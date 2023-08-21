Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
18'
20
Уоттс
Акил
15
Яро
Джошуа
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
10
Лёвен
Эдуард
21
Альм
Расмус
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
19 CJ Fodrey
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Остин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|8 (1)
|0.35
|Лёвен Эдуард
|6 (3)
|0.26
|Клаусс Жоао
|5
|0.22
|Страуд Джаред
|4
|0.17
|Адениран Сэмюэл
|3 (1)
|0.13
|Паркер Тим
|3
|0.13
|Вассилев Индиана
|2
|0.09
|Альм Расмус
|2
|0.09
|Острак Томаш
|2
|0.09
|Хайберт Кайл
|2
|0.09
|Джексон Азиэл
|1
|0.04
|Перес Мигель
|1
|0.04
|Помпеу Селио
|1
|0.04
|Нервински Джейк
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Бартлетт Лукас
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|6 (1)
|0.26
|Зардес Гьяси
|6
|0.26
|Галлахер Джон
|5
|0.22
|Финлей Итан
|4
|0.17
|Касканте Хулио
|2
|0.09
|Ригони Эмилиано
|2
|0.09
|Фагундес Диего
|2
|0.09
|Лима Ник
|1
|0.04
|Гэвин Вулфф
|1
|0.04
|Редес Родни
|1
|0.04
|Брюин Уилл
|1
|0.04
|Урути Максимилиано
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|8
|0
|Страуд Джаред
|7
|0
|Острак Томаш
|7
|0
|Хайберт Кайл
|4
|1
|Нервински Джейк
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Бартлетт Лукас
|4
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Джексон Азиэл
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|6
|0
|Касканте Хулио
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Валенсия Йохан
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
3
6
Сент-Луис Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
13
15
Сент-Луис Сити
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
57% (13)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Остин
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
16
21
Голы по времени матча
Забито
26
14
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
5
19%
1
7%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
6
23%
4
29%
31-45
3
12%
5
36%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
4
15%
2
14%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
3
23%
5
24%
61-75
4
31%
5
24%
76-90
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
28%
76-90
Пропущено
16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
1
9%
61-75
5
31%
5
45%
76-90
Забито
41
32
19 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
5
12%
2
6%
1-15
5
12%
6
19%
16-30
9
22%
8
25%
31-45
7
17%
7
22%
46-60
7
17%
2
6%
61-75
8
20%
7
22%
76-90
Пропущено
29
32
8 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
10%
2
6%
1-15
1
3%
5
16%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
9
31%
6
19%
61-75
9
31%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1
Остин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1
Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Остин
Точный счет
3:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:0
5 раз 22%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
84
66
75
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
47
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
185
1211
1013
914
320
320
122
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|24
|13
|3
|8
|43 - 27
|42
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 23
|36
|5.
|0:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|32 - 32
|33
|6.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 29
|32
|7.
|5:0 Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|8.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|38 - 32
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|11.
|0:5 Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 28
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|2:1 Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 29
|40
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|48 - 33
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|42 - 39
|35
|8.
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|25 - 34
|32
|9.
|1:2 Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 33
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|32 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|25 - 32
|26
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|20 - 36
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|2.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 10
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 6
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|0:5 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|9.
|1:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 15
|21
|10.
|2:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|9.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|10.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|11.
|0:5 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|5:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|1:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|9.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|11 (5)
|Коламбус Крю
|Селараян Лукас
|10 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5