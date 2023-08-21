Тур: 5. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Кехлет Якоб
0'
3' Желтая карточкаАльборнос Миико
1:0
51' ГолSergio Andrade
56' Undefined phrase: football_event_Kristian Kirkegaard
59' Желтая карточкаKristian Kirkegaard
1:1
64' ГолОнугха Герман
70' Желтая карточкаВестергорд Магнус
2:1
86' ГолЖуниор Ренато
90' Желтая карточкаРолантссон Гилли
90'+7
Ход матча
51'
1:0
64'
86'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
485 Количество передач 434
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Бонде
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Вайле
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.82
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
49
68
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагим Саид
|1
|0.2
|Anosike Ementa
|1
|0.2
|Томас Найджел
|1
|0.2
|Бундгаард Оливер
|1
|0.2
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.2
|Sergio Andrade
|1
|0.2
|Гааей Антон
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.6
|Альбентоса Рауль
|1
|0.2
|Барри Хамза
|0
|0
|Kristian Kirkegaard
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|0
|1
|Альборнос Миико
|1
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ролантссон Гилли
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
2
0
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вайле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2
Нордшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3
Вайле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вайле - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0
Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2
Результаты матчей
Виборг
Вайле
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Виборг
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3 (1)
|Силькеборг
|Линд Александр
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Видовре
|Геертсен Николай
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2