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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:1
Второй тайм: 53'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
39' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
0:1
43' Гол
Эспиноса Кристиан
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
20
Кубас
Андрес
7
Ларьи
Ричи
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
9
Кордова
Серхио
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
55
Бальдисимо
Майкл
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

32 матча

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
3:3
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
3:4
М
3:1
М
1:3
М
2:1
М
2:3
М
2:2
М
5:0
М
1:1
М
3:2
М
0:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1

Голы

Всего голов

38
12

Голов в среднем за матч

2.24
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.35

Среднее время на гол

64
66

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.84
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
82

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 8 0.35
Голд Райан 7 (3) 0.3
Simon Becher 4 0.17
Pedro Vite 4 0.17
Грессель Юлиан 3 0.13
Веселинович Ранко 2 0.09
Кордова Серхио 2 0.09
Али Ахмед 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Берхальтер Себастьян 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Кубас Андрес 0 0
Рапосо Райан 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.5
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.29
Трауко Мигель 3 0.13
Акапо Карлос 2 0.08
Монтейру Жамиру 1 0.04
Юилл Джексон 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Киканович Бенджамин 1 0.04
Ousseni Bouda 1 0.04
Груэсо Карлос 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 5 1
Кубас Андрес 5 0
Блэкмон Тристан 5 0
Уайт Брайан 4 0
Голд Райан 3 0
Шёпф Алессандро 3 0
Pedro Vite 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Vanni Sartini 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 5 1
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Марье Поль 5 0
Груэсо Карлос 4 0
Менса Джонатан 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Tonhao 3 0
Акапо Карлос 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Цакирис Нико 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Daniel Fusato1 0 1
Трауко Мигель 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

5
9
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

5
17
Ванкувер Уайткэпс
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
43% (10)
52% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
2

Волевые поражения

10
26

Голы по времени матча

Забито

27
10
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
15%
1
10%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
6
22%
3
30%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
5
19%
2
20%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
5
29%
29%
1
5%
61-75
3
18%
9
45%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
22%
4
22%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
6
35%
3
33%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Забито

36
28
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
6
17%
5
18%
1-15
8
22%
3
11%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
6
17%
6
21%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Пропущено

34
29
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
4
12%
3
10%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
8
24%
8
28%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
7
21%
1
3%
61-75
5
15%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
7 раз 30%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
11 раз 48%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
7
5
4
9
2.5
1
11
3
10
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
2
1
8
1.5
1
10
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
19
4
8
14
1.5
8
15
5
17
2.5
1
22
3
19
3.5
2
20
4.5
1
21
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5:2 Заявка 24 14 2 8 48 - 29 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 25 10 6 9 29 - 24 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 24 9 8 7 29 - 29 35
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
7.
Остин
 2:5 Заявка 24 9 5 10 34 - 37 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 Заявка 24 11 7 6 37 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 25 10 8 7 43 - 39 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5:2 Заявка 13 9 1 3 34 - 12 28
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 14 6 4 4 15 - 7 22
7.
Остин
 2:5 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 5:2 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 2:5 Заявка 12 3 2 7 16 - 26 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 20 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 11
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Ларьи Ричи уходит с поля. Адекугбе Сэм выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3.35
4.10
4.30
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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