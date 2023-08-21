Тур: 20. Стадион: Platinumcars Arena.
3:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолМодесто Руй
1:1
8' ГолНюман Кристоффер
2:1
22' ГолТраустасон Арнор
53' Желтая карточкаХуссейн Билаль
3:1
54' ГолЛинн Виктор
58' Желтая карточкаСалетрос Антон
60' Желтая карточкаЭрикссон Антон
60' Желтая карточкаМилошевич Александер
81' Желтая карточкаХалити Йетмир
90'+6
Ход матча
3'
0:1
8'
22'
2:1
53'
54'
3:1
58'
60'
67'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
-
45 Taha AyariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
АИК
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед
35 матчей
22.9%
22.9%
54.2%
8 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.1
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
56
45
Голов в среднем за матч
1.6
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
56
70
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.4
|Нюман Кристоффер
|7
|0.35
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.25
|Линн Виктор
|5
|0.25
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.2
|Лунд Марко
|1
|0.05
|Хазени Кристоффер
|1
|0.05
|Сема Майч
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сигюргейрссон Исак
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|5
|0.25
|Тюкосен Мадс
|2
|0.1
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.1
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.1
|Фараж Омар
|2 (1)
|0.1
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Гвидетти Йон
|1
|0.05
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|Питтас Яннис
|1
|0.05
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|7
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|5
|0
|Эрикссон Антон
|5
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
5
ИФК Норрчепинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
16
7
ИФК Норрчепинг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
АИК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
22
12
Голы по времени матча
Забито
18
10
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
1
10%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
22%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
3
33%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
4
44%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
23%
3
25%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Забито
36
19
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
3
8%
3
16%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
8
22%
6
32%
31-45
6
17%
4
21%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
9
25%
5
26%
76-90
Пропущено
22
26
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
23%
7
27%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
5
23%
4
15%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
7
32%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1
АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
АИК
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
55
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
64
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
146
119
515
515
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5