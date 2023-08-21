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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
3:1
Конец матча
АИК
0'
0:1
3' Гол
Модесто Руй
1:1
8' Гол
Нюман Кристоффер
2:1
22' Гол
Траустасон Арнор
53' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
3:1
54' Гол
Линн Виктор
58' Желтая карточка
Салетрос Антон
60' Желтая карточка
Эрикссон Антон
60' Желтая карточка
Милошевич Александер
81' Желтая карточка
Халити Йетмир
90'+6
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
3
Marcus
Baggesen
21
Сисей
Йеспер
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
7
Салетрос
Антон
8
Хуссейн
Билаль
25
Оума
Эрик
28
Питтас
Яннис
45
Taha
Ayari
ИФК Норрчепинг
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
АИК

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед

35 матчей

22.9%
22.9%
54.2%
8 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:2
А
0:3
А
2:4
А
1:0
А
1:0
А
2:0
А
2:2
А
1:4
А
0:2
А
0:0
А
2:0
А
3:3
А
1:0
А
0:0
ТМК
2:0
А
6:0
А
4:1
ТМК
4:1
А
1:2
А
2:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0
А
2:4
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
5:2
ТМС
0:1
А
0:1
А
3:0
ШК
1:2
А
2:0
ТМС
3:2
А
1:2

Голы

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.1

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

56
45

Голов в среднем за матч

1.6
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

56
70

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 8 (1) 0.4
Нюман Кристоффер 7 0.35
Сигурдссон Арнор 5 0.25
Линн Виктор 5 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.2
Лунд Марко 1 0.05
Хазени Кристоффер 1 0.05
Сема Майч 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сигюргейрссон Исак 0 0
Сисей Йеспер 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 5 0.25
Тюкосен Мадс 2 0.1
Магаши Абдуссалам 2 0.1
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.1
Фараж Омар 2 (1) 0.1
Хуссейн Билаль 1 0.05
Оума Эрик 1 0.05
Гвидетти Йон 1 0.05
Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
Питтас Яннис 1 0.05
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 7 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 5 0
Эрикссон Антон 5 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 4 0
Кейта Абубакар 3 0
Халити Йетмир 3 0
Оума Эрик 1 1
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Салетрос Антон 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
5
ИФК Норрчепинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

16
7
ИФК Норрчепинг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
АИК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

22
12

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
1
10%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
22%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
3
33%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
4
44%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
23%
3
25%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Забито

36
19
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
3
8%
3
16%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
8
22%
6
32%
31-45
6
17%
4
21%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
9
25%
5
26%
76-90

Пропущено

22
26
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
23%
7
27%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
7
32%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1
АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
АИК

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
3
6
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
4
1.5
2
9
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
11
9
1.5
5
15
5
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 20 14 2 4 50 - 22 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
ИФК Норрчепинг
 20 10 4 6 34 - 24 34
5.
Юргорден
 20 10 4 6 27 - 24 34
6.
Хаммарбю
 20 8 5 7 25 - 27 29
7.
Мьельбю
 20 8 4 8 20 - 21 28
8.
Кальмар
 20 7 6 7 21 - 27 27
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 20 8 1 11 22 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
15.
АИК
 20 4 7 9 19 - 26 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
10.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
11.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Хаммарбю
 11 1 4 6 8 - 18 7
16.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8
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Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
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