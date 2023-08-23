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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 20. Стадион: .
Конгсвингер
0:2
Второй тайм: 69'
Фредрикстад
0'
26' Желтая карточка
Конте Абубакар
0:1
53' Гол
Меткалф Патрик
0:2
56' Гол
Бьярталид Йоаннес
60' Желтая карточка
Harald Holter
1
Стрёмберг
Август
16
Martin
Hellan
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
8
Моберг
Вегар
11
Martin
Hoel
Andersen
18
Joacim
Holtan
26
Elias
Myrlid
1
Haavar
Jenssen
26
Mads
Nielsen
II
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
6
Philip
Sandvik
Aukland
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
7
Ольсен
Брандур
19
Магнуссон
Юлиус
11
Riki
Alba
14
Бьярталид
Йоаннес
Конгсвингер
4-3-3
Фредрикстад
5-3-2

История личных встреч

Конгсвингер
Фредрикстад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ТМК
0:0
ТМК
0:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.83
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
83

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 9 0.45
Adem Gueven 7 0.35
Моберг Вегар 3 0.15
Ludvig Langrekken 3 0.15
Хокенстад Матс 2 0.1
Martin Hoel Andersen 2 0.1
Martin Tangen Vinjor 2 0.1
Jesper Grundt 2 0.1
Martin Hellan 1 0.05
Герсон Ларс 1 (1) 0.05
Elias Myrlid 1 0.05
Victor Grodaas 1 0.05
Eric Taylor 1 0.05
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 5 0.25
Бьярталид Йоаннес 4 (2) 0.2
Stian Stray Molde 3 0.15
Sondre Soerloekk 3 0.15
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.1
Simen Rafn 1 0.05
Ludvig Begby 1 0.05
Philip Sandvik Aukland 1 0.05
Конте Абубакар 1 0.05
Haavard Aasheim 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Mads Nielsen II 1 0.05
Ага Оскар 1 0.05
Меткалф Патрик 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 5 0
Martin Hellan 3 0
Adem Gueven 2 0
Victor Grodaas 2 0
Joacim Holtan 2 0
Холме Фредрик 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Martin Tangen Vinjor 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 4 0
Конте Абубакар 3 0
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Воледзи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Фредрикстад
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
2
Конгсвингер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

15
19
Конгсвингер
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Фредрикстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

17
21

Голы по времени матча

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
29%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
6
29%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
5
31%
3
16%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
60%
76-90

Забито

37
26
14 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
3
8%
2
8%
1-15
7
19%
5
19%
16-30
4
11%
3
12%
31-45
5
14%
5
19%
46-60
7
19%
6
23%
61-75
11
30%
30%
5
19%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Фредрикстад

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
3
1.5
5
5
3
6
2.5
3
7
1
8
3.5
2
8
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
1
8
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
11
8
1.5
6
13
5
14
2.5
3
16
2
17
3.5
2
17
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 20 11 8 1 29 - 12 41
2.
Конгсвингер
 0:2 20 12 2 6 35 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 0:1 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 1:0 20 9 6 5 40 - 27 33
5.
Согндаль
 0:1 19 9 4 6 29 - 24 31
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 19 8 5 6 34 - 29 29
7.
Рёуфосс
 1:0 20 8 4 8 25 - 24 28
8.
Ранхейм
 0:0 20 8 3 9 24 - 37 27
9.
Санднес
 1:0 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 0:1 20 7 5 8 23 - 26 26
11.
Дьерв
 2:2 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 1:0 20 7 4 9 23 - 26 25
13.
Мьёндален
 2:2 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 1:0 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 0:1 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 0:0 20 2 6 12 19 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:0 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 2:0 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 0:2 10 7 0 3 19 - 11 21
5.
Брюне
 1:0 11 6 3 2 15 - 9 21
6.
КФУМ Осло
 0:1 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 0:1 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 1:0 10 5 3 2 15 - 9 18
9.
Согндаль
 0:1 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 0:0 9 5 0 4 16 - 22 15
11.
Дьерв
 2:2 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 1:0 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 0:1 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 2:2 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 10 5 4 1 11 - 6 19
2.
Конгсвингер
 0:2 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 1:0 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 0:1 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 0:1 11 4 2 5 13 - 15 14
6.
Мьёндален
 2:2 9 4 0 5 14 - 19 12
7.
Ранхейм
 0:0 11 3 3 5 8 - 15 12
8.
Дьерв
 2:2 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 1:0 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 1:0 10 1 5 4 15 - 17 8
12.
Мосс
 0:1 10 1 4 5 11 - 19 7
13.
Осане
 0:1 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 0:1 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 1:0 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Осане Martin Ueland 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • 46'
    Philip Sandvik Aukland уходит с поля. Brage Skaret выходит вместо него
  • 46'
    Joacim Holtan уходит с поля. Адем Гювен выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Конте Абубакар получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Sondre Soerloekk уходит с поля. Конте Абубакар выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Фредрикстад
34.00
3.40
3.05
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Где смотреть матч Конгсвингер 0:2 Фредрикстад онлайн

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