
4:1
М
4:1

Голы

Всего голов

31
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.32
0.71

Среднее время на гол

68
126

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.39
1.11

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амайя Фрэнки 4 0.17
Фернандес Омир 3 (1) 0.13
Ванзейр Данте 2 0.08
Барлоу Том 2 0.08
Elias Manoel 2 0.08
Рейес Андрес 2 0.08
Бёрк Кори 2 0.08
Толкин Джон 1 0.04
Харпер Кэмерон 1 0.04
Кассерес Кристиан 1 0.04
Лима Лукас II 1 0.04
Эдельман Даниэль 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Данкан Кайл 0 0
Нилис Шон 0 0
Ronald Donkor 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 0.32
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.24
Ку-Дипьетро Теодор 3 0.12
Пинс Донован 3 0.12
Клих Матеуш 2 0.08
Дахоме Кристиан 2 0.08
Дуркин Кристофер 2 0.08
Сантуш Педру 1 0.04
О'Брайен Льюис 1 0.04
Уильямс Дэррик 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Роберта Найджел 1 0.04
Грин Джейкоб 1 0.04
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 9 1
Данкан Кайл 8 0
Кассерес Кристиан 7 0
Нилис Шон 6 0
Харпер Кэмерон 4 1
Толкин Джон 4 0
Эдельман Даниэль 4 0
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Ндам Хассан 2 0
Фернандес Омир 2 0
Амайя Фрэнки 2 0
Elias Manoel 2 0
Нилис Дилан 1 0
Peter Stroud 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 1
Бентеке Кристиан 6 0
Каноуз Расселл 5 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Сантуш Педру 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Асад Ямиль 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
6
Нью-Йорк Ред Буллз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

5
18
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Ди Си Юнайтед
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

10
24

Голы по времени матча

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
8
47%
5
38%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
2
25%
7
35%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Забито

25
33
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
0
0%
3
9%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
5
20%
4
12%
31-45
6
24%
5
15%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
10
40%
12
36%
76-90

Пропущено

24
34
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
13%
3
9%
1-15
6
25%
3
9%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
3
13%
7
21%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
8
1.5
6
5
1
12
2.5
4
7
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
7
5
19
1.5
9
16
1
23
2.5
5
20
1
23
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 24 13 3 8 43 - 27 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 0:0 Заявка 24 9 6 9 32 - 32 33
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 24 11 7 6 36 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 24 8 8 8 32 - 33 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 10 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 15 21
10.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Йервуд Дрю получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
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