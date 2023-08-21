Тур: 20. Стадион: Platinumcars Arena.
3:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
3' ГолМодесто Руй
1:1
8' ГолНюман Кристоффер
2:1
22' ГолТраустасон Арнор
53' Желтая карточкаХуссейн Билаль
3:1
54' ГолЛинн Виктор
58' Желтая карточкаСалетрос Антон
60' Желтая карточкаЭрикссон Антон
60' Желтая карточкаМилошевич Александер
81' Желтая карточкаХалити Йетмир
Ход матча
3'
0:1
8'
22'
2:1
53'
54'
3:1
58'
60'
67'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
-
45 Taha AyariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
АИК
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед
35 матчей
22.9%
22.9%
54.2%
8 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.1
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
56
45
Голов в среднем за матч
1.6
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
56
70
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.4
|Нюман Кристоффер
|7
|0.35
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.25
|Линн Виктор
|5
|0.25
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.2
|Лунд Марко
|1
|0.05
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|Сема Майч
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сигюргейрссон Исак
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|5
|0.25
|Тюкосен Мадс
|2
|0.1
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.1
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.1
|Фараж Омар
|2 (1)
|0.1
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Гвидетти Йон
|1
|0.05
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|Питтас Яннис
|1
|0.05
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|7
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|5
|0
|Эрикссон Антон
|5
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
4
ИФК Норрчепинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
АИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
16
7
ИФК Норрчепинг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
АИК
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
22
11
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
3
33%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
3
33%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
4
44%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
23%
3
25%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Забито
33
18
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
6%
2
11%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
8
24%
6
33%
31-45
5
15%
4
22%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
9
27%
5
28%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
19%
6
26%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
7
33%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1
АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
АИК
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
136
109
514
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|43 - 15
|45
|2.
|20
|14
|2
|4
|50 - 22
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|3:1
|20
|10
|4
|6
|34 - 24
|34
|5.
|20
|10
|4
|6
|27 - 24
|34
|6.
|20
|8
|5
|7
|25 - 27
|29
|7.
|20
|8
|4
|8
|20 - 21
|28
|8.
|20
|7
|6
|7
|21 - 27
|27
|9.
|20
|8
|2
|10
|25 - 31
|26
|10.
|20
|8
|1
|11
|22 - 24
|25
|11.
|20
|7
|4
|9
|19 - 34
|25
|12.
|20
|6
|2
|12
|20 - 43
|20
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|15.
|1:3
|20
|4
|7
|9
|19 - 26
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|5.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|3:1
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|9
|3
|0
|6
|7 - 10
|9
|15.
|1:3
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|3:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|9.
|1:3
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|15.
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|16.
|9
|2
|0
|7
|6 - 26
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5