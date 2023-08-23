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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 20. Стадион: .
Брюне
1:0
Второй тайм: 70'
Мосс
0'
20' Желтая карточка
Странде Кристиан
62' Красная карточка
Ilir Kukleci
1:0
64' Пенальти
Andreas Dybevik

Ход матча

20'
 
Странде Кристиан
62'
 
Ilir Kukleci
64'
Andreas Dybevik
1:0
68'
 
Александерссон Ноа
Thomas Klemetsen Jakobsen
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Мосс
3.00
4.76
3.90
Все Коэффициенты
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
24
Jens
Huseboe
20
Sondre
Norheim
I
3
Paal
Aamodt
10
Robert
Undheim
9
Содаль
Ларс-Эрик
8
Andreas
Dybevik
7
Sigurd
Groenli
18
Duarte
Moreira
11
Abel
William
Stensrud
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
4
Гйесдал
Хенрик
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
19
Sebastian
Pedersen
II
14
Claudio
Braga
Брюне
4-4-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Брюне
Мосс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ВД
0:1
ВД
2:3
А
0:3
А
5:0
А
1:1
А
3:3
ТМС
2:0
А
1:2
А
5:5
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

3.25
1.43

Среднее время на гол

27
63

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
2.25

Среднее время на гол

57
40

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.18
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
52

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 4 0.2
Диа Мамаду 4 0.2
Andreas Dybevik 3 (2) 0.15
Robert Undheim 2 0.1
Sigurd Groenli 2 0.1
Christian Landu Landu 2 0.1
Sjur Jonassen 1 0.05
Ротихеуг Оливер 1 0.05
Мненей Ноа 1 0.05
Daniel Hermansson 1 0.05
Хатлехоль Йёрген 0 0
Paal Aamodt 0 0
Axel Kryger 0 0
Eirik Saunes 0 0
Duarte Moreira 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 7 (2) 0.35
Sebastian Pedersen II 6 0.3
Anas Farah Ali 2 0.1
Marius Andresen2 1 0.05
Александерссон Ноа 1 0.05
Гйесдал Хенрик 1 0.05
Aksel Baran Potur 1 0.05
Sivert Haugli 1 0.05
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.05
Faites Makosso 1 0.05
Ian Hoffmann 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sigurd Groenli 4 0
Диа Мамаду 4 0
Christian Landu Landu 3 0
Хатлехоль Йёрген 3 0
Axel Kryger 3 0
Abel William Stensrud 3 0
Содаль Ларс-Эрик 3 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 8 0
Faites Makosso 3 1
Claudio Braga 4 0
Ian Hoffmann 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Sivert Haugli 2 0
Ilir Kukleci 2 0
Александерссон Ноа 2 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sander Wold 1 0

Результаты матчей

Брюне
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Мосс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
9
Брюне
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

3
10
Брюне
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Мосс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

6
19

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
2
22%
4
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
9
50%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Забито

22
22
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
18%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
9
41%
6
27%
76-90

Пропущено

26
26
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
15%
3
12%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
6
23%
6
23%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
3
12%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осане - Брюне 2:1 Брюне - Хёдд 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:0
Брюне - ИК Старт 5:1 Мосс - Брюне 2:1 Брюне - Рёуфосс 4:1 Хёдд - Брюне 0:1 Брюне - Осане 1:2 Скейд - Брюне 2:0 Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0 Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - ИК Старт 2:2
Мосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1
Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2

Результаты матчей

Брюне
Мосс

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
7 раз 37%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брюне
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
6
13
1.5
6
13
1
18
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 20 11 8 1 29 - 12 41
2.
Конгсвингер
 0:2 20 12 2 6 35 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 0:1 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 1:0 20 9 6 5 40 - 27 33
5.
Согндаль
 0:1 19 9 4 6 29 - 24 31
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 19 8 5 6 34 - 29 29
7.
Рёуфосс
 1:0 20 8 4 8 25 - 24 28
8.
Ранхейм
 0:0 20 8 3 9 24 - 37 27
9.
Санднес
 1:0 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 0:1 20 7 5 8 23 - 26 26
11.
Дьерв
 2:2 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 1:0 20 7 4 9 23 - 26 25
13.
Мьёндален
 2:2 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 1:0 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 0:1 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 0:0 20 2 6 12 19 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:0 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 2:0 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 0:2 10 7 0 3 19 - 11 21
5.
Брюне
 1:0 11 6 3 2 15 - 9 21
6.
КФУМ Осло
 0:1 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 0:1 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 1:0 10 5 3 2 15 - 9 18
9.
Согндаль
 0:1 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 0:0 9 5 0 4 16 - 22 15
11.
Дьерв
 2:2 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 1:0 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 0:1 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 2:2 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 10 5 4 1 11 - 6 19
2.
Конгсвингер
 0:2 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 1:0 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 0:1 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 0:1 11 4 2 5 13 - 15 14
6.
Мьёндален
 2:2 9 4 0 5 14 - 19 12
7.
Ранхейм
 0:0 11 3 3 5 8 - 15 12
8.
Дьерв
 2:2 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 1:0 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 1:0 10 1 5 4 15 - 17 8
12.
Мосс
 0:1 10 1 4 5 11 - 19 7
13.
Осане
 0:1 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 0:1 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 1:0 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Осане Martin Ueland 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Thomas Klemetsen Jakobsen уходит с поля. Александерссон Ноа выходит вместо него
  • 64'
    Г О О О О Л - Andreas Dybevik из команды Брюне забивает с точки!
  • 62'
    УДАЛЕНИЕ! - Ilir Kukleci увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Странде Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Мосс
3.00
4.76
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюне 1:0 Мосс онлайн

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Брюне
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