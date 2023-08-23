  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 20. Стадион: .
Скейд
0:0
Второй тайм: 70'
Ранхейм
0'
55' Желтая карточка
Bendik Rise
64' Желтая карточка

Ход матча

55'
Bendik Rise
 
55'
Аас Сайвер
Будусон Джонни
 
64'
 
68'
 
Haakon Gangstad
Erik Toenne
68'
 
Oliver Kvendbo Holden
Сетер Йон-Хоу
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Ранхейм
3.03
3.75
3.37
Все Коэффициенты
12
Видтун-Нильсен
Симен
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
24
Tage
Johansen
11
David
Hickson
17
Hayder
Altai
9
Будусон
Джонни
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
28
Уильямс
Ноа
39
Bendik
Rise
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
15
Erik
Toenne
Скейд
4-1-4-1
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Скейд
Ранхейм

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
4:0
К
0:3
ВД
2:3
ВД
3:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Среднее время на гол

67
38

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.25
Будусон Джонни 4 (1) 0.2
Ulrich Ness 2 0.1
Мельхиор Маркус 2 0.1
Стейринг Пер-Магнус 1 0.05
David Hickson 1 0.05
Erik Nordengen 1 0.05
Эффьом Максвелл 1 0.05
Bendik Rise 1 0.05
Simen Kvia-Egeskog 1 0.05
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Боянг Сулайман 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.3
Arne Gunnes 4 0.2
Солли Сиверт 4 0.2
Эгген-Рисмарк Кристиан 3 0.15
Ruben Kristensen Alte 2 0.1
Erik Toenne 1 0.05
Региниуссен Мадс 1 0.05
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.05
Тунекти Себастьян 1 0.05
Квигстад Лассе 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 2 1
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Ousmane Toure 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Daniel Kvande 0 1
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0
Sander Amble Haugen 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0

Результаты матчей

Скейд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
3
Скейд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ранхейм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

6
12
Скейд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Ранхейм
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
17

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
8
38%
5
33%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
6
27%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
3
16%
6
25%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
7
29%
29%
31-45
3
16%
6
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

41
37
16 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
10%
0
0%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
5
12%
8
22%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
15
37%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2
Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0
Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1

Результаты матчей

Скейд
Ранхейм

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Скейд
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
9
10
1
18
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 20 11 8 1 29 - 12 41
2.
Конгсвингер
 0:2 20 12 2 6 35 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 0:1 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 1:0 20 9 6 5 40 - 27 33
5.
Согндаль
 0:1 19 9 4 6 29 - 24 31
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 19 8 5 6 34 - 29 29
7.
Рёуфосс
 1:0 20 8 4 8 25 - 24 28
8.
Ранхейм
 0:0 20 8 3 9 24 - 37 27
9.
Санднес
 1:0 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 0:1 20 7 5 8 23 - 26 26
11.
Дьерв
 2:2 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 1:0 20 7 4 9 23 - 26 25
13.
Мьёндален
 2:2 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 1:0 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 0:1 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 0:0 20 2 6 12 19 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:0 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 2:0 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 0:2 10 7 0 3 19 - 11 21
5.
Брюне
 1:0 11 6 3 2 15 - 9 21
6.
КФУМ Осло
 0:1 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 0:1 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 1:0 10 5 3 2 15 - 9 18
9.
Согндаль
 0:1 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 0:0 9 5 0 4 16 - 22 15
11.
Дьерв
 2:2 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 1:0 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 0:1 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 2:2 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 10 5 4 1 11 - 6 19
2.
Конгсвингер
 0:2 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 1:0 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 0:1 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 0:1 11 4 2 5 13 - 15 14
6.
Мьёндален
 2:2 9 4 0 5 14 - 19 12
7.
Ранхейм
 0:0 11 3 3 5 8 - 15 12
8.
Дьерв
 2:2 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 1:0 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 1:0 10 1 5 4 15 - 17 8
12.
Мосс
 0:1 10 1 4 5 11 - 19 7
13.
Осане
 0:1 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 0:1 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 1:0 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Осане Martin Ueland 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Ранхейм
3.03
3.75
3.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скейд 0:0 Ранхейм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Скейд
Ранхейм
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 