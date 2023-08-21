Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:3
Второй тайм: 71'
0'
34' Желтая карточкаШлегель Родриго
1:0
47' ГолПинеда Маурисио
1:1
50' ГолВильдер Картахена
1:2
54' ГолАнгуло Иван
55' Желтая карточкаТоррес Факундо
59' Желтая карточкаХименес Гастон
1:3
68' ПенальтиТоррес Факундо
Ход матча
34'
47'
50'
54'
1:2
55'
59'
68'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ричи
Спенсер
26
Думбия
Усман
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Си-Джей Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
-
28 Салим АбдиЗащитник
- Защитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Чикаго Файр
Орландо Сити
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2.4
1.22
Среднее время на гол
37
73
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
38
21
Голов в среднем за матч
2
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.21
|Хайле-Селассие Марен
|4
|0.17
|Пржибылко Каспер
|4
|0.17
|Герберс Фабиан
|4
|0.17
|Шакири Джердан
|3 (1)
|0.13
|Куциас Георгиос
|2
|0.08
|Мюллер Крис
|2
|0.08
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.08
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Наварро Мигель
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|8
|0.33
|Торрес Факундо
|7 (3)
|0.29
|Кара Эркан
|5
|0.21
|Охеда Мартин
|4
|0.17
|Ангуло Иван
|4
|0.17
|Энрике Рамиро
|2
|0.08
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Вильдер Картахена
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.04
|Rafael Santos2
|1
|0.04
|Карлос Антонио
|1
|0.04
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|6
|1
|Наварро Мигель
|6
|0
|Суке Арно
|4
|1
|Хименес Гастон
|5
|0
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|0
|Вильдер Картахена
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Араухо Сесар
|5
|0
|Янссон Робин
|4
|0
|Фелипе
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Шлегель Родриго
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Энрике Рамиро
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Торрес Факундо
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
5
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
8
16
Чикаго Файр
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Орландо Сити
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
17
21
Голы по времени матча
Забито
17
17
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
7
41%
0
0%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
6
33%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
42%
3
17%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Забито
29
35
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
4
14%
4
11%
1-15
4
14%
7
20%
16-30
8
28%
2
6%
31-45
3
10%
10
29%
46-60
2
7%
5
14%
61-75
8
28%
7
20%
76-90
Пропущено
33
27
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
6%
1
4%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
10
30%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3
Результаты матчей
Чикаго Файр
Орландо Сити
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
3 раза 13%
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
57
57
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
65
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
185
815
1112
518
419
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|24
|13
|3
|8
|43 - 27
|42
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|0:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|32 - 32
|33
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|5:0 Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|38 - 32
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|11.
|0:5 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 28
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|2:1 Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 29
|40
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|48 - 33
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|25 - 34
|32
|9.
|1:2 Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 33
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|32 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|25 - 32
|26
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|20 - 36
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|0:5 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|9.
|1:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|10.
|2:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|11.
|0:5 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|5:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Коламбус Крю
|Селараян Лукас
|10 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5