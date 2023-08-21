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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
5:0
Второй тайм: 71'
Портленд Тимберс
0'
1:0
5' Пенальти
Басси Амине
2:0
11' Гол
Nelson Quinones
3:0
14' Гол
Бэрд Кори
22' Желтая карточка
Эскобар Франко
45' Желтая карточка
Жупарич Дарио
4:0
45' Гол
Эскобар Франко
45' Желтая карточка
Дорси Гриффин
5:0
63' Гол
Смит Брэд
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
11
Бэрд
Кори
31
Ивачич
Альяз
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
6
Акоста
Бриан
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
7
Боли
Франк
23
Чара
Йимми
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

24 матча

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
4:2
М
3:1
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.38
Бэрд Кори 4 0.17
Эррера Эктор 3 0.13
Thor Ulfarsson 3 0.13
Франко Иван 2 0.08
Nelson Quinones 2 0.08
Эскобар Франко 2 0.08
Карраскилья Адальберто 1 0.04
Стирс Дэниэл 1 0.04
Алию Ибрахим 1 0.04
Микаэль 1 0.04
Шмитт Тейт 1 0.04
Дорси Гриффин 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боли Франк 6 0.25
Феррейра Эвандер 5 (1) 0.21
Асприлья Дайрон 4 0.17
Москера Хуан 2 0.08
Чара Йимми 1 0.04
Nathan Fogaca 1 0.04
Жупарич Дарио 1 0.04
Паредес Кристиан 1 0.04
Браво Клаудио III 1 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Незгода Ярослав 1 0.04
Макгро Зак 1 0.04
Tega Ikoba 1 0.04
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 5 2
Эскобар Франко 7 0
Микаэль 5 1
Artur Moraes III 5 0
Nelson Quinones 3 1
Святченко Эрик 4 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Luis Caicedo III 4 0
Дорси Гриффин 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Франко Иван 2 0
Бэрд Кори 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 7 0
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Чара Диего 6 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Боли Франк 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Лориа Марвин 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Santiago Moreno 3 0
Асприлья Дайрон 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Миллер Эрик 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Портленд Тимберс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
9
Хьюстон Динамо
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Портленд Тимберс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

3
16
Хьюстон Динамо
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
61% (14)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (14)
30% (7)
9% (2)
Портленд Тимберс
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (13)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

5
25

Голы по времени матча

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
16%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
6
32%
4
36%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
11%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Забито

7
18
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
14%
3
17%
1-15
2
29%
5
28%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
7
30%
3
27%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Забито

26
29
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
4
15%
4
14%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
6
23%
5
17%
61-75
7
27%
8
28%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
16%
1
3%
1-15
6
19%
2
7%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
7
23%
6
20%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
6
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
4:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
4
7
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
16
7
7
16
1.5
6
17
3
20
2.5
3
20
2
21
3.5
1
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 24 13 3 8 43 - 27 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 24 10 6 8 29 - 23 36
5.
Остин
 0:0 Заявка 24 9 6 9 32 - 32 33
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 23 8 8 7 28 - 29 32
7.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 22 8 7 7 38 - 32 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 24 11 7 6 36 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 24 9 8 7 42 - 39 35
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 24 8 8 8 32 - 33 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 8 2 3 29 - 10 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 4 3 15 - 6 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 15 21
10.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
11.
Портленд Тимберс
 0:5 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 1 4 6 10 - 20 7
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 5:0 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 12 6 3 3 18 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Чикаго Файр
 1:2 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 11 (5)
Коламбус Крю Селараян Лукас 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Дорси Гриффин получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Г О О О О Л - Эскобар Франко бьет в цель!
  • 48'
    Бэрд Кори сделал результативную передачу.
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    Лучшие коэффициенты
    Хьюстон Динамо
    Ничья
    Портленд Тимберс
    1.93
    5.10
    82.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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