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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
0:1
Второй тайм: 53'
Хака
0'
0:1
19' Гол
Роджерсон Логан
53' Желтая карточка
Fallou Ndiaye

Ход матча

19'
0:1
Роджерсон Логан
(Аувинен Ээро-Матти)
53'
 
Fallou Ndiaye
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
Хака
8.50
4.50
2.60
Все Коэффициенты
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
4
Клинкенберг
Дан
5
Огунгбаро
Майкл
14
Juho
Lehtiranta
23
Линдфорс
Матиас
21
Gabriel
Sandberg
11
Акре
Уильям
Вента
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
10
Фуртадо
Уиллис
7
Joni
Maekelae
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
2
Мусаханян
Айк
4
Аувинен
Ээро-Матти
15
Пурме
Тино
23
Maissa
Fall
8
Сийра
Тууре
11
Роджерсон
Логан
13
Альварадо
Альберто
28
Мастокангас
Элиас
КТП
Хака

История личных встреч

КТП
Хака

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

В
4:2
ТМК
1:0
К
2:4
В
2:4
В
0:0
В
0:3
И
5:0
И
0:1
И
6:3
И
0:0
И
3:0
И
2:2
И
3:3
И
2:2
И
3:3
И
3:0
И
3:1
И
3:0
И
1:1
И
2:1
И
1:0
В
0:2
В
1:1
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.44

Среднее время на гол

64
62

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

2.89
1.47

Среднее время на гол

31
61

Всего голов

47
35

Голов в среднем за матч

1.96
1.46

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуртадо Уиллис 6 0.3
Michael Simoes Domingues IV 4 0.2
Акре Уильям Вента 3 0.15
Simo Roiha 2 0.1
Де Врис Джек 1 0.05
Juho Lehtiranta 1 0.05
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Илитолва Миска 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.25
Магута Райан 2 0.1
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.1
Роджерсон Логан 2 0.1
Stavros Zarokostas 2 0.1
Мастокангас Элиас 2 0.1
Fallou Ndiaye 2 0.1
Фриберг Никлас 1 0.05
Аувинен Ээро-Матти 1 0.05
Пурме Тино 1 0.05
Сийра Тууре 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Maissa Fall 1 0.05

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 7 0
Рамадингайе Давид 5 0
Нурмос Ласси 5 0
Фуртадо Уиллис 4 0
Клинкенберг Дан 3 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Илитолва Миска 1 1
Joni Maekelae 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Акре Уильям Вента 2 0
Линдфорс Матиас 2 0
Раутиола Миска 0 1
Лаасконен Йоханнес 1 0
Simo Roiha 1 0
Огунгбаро Майкл 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 6 0
Фриберг Никлас 5 0
Лайне Янне-Пекка 5 0
Stavros Zarokostas 5 0
Atte Sihvonen 4 0
Fallou Ndiaye 4 0
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Пурме Тино 1 0
Maissa Fall 1 0

Результаты матчей

КТП
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
3
КТП
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Хака
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

4
16
КТП
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Хака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
6
29%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
5
31%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
27%
4
33%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Забито

17
23
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
18%
5
22%
31-45
4
24%
7
30%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

27
33
13 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
5
19%
6
18%
1-15
5
19%
9
27%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
6
22%
2
6%
46-60
6
22%
5
15%
61-75
2
7%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4 КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1
КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1
Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1

Результаты матчей

КТП
Хака

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
5 раз 56%
2:2
3 раза 33%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КТП
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
2
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
6
13
2
17
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 13 2 5 30 - 11 41
2.
ХИК
 20 11 7 2 34 - 16 40
3.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 26 - 21 35
4.
Оулу
 20 9 4 7 30 - 32 31
5.
ВПС
 20 9 3 8 26 - 21 30
6.
Хонка
 20 8 5 7 19 - 16 29
7.
Интер Турку
 19 7 4 8 27 - 28 25
8.
КТП
 0:1 20 5 5 10 17 - 28 20
9.
Ильвес
 20 4 8 8 18 - 22 20
10.
Хака
 1:0 20 4 8 8 23 - 34 20
11.
Лахти
 19 4 7 8 16 - 26 19
12.
Мариехамн
 20 3 6 11 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 1 3 13 - 12 19
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
Оулу
 10 4 2 4 14 - 17 14
8.
КТП
 0:1 10 3 3 4 9 - 13 12
9.
Хака
 1:0 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 2 1 15 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
ХИК
 10 4 5 1 15 - 11 17
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 4 2 13 - 9 16
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
9.
Ильвес
 9 2 3 4 8 - 7 9
10.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
11.
Хака
 1:0 11 3 0 8 8 - 21 9
12.
КТП
 0:1 10 2 2 6 8 - 15 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 8 (2)
Интер Турку Darren Smith III 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
Ильвес Seydine N'Diaye 7
КуПС Коллинс Шичендже 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Fallou Ndiaye получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Аувинен Ээро-Матти сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Роджерсон Логан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КТП
Ничья
Хака
8.50
4.50
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КТП 0:1 Хака онлайн

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