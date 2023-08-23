Тур: 20. Стадион: NAMMO Stadion.
Ход матча
17'
1:0
22
Ryan
Nelson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ryan NelsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
15 James Ampofo
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Рёуфосс
Согндаль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.86
Среднее время на гол
112
105
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.8
Среднее время на гол
70
50
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
72
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|6 (3)
|0.3
|Хельмерсен Андреас
|5
|0.25
|Markus Johnsgaard
|3
|0.15
|Gard Simenstad
|1
|0.05
|Ryan Nelson
|1
|0.05
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.05
|Nicolai Fremstad
|1
|0.05
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.05
|Браттбакк Филип
|1
|0.05
|Andreas Osterud
|1
|0.05
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.05
|Simen Hagboe
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.26
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.26
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.26
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.21
|Флатакер Эрик
|3
|0.16
|Ховен Андреас
|2
|0.11
|Сконес Каспер
|1
|0.05
|Тум Исаак
|1
|0.05
|Oskar Borgthorsson
|1
|0.05
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.05
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|4
|0
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ховен Андреас
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
3
2
Рёуфосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Согндаль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
7
16
Рёуфосс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (12)
37% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Согндаль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
5
42%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
11
14
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Забито
10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
6
60%
2
13%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Забито
22
29
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
5
23%
2
7%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
4
18%
7
24%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
6
27%
4
14%
76-90
Пропущено
26
23
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
8%
2
9%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
8
31%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3
Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0
Согндаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1
Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2
Результаты матчей
Рёуфосс
Согндаль
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
45
53
27
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
37
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
135
712
99
415
414
118
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|20
|11
|8
|1
|29 - 12
|41
|2.
|0:2
|20
|12
|2
|6
|35 - 25
|38
|3.
|0:1
|20
|10
|4
|6
|33 - 26
|34
|4.
|1:0
|20
|9
|6
|5
|40 - 27
|33
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|29 - 24
|31
|6.
|0:1
|19
|8
|5
|6
|34 - 29
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|8.
|0:0
|20
|8
|3
|9
|24 - 37
|27
|9.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 24
|26
|10.
|0:1
|20
|7
|5
|8
|23 - 26
|26
|11.
|2:2
|20
|7
|5
|8
|31 - 37
|26
|12.
|1:0
|20
|7
|4
|9
|23 - 26
|25
|13.
|2:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 34
|22
|14.
|1:0
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|15.
|0:1
|20
|3
|8
|9
|25 - 32
|17
|16.
|0:0
|20
|2
|6
|12
|19 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|24 - 11
|23
|3.
|2:0
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|4.
|0:2
|10
|7
|0
|3
|19 - 11
|21
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|6.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|9.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|10.
|0:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|11.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|2.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|3.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|6.
|2:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|8.
|2:2
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|15 - 17
|8
|12.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|13.
|0:1
|11
|1
|4
|6
|11 - 17
|7
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|15.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Осане
|Martin Ueland
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5