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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
39' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
0:1
43' Гол
Эспиноса Кристиан
62' Желтая карточка
Груэсо Карлос
79' Желтая карточка
Цакирис Нико
82' Желтая карточка
Daniel Fusato1
89' Желтая карточка
Марье Поль
90' Желтая карточка
Tonhao
90' Желтая карточка
Голд Райан
90'+7
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
20
Кубас
Андрес
7
Ларьи
Ричи
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
9
Кордова
Серхио
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
55
Бальдисимо
Майкл
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

32 матча

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
3:3
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
3:4
М
3:1
М
1:3
М
2:1
М
2:3
М
2:2
М
5:0
М
1:1
М
3:2
М
0:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:1

Голы

Всего голов

38
12

Голов в среднем за матч

2.24
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.35

Среднее время на гол

64
66

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.84
1.09

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
82

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 8 0.35
Голд Райан 7 (3) 0.3
Simon Becher 4 0.17
Pedro Vite 4 0.17
Грессель Юлиан 3 0.13
Веселинович Ранко 2 0.09
Кордова Серхио 2 0.09
Али Ахмед 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Берхальтер Себастьян 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Кубас Андрес 0 0
Рапосо Райан 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.5
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.29
Трауко Мигель 3 0.13
Акапо Карлос 2 0.08
Монтейру Жамиру 1 0.04
Юилл Джексон 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Киканович Бенджамин 1 0.04
Ousseni Bouda 1 0.04
Груэсо Карлос 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 5 1
Кубас Андрес 5 0
Блэкмон Тристан 5 0
Голд Райан 4 0
Уайт Брайан 4 0
Шёпф Алессандро 3 0
Pedro Vite 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Vanni Sartini 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 5 1
Юилл Джексон 6 0
Марье Поль 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Груэсо Карлос 5 0
Tonhao 4 0
Менса Джонатан 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Акапо Карлос 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Трауко Мигель 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

5
9
Ванкувер Уайткэпс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

5
17
Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
46% (11)
50% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
2

Волевые поражения

10
26

Голы по времени матча

Забито

27
11
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
15%
1
9%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
4
15%
2
18%
31-45
6
22%
3
27%
46-60
3
11%
1
9%
61-75
5
19%
2
18%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
3
17%
9
45%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
22%
4
22%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
6
35%
3
33%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Забито

36
29
19 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
17%
5
17%
1-15
8
22%
3
10%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
6
17%
6
21%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Пропущено

35
29
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
11%
3
10%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
9
26%
8
28%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
7
20%
1
3%
61-75
5
14%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 29%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
7
1.5
7
5
4
10
2.5
1
11
3
11
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
10
2
1
8
1.5
1
11
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
20
4
8
15
1.5
8
16
5
18
2.5
1
23
3
20
3.5
2
21
4.5
1
22
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 14 2 8 49 - 30 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 23 10 7 6 34 - 25 37
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 9 8 7 29 - 29 35
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
7.
Остин
 Заявка 24 9 5 10 35 - 38 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 23 3 10 10 16 - 30 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 Заявка 24 11 7 6 37 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 10 8 7 44 - 39 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 12 3 2 7 17 - 27 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 2 4 6 11 - 20 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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