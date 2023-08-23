Тур: 20. Стадион: Гьемселунд.
0:2
Второй тайм: 69'
0'
26' Желтая карточкаКонте Абубакар
0:1
53' ГолМеткалф Патрик
0:2
56' ГолБьярталид Йоаннес
60' Желтая карточкаHarald Holter
Ход матча
26'
53'
0:1
56'
60'
10
Герсон
Ларс
26
Elias
Myrlid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias MyrlidНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Конгсвингер
Фредрикстад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.83
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
108
83
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.45
|Adem Gueven
|7
|0.35
|Моберг Вегар
|3
|0.15
|Ludvig Langrekken
|3
|0.15
|Хокенстад Матс
|2
|0.1
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.1
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0.1
|Jesper Grundt
|2
|0.1
|Martin Hellan
|1
|0.05
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.05
|Elias Myrlid
|1
|0.05
|Victor Grodaas
|1
|0.05
|Eric Taylor
|1
|0.05
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|5
|0.25
|Бьярталид Йоаннес
|4 (2)
|0.2
|Stian Stray Molde
|3
|0.15
|Sondre Soerloekk
|3
|0.15
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.1
|Simen Rafn
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|1
|0.05
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.05
|Конте Абубакар
|1
|0.05
|Haavard Aasheim
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Mads Nielsen II
|1
|0.05
|Ага Оскар
|1
|0.05
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|5
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Victor Grodaas
|2
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Холме Фредрик
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|4
|0
|Конте Абубакар
|3
|0
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Фредрикстад
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
2
Конгсвингер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Фредрикстад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
15
19
Конгсвингер
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Фредрикстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
17
21
Голы по времени матча
Забито
21
7
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
29%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
4
19%
2
29%
61-75
6
29%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
5
31%
3
16%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
60%
76-90
Забито
37
26
14 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
3
8%
2
8%
1-15
7
19%
5
19%
16-30
4
11%
3
12%
31-45
5
14%
5
19%
46-60
7
19%
6
23%
61-75
11
30%
30%
5
19%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2
Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Фредрикстад
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
63
55
36
37
18
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
55
18
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
118
613
514
316
217
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|20
|11
|8
|1
|29 - 12
|41
|2.
|0:2
|20
|12
|2
|6
|35 - 25
|38
|3.
|0:1
|20
|10
|4
|6
|33 - 26
|34
|4.
|1:0
|20
|9
|6
|5
|40 - 27
|33
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|29 - 24
|31
|6.
|0:1
|19
|8
|5
|6
|34 - 29
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|8.
|0:0
|20
|8
|3
|9
|24 - 37
|27
|9.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 24
|26
|10.
|0:1
|20
|7
|5
|8
|23 - 26
|26
|11.
|2:2
|20
|7
|5
|8
|31 - 37
|26
|12.
|1:0
|20
|7
|4
|9
|23 - 26
|25
|13.
|2:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 34
|22
|14.
|1:0
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|15.
|0:1
|20
|3
|8
|9
|25 - 32
|17
|16.
|0:0
|20
|2
|6
|12
|19 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|24 - 11
|23
|3.
|2:0
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|4.
|0:2
|10
|7
|0
|3
|19 - 11
|21
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|6.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|9.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|10.
|0:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|11.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|2.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|3.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|6.
|2:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|8.
|2:2
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|15 - 17
|8
|12.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|13.
|0:1
|11
|1
|4
|6
|11 - 17
|7
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|15.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Осане
|Martin Ueland
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5