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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 20. Стадион: .
ИК Старт
1:0
Второй тайм: 69'
Осане
0'
1:0
44' Гол
Сакор Важебах
61' Желтая карточка
Knut Haga
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
2
Антонссон
Бьярни
15
Робстад
Хенрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
25
Jesper
Gregersen
44
Salim
Nkubiri
4
Сакор
Важебах
16
Страннегорд
Том
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
30
Лисгард
Идар
22
Haakon
Sjaatil
5
Sindre
Austevoll
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
14
Knut
Haga
16
Didrik
Fredriksen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
8
Emil
Sildnes
20
Stian
Nygaard
I
9
Мюклебуст
Эрлинг
19
Ларсен
Кристоффер
ИК Старт
3-4-2-1
Осане
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Осане

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
4:1
ПД
1:5
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:2
ПД
4:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

3
2.25

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.3
Alagie Sanyang 6 0.3
Zakaria Sawo 5 0.25
Марес Люк 5 (5) 0.25
Страннегорд Том 4 0.2
Mathias Grundetjern 4 0.2
Дервискадич Эмир 3 0.15
Сакор Важебах 2 0.1
Садику Агон 2 0.1
Salim Nkubiri 1 0.05
Вормгор Вито 1 0.05
Лане Джек 1 0.05
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 8 0.4
Emil Sildnes 4 0.2
Stian Nygaard I 4 0.2
Sander Eng Strand 2 (1) 0.1
Мюклебуст Эрлинг 1 0.05
Didrik Fredriksen 1 0.05
Haakon Sjaatil 1 0.05
Ola Heltne Nilsen 1 0.05
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Ole Kallevaag 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 6 0
Робстад Хенрик 3 1
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Сакор Важебах 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Антонссон Бьярни 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 7 0
Sander Eng Strand 4 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Didrik Fredriksen 3 0
Лисгард Идар 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Knut Haga 1 0
Мюклебуст Эрлинг 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Осане
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
10
ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Осане
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

11
8
ИК Старт
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Осане
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

15
18

Голы по времени матча

Забито

24
12
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
5
21%
3
25%
16-30
1
4%
3
25%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
10
42%
2
17%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
4
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

39
25
10 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
3%
2
8%
1-15
6
15%
5
20%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
9
23%
6
24%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
13
33%
5
20%
76-90

Пропущено

27
31
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
8
30%
30%
5
16%
46-60
2
7%
6
19%
61-75
9
33%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1
Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3
Осане
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Осане - Брюне 2:1 Конгсвингер - Осане 3:1 Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1
Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - Осане 1:1

Результаты матчей

ИК Старт
Осане

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
5
4
5
4
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
15
4
12
7
1.5
8
11
6
13
2.5
2
17
3
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 20 11 8 1 29 - 12 41
2.
Конгсвингер
 0:2 20 12 2 6 35 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 0:1 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 1:0 20 9 6 5 40 - 27 33
5.
Согндаль
 0:1 19 9 4 6 29 - 24 31
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 19 8 5 6 34 - 29 29
7.
Рёуфосс
 1:0 20 8 4 8 25 - 24 28
8.
Ранхейм
 0:0 20 8 3 9 24 - 37 27
9.
Санднес
 1:0 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 0:1 20 7 5 8 23 - 26 26
11.
Дьерв
 2:2 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 1:0 20 7 4 9 23 - 26 25
13.
Мьёндален
 2:2 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 1:0 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 0:1 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 0:0 20 2 6 12 19 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:0 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 2:0 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 0:2 10 7 0 3 19 - 11 21
5.
Брюне
 1:0 11 6 3 2 15 - 9 21
6.
КФУМ Осло
 0:1 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 0:1 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 1:0 10 5 3 2 15 - 9 18
9.
Согндаль
 0:1 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 0:0 9 5 0 4 16 - 22 15
11.
Дьерв
 2:2 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 1:0 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 0:1 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 2:2 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 10 5 4 1 11 - 6 19
2.
Конгсвингер
 0:2 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 1:0 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 0:1 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 0:1 11 4 2 5 13 - 15 14
6.
Мьёндален
 2:2 9 4 0 5 14 - 19 12
7.
Ранхейм
 0:0 11 3 3 5 8 - 15 12
8.
Дьерв
 2:2 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 1:0 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 1:0 10 1 5 4 15 - 17 8
12.
Мосс
 0:1 10 1 4 5 11 - 19 7
13.
Осане
 0:1 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 0:1 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 1:0 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Осане Martin Ueland 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Шеквист Сандер Хансен сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Сакор Важебах бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ИК Старт
Ничья
Осане
1.65
5.56
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ИК Старт 1:0 Осане онлайн

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