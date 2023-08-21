Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Оливер Бундгар Кристенсен пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вайле

46' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Удар от ворот произведет Виборг

45' Оооо... вот это был удар! Ювара Муса должен был забить с этой позиции.

45' Ювара Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Леуритсен Тобиас из команды Вайле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Удар от ворот произведет Виборг

42' Ювара Муса не смог попасть в створ ударом издали

40' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Вайле

35' Альборнос Миико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Альборнос Миико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Удар от ворот произведет Виборг

30' Леуритсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

30' Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Удар от ворот произведет Вайле

28' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

26' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Serginho пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

25' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Барри Хамза пробил со штрафного прямо в стенку

18' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Вайле

9' Аниембе Даниэль из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Вестергорд Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Альборнос Миико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вайле начинает с центра поля