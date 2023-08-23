Тур: 20. Стадион: Брине.
0'
20' Желтая карточкаСтранде Кристиан
62' Красная карточкаIlir Kukleci
1:0
64' ПенальтиAndreas Dybevik
Ход матча
20'
62'
64'
1:0
26
Axel
Kryger
24
Jens
Huseboe
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Elias Bachke
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Брюне
Мосс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
3.25
1.43
Среднее время на гол
27
63
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
2.25
Среднее время на гол
57
40
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2.18
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
52
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|4
|0.2
|Диа Мамаду
|4
|0.2
|Andreas Dybevik
|3 (2)
|0.15
|Robert Undheim
|2
|0.1
|Sigurd Groenli
|2
|0.1
|Christian Landu Landu
|2
|0.1
|Sjur Jonassen
|1
|0.05
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.05
|Мненей Ноа
|1
|0.05
|Daniel Hermansson
|1
|0.05
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Paal Aamodt
|0
|0
|Axel Kryger
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
|Duarte Moreira
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|7 (2)
|0.35
|Sebastian Pedersen II
|6
|0.3
|Anas Farah Ali
|2
|0.1
|Marius Andresen2
|1
|0.05
|Александерссон Ноа
|1
|0.05
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.05
|Aksel Baran Potur
|1
|0.05
|Sivert Haugli
|1
|0.05
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.05
|Faites Makosso
|1
|0.05
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sigurd Groenli
|4
|0
|Диа Мамаду
|4
|0
|Christian Landu Landu
|3
|0
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Axel Kryger
|3
|0
|Abel William Stensrud
|3
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|3
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|8
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Claudio Braga
|4
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Sivert Haugli
|2
|0
|Ilir Kukleci
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Мосс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
9
Брюне
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
3
10
Брюне
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Мосс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
6
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
9
50%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
18%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
9
41%
6
27%
76-90
Пропущено
26
26
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
15%
3
12%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
6
23%
6
23%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
3
12%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осане - Брюне 2:1 Брюне - Хёдд 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:0
Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - ИК Старт 2:2
Мосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1
Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2
Результаты матчей
Брюне
Мосс
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
7 раз 37%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брюне
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
37
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
613
613
118
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|20
|11
|8
|1
|29 - 12
|41
|2.
|0:2
|20
|12
|2
|6
|35 - 25
|38
|3.
|0:1
|20
|10
|4
|6
|33 - 26
|34
|4.
|1:0
|20
|9
|6
|5
|40 - 27
|33
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|29 - 24
|31
|6.
|0:1
|19
|8
|5
|6
|34 - 29
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|8.
|0:0
|20
|8
|3
|9
|24 - 37
|27
|9.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 24
|26
|10.
|0:1
|20
|7
|5
|8
|23 - 26
|26
|11.
|2:2
|20
|7
|5
|8
|31 - 37
|26
|12.
|1:0
|20
|7
|4
|9
|23 - 26
|25
|13.
|2:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 34
|22
|14.
|1:0
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|15.
|0:1
|20
|3
|8
|9
|25 - 32
|17
|16.
|0:0
|20
|2
|6
|12
|19 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|24 - 11
|23
|3.
|2:0
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|4.
|0:2
|10
|7
|0
|3
|19 - 11
|21
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|6.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|9.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|10.
|0:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|11.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|2.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|3.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|6.
|2:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|8.
|2:2
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|15 - 17
|8
|12.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|13.
|0:1
|11
|1
|4
|6
|11 - 17
|7
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|15.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Осане
|Martin Ueland
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5