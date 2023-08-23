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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 20. Стадион: .
Рёуфосс
1:0
Второй тайм: 69'
Согндаль
0'
1:0
17' Гол
Markus Johnsgaard
44' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna

Ход матча

17'
Markus Johnsgaard
(Ryan Nelson)
1:0
44'
Jamal Deen Haruna
 
62'
 
Фло Пер-Эгиль
Тум Исаак
62'
 
Erik Groenner
Ингимюндарсон Вальдимар
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Согндаль
2.75
4.15
7.74
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
11
Nicolai
Fremstad
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
6
Эмсис
Эдуард
22
Ryan
Nelson
26
Браттбакк
Филип
9
Хельмерсен
Андреас
8
Markus
Johnsgaard
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
77
Oskar
Borgthorsson
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
Рёуфосс
3-5-2
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Рёуфосс
Согндаль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ТМК
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:3
К
0:2
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.86

Среднее время на гол

112
105

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.8

Среднее время на гол

70
50

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
72

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 6 (3) 0.3
Хельмерсен Андреас 5 0.25
Markus Johnsgaard 3 0.15
Gard Simenstad 1 0.05
Ryan Nelson 1 0.05
Haakon Butli Hammer 1 0.05
Nicolai Fremstad 1 0.05
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.05
Браттбакк Филип 1 0.05
Andreas Osterud 1 0.05
Jamal Deen Haruna 1 0.05
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.26
Kristoffer Nessoe 5 0.26
Sondre Oerjasaeter 5 0.26
Йоунссон Йоунатан 4 0.21
Флатакер Эрик 3 0.16
Ховен Андреас 2 0.11
Сконес Каспер 1 0.05
Тум Исаак 1 0.05
Oskar Borgthorsson 1 0.05
Daniel Arrocha 1 (1) 0.05
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 4 0
Jamal Deen Haruna 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Loris Mettler 2 0
Янссон Оскар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Фей Рензе 2 0
Ховен Андреас 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Согндаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

3
2
Рёуфосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Согндаль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

7
16
Рёуфосс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (12)
37% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Согндаль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
5
42%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

11
14
1 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
6
60%
2
13%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Забито

22
29
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
5
23%
2
7%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
4
18%
7
24%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
6
27%
4
14%
76-90

Пропущено

26
23
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
2
8%
2
9%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
5
19%
6
26%
61-75
8
31%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3
Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0
Согндаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1
Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2

Результаты матчей

Рёуфосс
Согндаль

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
5
3
2
7
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
5
7
12
1.5
9
9
4
15
2.5
4
14
1
18
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 20 11 8 1 29 - 12 41
2.
Конгсвингер
 0:2 20 12 2 6 35 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 0:1 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 1:0 20 9 6 5 40 - 27 33
5.
Согндаль
 0:1 19 9 4 6 29 - 24 31
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 19 8 5 6 34 - 29 29
7.
Рёуфосс
 1:0 20 8 4 8 25 - 24 28
8.
Ранхейм
 0:0 20 8 3 9 24 - 37 27
9.
Санднес
 1:0 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 0:1 20 7 5 8 23 - 26 26
11.
Дьерв
 2:2 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 1:0 20 7 4 9 23 - 26 25
13.
Мьёндален
 2:2 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 1:0 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 0:1 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 0:0 20 2 6 12 19 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:0 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 2:0 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 0:2 10 7 0 3 19 - 11 21
5.
Брюне
 1:0 11 6 3 2 15 - 9 21
6.
КФУМ Осло
 0:1 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 0:1 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 1:0 10 5 3 2 15 - 9 18
9.
Согндаль
 0:1 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 0:0 9 5 0 4 16 - 22 15
11.
Дьерв
 2:2 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 1:0 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 0:1 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 2:2 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 10 5 4 1 11 - 6 19
2.
Конгсвингер
 0:2 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 1:0 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 0:1 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 0:1 11 4 2 5 13 - 15 14
6.
Мьёндален
 2:2 9 4 0 5 14 - 19 12
7.
Ранхейм
 0:0 11 3 3 5 8 - 15 12
8.
Дьерв
 2:2 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 1:0 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 1:0 10 1 5 4 15 - 17 8
12.
Мосс
 0:1 10 1 4 5 11 - 19 7
13.
Осане
 0:1 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 0:1 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 1:0 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Осане Martin Ueland 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Jamal Deen Haruna получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Ryan Nelson сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Markus Johnsgaard бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Согндаль
2.75
4.15
7.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рёуфосс 1:0 Согндаль онлайн

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