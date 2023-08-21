Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
0'
0:1
19' ГолРоджерсон Логан
53' Желтая карточкаFallou Ndiaye
54' Желтая карточкаАувинен Ээро-Матти
56' Желтая карточкаАкре Уильям Вента
64' Желтая карточкаКлинкенберг Дан
64' Вторая желтая карточкаАувинен Ээро-Матти
1:1
77' ГолОгунгбаро Майкл
1:2
86' ГолAtte Sihvonen
89' Желтая карточкаGabriel Sandberg
90' Желтая карточкаХакала Аату
90'+6
Ход матча
19'
53'
64'
77'
86'
1:2
89'
90'
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
23
Maissa
Fall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
-
34 Nikolas Talo
-
-
30 Alen Harbas
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Магута РайанЗащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
КТП
Хака
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
24 матча
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.44
Среднее время на гол
64
62
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
2.89
1.47
Среднее время на гол
31
61
Всего голов
47
35
Голов в среднем за матч
1.96
1.46
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуртадо Уиллис
|6
|0.3
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.2
|Акре Уильям Вента
|3
|0.15
|Simo Roiha
|2
|0.1
|Де Врис Джек
|1
|0.05
|Огунгбаро Майкл
|1
|0.05
|Juho Lehtiranta
|1
|0.05
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
|Илитолва Миска
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.25
|Магута Райан
|2
|0.1
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.1
|Роджерсон Логан
|2
|0.1
|Stavros Zarokostas
|2
|0.1
|Мастокангас Элиас
|2
|0.1
|Fallou Ndiaye
|2
|0.1
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|Пурме Тино
|1
|0.05
|Сийра Тууре
|1
|0.05
|Atte Sihvonen
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Maissa Fall
|1
|0.05
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|8
|0
|Рамадингайе Давид
|5
|0
|Нурмос Ласси
|5
|0
|Клинкенберг Дан
|4
|0
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Акре Уильям Вента
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Илитолва Миска
|1
|1
|Joni Maekelae
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Линдфорс Матиас
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Огунгбаро Майкл
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|6
|0
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Stavros Zarokostas
|5
|0
|Fallou Ndiaye
|5
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Хакала Аату
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
Результаты матчей
КТП
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
3
КТП
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Хака
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
4
16
КТП
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Хака
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
11%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
7%
2
9%
1-15
4
29%
6
27%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
2
14%
4
18%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
5
31%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
27%
4
33%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Забито
18
25
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 5
1
6%
4
16%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
17%
5
20%
31-45
4
22%
7
28%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
6
33%
1
4%
76-90
Пропущено
29
34
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
5
17%
6
18%
1-15
6
21%
9
26%
16-30
3
10%
6
18%
31-45
6
21%
2
6%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
3
10%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4 КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1
КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1
Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1
Результаты матчей
КТП
Хака
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
5 раз 56%
2:2
3 раза 33%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КТП
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
65
28
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
155
515
713
218
119
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|8 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|7 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|7