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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
6:3
Конец матча
Остин
0'
17' Желтая карточка
Блом Нджабуло
1:0
22' Гол
Паркер Тим
2:0
45' Гол
Джоаккини Николас
3:0
50' Гол
Джоаккини Николас
3:1
61' Пенальти
Дриусси Себастьян
4:1
73' Гол
Адениран Сэмюэл
4:2
87' Гол
Брюин Уилл
5:2
88' Гол
Острак Томаш
5:3
90' Гол
Ригони Эмилиано
6:3
90' Гол
Адениран Сэмюэл
90'+6
1
Бюрки
Роман
20
Уоттс
Акил
15
Яро
Джошуа
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
8
Страуд
Джаред
25
Джексон
Азиэл
21
Альм
Расмус
11
Джоаккини
Николас
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
2
Хеджес
Мэтт
21
Лундквист
Адам
33
Вольфф
Оуэн
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
30
Родригес
Мемо
37
Урути
Максимилиано
Сент-Луис Сити
4-1-2-1-2
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Остин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 10 (1) 0.42
Лёвен Эдуард 6 (3) 0.25
Клаусс Жоао 5 0.21
Адениран Сэмюэл 5 (1) 0.21
Страуд Джаред 4 0.17
Паркер Тим 4 0.17
Острак Томаш 3 0.13
Вассилев Индиана 2 0.08
Альм Расмус 2 0.08
Хайберт Кайл 2 0.08
Джексон Азиэл 1 0.04
Перес Мигель 1 0.04
Помпеу Селио 1 0.04
Нервински Джейк 0 0
Уоттс Акил 0 0
Бартлетт Лукас 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (2) 0.29
Зардес Гьяси 6 0.25
Галлахер Джон 5 0.21
Финлей Итан 4 0.17
Ригони Эмилиано 3 0.13
Касканте Хулио 2 0.08
Фагундес Диего 2 0.08
Брюин Уилл 2 0.08
Лима Ник 1 0.04
Гэвин Вулфф 1 0.04
Редес Родни 1 0.04
Урути Максимилиано 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 8 0
Страуд Джаред 7 0
Острак Томаш 7 0
Хайберт Кайл 4 1
Блом Нджабуло 5 0
Нервински Джейк 4 0
Бартлетт Лукас 4 0
Альм Расмус 3 0
Джоаккини Николас 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Джексон Азиэл 2 0
Помпеу Селио 2 0
Яро Джошуа 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Белл Джон 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 0
Касканте Хулио 4 0
Лима Ник 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Галлахер Джон 3 0
Урути Максимилиано 2 0
Лундквист Адам 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Валенсия Йохан 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

3
9
Сент-Луис Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Остин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

13
15
Сент-Луис Сити
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
54% (13)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Остин
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

16
24

Голы по времени матча

Забито

32
17
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
5
16%
1
6%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
7
22%
4
24%
31-45
4
13%
5
29%
29%
46-60
5
16%
2
12%
61-75
6
19%
4
24%
76-90

Пропущено

16
27
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
4
25%
6
22%
61-75
6
38%
7
26%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Пропущено

16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
38%
1
9%
61-75
5
31%
5
45%
76-90

Забито

47
35
21 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
5
11%
2
6%
1-15
6
13%
6
17%
16-30
10
21%
8
23%
31-45
8
17%
7
20%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
10
21%
9
26%
76-90

Пропущено

32
38
8 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
3
9%
2
5%
1-15
1
3%
6
16%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
3
9%
6
16%
46-60
10
31%
7
18%
61-75
11
34%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1
Остин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1
Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Остин

Точный счет

3:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
5 раз 21%
1:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
9
4
1.5
6
6
8
5
2.5
2
10
3
10
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
7
1.5
5
7
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
5
13
11
1.5
11
13
10
14
2.5
4
20
4
20
3.5
1
23
2
22
4.5
1
23
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 14 2 8 49 - 30 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 9 8 7 29 - 29 35
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
7.
Остин
 Заявка 24 9 5 10 35 - 38 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 Заявка 24 11 7 6 37 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 10 8 7 44 - 39 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 12 3 2 7 17 - 27 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 2 4 6 11 - 20 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
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