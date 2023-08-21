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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:3
Второй тайм: 71'
Орландо Сити
0'
34' Желтая карточка
Шлегель Родриго
1:0
47' Гол
Пинеда Маурисио
1:1
50' Гол
Вильдер Картахена
1:2
54' Гол
Ангуло Иван
55' Желтая карточка
Торрес Факундо
59' Желтая карточка
Хименес Гастон
1:3
68' Пенальти
Торрес Факундо
18
Ричи
Спенсер
24
Jonathan
Dean
22
Пинеда
Маурисио
4
Теран
Карлос
6
Наварро
Мигель
26
Думбия
Усман
30
Хименес
Гастон
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
19
Куциас
Георгиос
1
Гальесе
Педро
23
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
Чикаго Файр
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Орландо Сити

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
3:1
М
4:1
М
2:5
М
1:1
М
4:0
М
1:2
М
4:0
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
ОК
3:1
М
2:3
ОК
5:1

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2.4
1.22

Среднее время на гол

37
73

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

2
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.21
Хайле-Селассие Марен 4 0.17
Пржибылко Каспер 4 0.17
Герберс Фабиан 4 0.17
Шакири Джердан 3 (1) 0.13
Куциас Георгиос 2 0.08
Мюллер Крис 2 0.08
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.08
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 8 0.33
Торрес Факундо 7 (3) 0.29
Кара Эркан 5 0.21
Охеда Мартин 4 0.17
Ангуло Иван 4 0.17
Энрике Рамиро 2 0.08
Араухо Сесар 1 0.04
Вильдер Картахена 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.04
Rafael Santos2 1 0.04
Карлос Антонио 1 0.04
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 6 1
Наварро Мигель 6 0
Суке Арно 4 1
Хименес Гастон 5 0
Кцихос Рафаэль 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Теран Карлос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 1 1
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Jonathan Dean 2 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 6 0
Вильдер Картахена 5 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 5 0
Араухо Сесар 5 0
Янссон Робин 4 0
Фелипе 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Гальесе Педро 2 0
Шлегель Родриго 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Энрике Рамиро 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Торрес Факундо 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Кара Эркан 1 0
Rafael Santos2 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Орландо Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
5
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

8
16
Чикаго Файр
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Орландо Сити
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

17
21

Голы по времени матча

Забито

17
17
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
7
41%
0
0%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Пропущено

15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
6
33%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
42%
3
17%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

29
35
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
4
14%
4
11%
1-15
4
14%
7
20%
16-30
8
28%
2
6%
31-45
3
10%
10
29%
46-60
2
7%
5
14%
61-75
8
28%
7
20%
76-90

Пропущено

33
27
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
6%
1
4%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
10
30%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3

Результаты матчей

Чикаго Файр
Орландо Сити

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
2
3 раза 13%
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
18
5
8
15
1.5
11
12
5
18
2.5
4
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 24 13 3 8 43 - 27 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 0:0 Заявка 24 9 6 9 32 - 32 33
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 24 11 7 6 36 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 24 8 8 8 32 - 33 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 10 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 15 21
10.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Шлегель Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Гутьеррес Брайан сделал результативную передачу.
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    Лучшие коэффициенты
    Чикаго Файр
    Ничья
    Орландо Сити
    9.50
    4.00
    3.21
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чикаго Файр 1:3 Орландо Сити онлайн

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