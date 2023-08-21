Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
Ход матча
19'
53'
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
23
Maissa
Fall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
-
34 Nikolas Talo
-
-
30 Alen Harbas
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Магута РайанЗащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
КТП
Хака
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
24 матча
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.44
Среднее время на гол
64
62
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
2.89
1.47
Среднее время на гол
31
61
Всего голов
47
35
Голов в среднем за матч
1.96
1.46
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуртадо Уиллис
|6
|0.3
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.2
|Акре Уильям Вента
|3
|0.15
|Simo Roiha
|2
|0.1
|Де Врис Джек
|1
|0.05
|Juho Lehtiranta
|1
|0.05
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
|Илитолва Миска
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.25
|Магута Райан
|2
|0.1
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.1
|Роджерсон Логан
|2
|0.1
|Stavros Zarokostas
|2
|0.1
|Мастокангас Элиас
|2
|0.1
|Fallou Ndiaye
|2
|0.1
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|Пурме Тино
|1
|0.05
|Сийра Тууре
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Maissa Fall
|1
|0.05
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|7
|0
|Рамадингайе Давид
|5
|0
|Нурмос Ласси
|5
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Клинкенберг Дан
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Илитолва Миска
|1
|1
|Joni Maekelae
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Акре Уильям Вента
|2
|0
|Линдфорс Матиас
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Огунгбаро Майкл
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|6
|0
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Stavros Zarokostas
|5
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Fallou Ndiaye
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
Результаты матчей
КТП
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
3
КТП
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Хака
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
4
16
КТП
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Хака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
6
29%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
5
31%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
27%
4
33%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Забито
17
23
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
18%
5
22%
31-45
4
24%
7
30%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
27
33
13 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
5
19%
6
18%
1-15
5
19%
9
27%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
6
22%
2
6%
46-60
6
22%
5
15%
61-75
2
7%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4 КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1
КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1
Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1
Результаты матчей
КТП
Хака
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
5 раз 56%
2:2
3 раза 33%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КТП
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
145
514
613
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|2
|5
|30 - 11
|41
|2.
|20
|11
|7
|2
|34 - 16
|40
|3.
|20
|10
|5
|5
|26 - 21
|35
|4.
|20
|9
|4
|7
|30 - 32
|31
|5.
|20
|9
|3
|8
|26 - 21
|30
|6.
|20
|8
|5
|7
|19 - 16
|29
|7.
|19
|7
|4
|8
|27 - 28
|25
|8.
|0:1
|20
|5
|5
|10
|17 - 28
|20
|9.
|20
|4
|8
|8
|18 - 22
|20
|10.
|1:0
|20
|4
|8
|8
|23 - 34
|20
|11.
|19
|4
|7
|8
|16 - 26
|19
|12.
|20
|3
|6
|11
|18 - 29
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|3.
|10
|6
|1
|3
|13 - 12
|19
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|6.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|8.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|9.
|1:0
|9
|1
|8
|0
|15 - 13
|11
|10.
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|7.
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 7
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|11.
|1:0
|11
|3
|0
|8
|8 - 21
|9
|12.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|8 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|7 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|7
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|7