Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаГомес Еймар
0:1
11' ГолЯкумакис Георгиос
26' Желтая карточкаАльмада Тьяго
64' Желтая карточкаМоскера Эдвин
0:2
65' ГолЯкумакис Георгиос
90'+5
Ход матча
8'
11'
26'
64'
65'
68'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Атланта Юнайтед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.36
|Руидиас Рауль
|4
|0.16
|Leo Chu
|3
|0.12
|Эбер Араужо
|2
|0.08
|Руснак Альберт
|2
|0.08
|Ролдан Кристиан
|2
|0.08
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.04
|Монтеро Фреди
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
|Paul Rothrock
|1
|0.04
|Атенсио Джошуа
|1
|0.04
|Jackson Ragen
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|12
|0.48
|Альмада Тьяго
|8 (1)
|0.32
|Уайли Калеб
|4
|0.16
|Вольф Тайлер
|4
|0.16
|Леннон Брукс
|3
|0.12
|Гутман Эндрю
|3
|0.12
|Араужо Луис
|3
|0.12
|Чол Мачоп
|2
|0.08
|Россетто Матеус
|1
|0.04
|Фирмино Николас
|1
|0.04
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.04
|Берри Мигель
|1
|0.04
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Jackson Ragen
|6
|0
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Толо Нуху
|4
|0
|Leo Chu
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|6
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Атланта Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
12
Сиэтл Саундерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
13
24
Сиэтл Саундерс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Атланта Юнайтед
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
15
36
Голы по времени матча
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
4
22%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
3
23%
4
22%
76-90
Пропущено
10
23
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
2
20%
5
22%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
1
10%
6
26%
76-90
Забито
15
26
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
1
7%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
10
38%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Забито
28
44
9 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 2
1
4%
9
20%
1-15
4
14%
4
9%
16-30
4
14%
3
7%
31-45
6
21%
6
14%
46-60
6
21%
8
18%
61-75
7
25%
14
32%
76-90
Пропущено
26
39
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
15%
6
15%
1-15
3
12%
4
10%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
3
12%
10
26%
46-60
6
23%
4
10%
61-75
5
19%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Атланта Юнайтед
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
311
84
212
48
113
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
112
47
49
38
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
232
718
1213
520
619
223
223
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|49 - 30
|44
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|29 - 29
|35
|6.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|7.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|35 - 38
|32
|8.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 28
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|37 - 29
|40
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|48 - 33
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 39
|38
|8.
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|25 - 34
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|32 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|25 - 32
|26
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|20 - 36
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 27
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5