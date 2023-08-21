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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:2
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
8' Желтая карточка
Гомес Еймар
0:1
11' Гол
Якумакис Георгиос
26' Желтая карточка
Альмада Тьяго
64' Желтая карточка
Москера Эдвин
0:2
65' Гол
Якумакис Георгиос
90'+5
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
11
Руснак
Альберт
6
Joao
Paulo
I
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
21
Москера
Эдвин
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Атланта Юнайтед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
2:1
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.36
Руидиас Рауль 4 0.16
Leo Chu 3 0.12
Эбер Араужо 2 0.08
Руснак Альберт 2 0.08
Ролдан Кристиан 2 0.08
Лодейро Николас 1 (1) 0.04
Монтеро Фреди 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04
Paul Rothrock 1 0.04
Атенсио Джошуа 1 0.04
Jackson Ragen 0 0
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 12 0.48
Альмада Тьяго 8 (1) 0.32
Уайли Калеб 4 0.16
Вольф Тайлер 4 0.16
Леннон Брукс 3 0.12
Гутман Эндрю 3 0.12
Араужо Луис 3 0.12
Чол Мачоп 2 0.08
Россетто Матеус 1 0.04
Фирмино Николас 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Берри Мигель 1 0.04
Этьенн Дерик 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Jackson Ragen 6 0
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Рольдан Александер 5 0
Гомес Еймар 4 0
Толо Нуху 4 0
Leo Chu 3 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 6 0
Гутман Эндрю 3 1
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Гузан Брэд 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Сейдич Амар 2 0
Москера Эдвин 2 0
Вольф Тайлер 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Атланта Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
12
Сиэтл Саундерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

13
24
Сиэтл Саундерс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Атланта Юнайтед
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

15
36

Голы по времени матча

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Пропущено

10
23
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
2
20%
5
22%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
1
10%
6
26%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
1
7%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
10
38%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Забито

28
44
9 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 2
1
4%
9
20%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
4
14%
3
7%
31-45
6
21%
6
14%
46-60
6
21%
8
18%
61-75
7
25%
14
32%
76-90

Пропущено

26
39
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
15%
6
15%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
3
12%
10
26%
46-60
6
23%
4
10%
61-75
5
19%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Атланта Юнайтед

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
8
4
2
12
2.5
4
8
1
13
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
7
1.5
4
9
3
8
2.5
2
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
23
2
7
18
1.5
12
13
5
20
2.5
6
19
2
23
3.5
2
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 14 2 8 49 - 30 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 9 8 7 29 - 29 35
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
7.
Остин
 Заявка 24 9 5 10 35 - 38 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 Заявка 24 11 7 6 37 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 10 8 7 44 - 39 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 12 3 2 7 17 - 27 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 2 4 6 11 - 20 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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