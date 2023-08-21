Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
0:1
43' ГолЭспиноса Кристиан
62' Желтая карточкаГруэсо Карлос
79' Желтая карточкаЦакирис Нико
82' Желтая карточкаDaniel Fusato1
89' Желтая карточкаМарье Поль
90' Желтая карточкаTonhao
90' Желтая карточкаГолд Райан
90'+7
Ход матча
39'
43'
62'
79'
82'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
26 J.C. Ngando
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
-
24 Daniel Munie
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
32 матча
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
12
Голов в среднем за матч
2.24
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.4
1.35
Среднее время на гол
64
66
Всего голов
59
35
Голов в среднем за матч
1.84
1.09
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
82
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|8
|0.35
|Голд Райан
|7 (3)
|0.3
|Simon Becher
|4
|0.17
|Pedro Vite
|4
|0.17
|Грессель Юлиан
|3
|0.13
|Веселинович Ранко
|2
|0.09
|Кордова Серхио
|2
|0.09
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.5
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.29
|Трауко Мигель
|3
|0.13
|Акапо Карлос
|2
|0.08
|Монтейру Жамиру
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|Ousseni Bouda
|1
|0.04
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|5
|1
|Кубас Андрес
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Pedro Vite
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|5
|1
|Юилл Джексон
|6
|0
|Марье Поль
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Tonhao
|4
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Акапо Карлос
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
5
9
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
5
17
Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
46% (11)
50% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
2
Волевые поражения
10
26
Голы по времени матча
Забито
27
11
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
15%
1
9%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
4
15%
2
18%
31-45
6
22%
3
27%
46-60
3
11%
1
9%
61-75
5
19%
2
18%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
3
17%
9
45%
76-90
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
22%
4
22%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
6
35%
3
33%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
11%
76-90
Забито
36
29
19 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
17%
5
17%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
6
17%
6
21%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Пропущено
35
29
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
11%
3
10%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
9
26%
8
28%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
7
20%
1
3%
61-75
5
14%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 29%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
102
77
75
410
111
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
102
18
111
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
204
815
816
518
123
320
221
122
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|49 - 30
|44
|2.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 25
|37
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|29 - 29
|35
|6.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|7.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|35 - 38
|32
|8.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|16 - 30
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 28
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|37 - 29
|40
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|48 - 33
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 39
|38
|8.
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|25 - 34
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|32 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|25 - 32
|26
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|20 - 36
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 27
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|9.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5