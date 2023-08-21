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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Виборг
2:1
Конец матча
Вайле
0'
3' Желтая карточка
Альборнос Миико
1:0
51' Гол
Sergio Andrade
56' Undefined phrase: football_event_
Kristian Kirkegaard
59' Желтая карточка
Kristian Kirkegaard
1:1
64' Гол
Онугха Герман
70' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
2:1
86' Гол
Жуниор Ренато
90' Желтая карточка
Ролантссон Гилли
90'+7

Ход матча

3'
 
Альборнос Миико
46'
 
Kristian Kirkegaard
Ювара Муса
51'
Sergio Andrade
(Anosike Ementa)
1:0
56'
 
Kristian Kirkegaard
59'
 
Kristian Kirkegaard
64'
1:1
Онугха Герман
(Kristian Kirkegaard)
65'
 
Ролантссон Гилли
Marius Elvius
65'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Леуритсен Тобиас
65'
 
Бусуладжич Азер
Офори Эбенезер
66'
Сёндергаард Мадс
Гроннинг Йеппе
 
70'
Вестергорд Магнус
 
73'
Томас Найджел
Ибрагим Саид
 
73'
Жуниор Ренато
Sergio Andrade
 
84'
Якобс Ями
Вестергорд Магнус
 
86'
Жуниор Ренато
(Якобс Ями)
2:1
90'
 
Колингер Денис
Барри Хамза
90'
 
Ролантссон Гилли

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 485 Количество передач 434
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
7
Sergio
Andrade
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
25
Леуритсен
Тобиас
Виборг
4-3-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Виборг
Вайле

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СД
2:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.82
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

49
68

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Саид 1 0.2
Anosike Ementa 1 0.2
Томас Найджел 1 0.2
Бундгаард Оливер 1 0.2
Сёндергаард Мадс 1 0.2
Sergio Andrade 1 0.2
Гааей Антон 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.6
Альбентоса Рауль 1 0.2
Барри Хамза 0 0
Kristian Kirkegaard 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 2 0
Ювара Муса 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Леуритсен Тобиас 0 1
Альборнос Миико 1 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ролантссон Гилли 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

2
0
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Вайле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2
Нордшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3
Вайле
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вайле - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0
Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2

Результаты матчей

Виборг
Вайле

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Виборг
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
4.
Митьюлланд
 5 3 0 2 6 - 6 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Виборг
 5 2 2 1 7 - 8 8
7.
Люнгбю
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Силькеборг
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Оденсе
 5 1 2 2 7 - 8 5
10.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
11.
Раннерс
 5 0 2 3 4 - 14 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3 (1)
Силькеборг Линд Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Виборг вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Виборг: 52%, Вайле: 48%.
  • 97'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Kristian Kirkegaard ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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