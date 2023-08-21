Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
5:0
Конец матча
0'
1:0
5' ПенальтиБасси Амине
2:0
11' ГолNelson Quinones
3:0
14' ГолБэрд Кори
22' Желтая карточкаЭскобар Франко
45' Желтая карточкаЖупарич Дарио
4:0
45' ГолЭскобар Франко
45' Желтая карточкаДорси Гриффин
5:0
63' ГолСмит Брэд
89' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
90' Желтая карточкаАраухо Мигель
90'+2
Ход матча
5'
1:0
11'
2:0
14'
22'
45'
45'
4:0
45'
62'
63'
5:0
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
31
Ивачич
Альяз
29
Москера
Хуан
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
24 матча
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.83
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.38
|Бэрд Кори
|4
|0.17
|Эррера Эктор
|3
|0.13
|Thor Ulfarsson
|3
|0.13
|Франко Иван
|2
|0.08
|Nelson Quinones
|2
|0.08
|Эскобар Франко
|2
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.04
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Алию Ибрахим
|1
|0.04
|Микаэль
|1
|0.04
|Смит Брэд
|1
|0.04
|Шмитт Тейт
|1
|0.04
|Кларк Стив
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боли Франк
|6
|0.25
|Феррейра Эвандер
|5 (1)
|0.21
|Асприлья Дайрон
|4
|0.17
|Москера Хуан
|2
|0.08
|Чара Йимми
|1
|0.04
|Nathan Fogaca
|1
|0.04
|Жупарич Дарио
|1
|0.04
|Паредес Кристиан
|1
|0.04
|Браво Клаудио III
|1
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Незгода Ярослав
|1
|0.04
|Макгро Зак
|1
|0.04
|Tega Ikoba
|1
|0.04
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|5
|2
|Эскобар Франко
|7
|0
|Микаэль
|5
|1
|Artur Moraes III
|5
|0
|Nelson Quinones
|3
|1
|Святченко Эрик
|4
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Luis Caicedo III
|4
|0
|Дорси Гриффин
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Франко Иван
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|7
|0
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Чара Диего
|6
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Боли Франк
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Портленд Тимберс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
9
Хьюстон Динамо
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Портленд Тимберс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
3
16
Хьюстон Динамо
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (8)
58% (14)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
29% (7)
8% (2)
Портленд Тимберс
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (13)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
5
25
Голы по времени матча
Забито
24
11
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
6
25%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
6
25%
3
27%
61-75
6
25%
4
36%
76-90
Пропущено
8
24
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
13%
3
13%
1-15
3
38%
2
8%
16-30
1
13%
6
25%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
13%
6
25%
61-75
2
25%
4
17%
76-90
Забито
7
18
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
14%
3
17%
1-15
2
29%
5
28%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
7
30%
3
27%
46-60
3
13%
2
18%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Забито
31
29
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
7
23%
4
14%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
7
23%
8
28%
76-90
Пропущено
31
35
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
16%
4
11%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
3
10%
8
23%
31-45
7
23%
6
17%
46-60
4
13%
8
23%
61-75
6
19%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
75
47
48
38
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
168
816
618
420
321
321
123
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:2 Заявка
|24
|14
|2
|8
|48 - 29
|44
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|0:1 Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 24
|36
|5.
|1:0 Заявка
|24
|9
|8
|7
|29 - 29
|35
|6.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|7.
|2:5 Заявка
|24
|9
|5
|10
|34 - 37
|32
|8.
|0:1 Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 28
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|37 - 29
|40
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|48 - 33
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|7.
|1:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|43 - 39
|38
|8.
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|25 - 34
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|32 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|25 - 32
|26
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|20 - 36
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 12
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|3.
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|4.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|6.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 7
|22
|7.
|2:5 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|5:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|2:5 Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 26
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5