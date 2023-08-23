Тур: 20. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
Ход матча
14
Марес
Люк
22
Садику
Агон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
ИК Старт
Осане
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
3
2.25
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
57
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.3
|Alagie Sanyang
|6
|0.3
|Zakaria Sawo
|5
|0.25
|Марес Люк
|5 (5)
|0.25
|Страннегорд Том
|4
|0.2
|Mathias Grundetjern
|4
|0.2
|Дервискадич Эмир
|3
|0.15
|Сакор Важебах
|2
|0.1
|Садику Агон
|2
|0.1
|Salim Nkubiri
|1
|0.05
|Вормгор Вито
|1
|0.05
|Лане Джек
|1
|0.05
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|8
|0.4
|Emil Sildnes
|4
|0.2
|Stian Nygaard I
|4
|0.2
|Sander Eng Strand
|2 (1)
|0.1
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0.05
|Didrik Fredriksen
|1
|0.05
|Haakon Sjaatil
|1
|0.05
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0.05
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|6
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Сакор Важебах
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Антонссон Бьярни
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|7
|0
|Sander Eng Strand
|4
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Didrik Fredriksen
|3
|0
|Лисгард Идар
|2
|0
|Sindre Austevoll
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Knut Haga
|1
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Осане
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
10
ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Осане
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
11
8
ИК Старт
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Осане
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
24
12
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
5
21%
3
25%
16-30
1
4%
3
25%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
10
42%
2
17%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
4
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
17
16
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
39
25
10 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
3%
2
8%
1-15
6
15%
5
20%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
9
23%
6
24%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
13
33%
5
20%
76-90
Пропущено
27
31
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
8
30%
30%
5
16%
46-60
2
7%
6
19%
61-75
9
33%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1
Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3
Осане
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Осане - Брюне 2:1 Конгсвингер - Осане 3:1 Осане - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Осане 2:1
Осане - Скейд 0:0 Санднес - Осане 3:3 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 Брюне - Осане 1:2 КФУМ Осло - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна БК - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - Осане 1:1
Результаты матчей
ИК Старт
Осане
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
46
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
154
127
811
613
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|20
|11
|8
|1
|29 - 12
|41
|2.
|0:2
|20
|12
|2
|6
|35 - 25
|38
|3.
|0:1
|20
|10
|4
|6
|33 - 26
|34
|4.
|1:0
|20
|9
|6
|5
|40 - 27
|33
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|29 - 24
|31
|6.
|0:1
|19
|8
|5
|6
|34 - 29
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|8.
|0:0
|20
|8
|3
|9
|24 - 37
|27
|9.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 24
|26
|10.
|0:1
|20
|7
|5
|8
|23 - 26
|26
|11.
|2:2
|20
|7
|5
|8
|31 - 37
|26
|12.
|1:0
|20
|7
|4
|9
|23 - 26
|25
|13.
|2:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 34
|22
|14.
|1:0
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|15.
|0:1
|20
|3
|8
|9
|25 - 32
|17
|16.
|0:0
|20
|2
|6
|12
|19 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|24 - 11
|23
|3.
|2:0
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|4.
|0:2
|10
|7
|0
|3
|19 - 11
|21
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|6.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|9.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|10.
|0:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|11.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|2.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|3.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|6.
|2:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|8.
|2:2
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|15 - 17
|8
|12.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|13.
|0:1
|11
|1
|4
|6
|11 - 17
|7
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|15.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Осане
|Martin Ueland
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5