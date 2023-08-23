Тур: 20. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 495
0'
55' Желтая карточкаBendik Rise
64' Желтая карточкаМельхиор Маркус
74' Желтая карточкаOliver Kvendbo Holden
0:1
76' ГолRuben Kristensen Alte
90' Желтая карточкаHaakon Gangstad
90' Желтая карточкаMagnus Lenes
90'+6
Ход матча
55'
64'
76'
90'
90'
17
Hayder
Altai
28
Уильямс
Ноа
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уильямс НоаПолузащитник
-
39 Bendik RiseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Скейд
Ранхейм
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Среднее время на гол
67
38
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.25
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.2
|Ulrich Ness
|2
|0.1
|Мельхиор Маркус
|2
|0.1
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.05
|David Hickson
|1
|0.05
|Erik Nordengen
|1
|0.05
|Эффьом Максвелл
|1
|0.05
|Bendik Rise
|1
|0.05
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.05
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.3
|Солли Сиверт
|4
|0.2
|Arne Gunnes
|4
|0.2
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.15
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|3
|0.15
|Erik Toenne
|1
|0.05
|Региниуссен Мадс
|1
|0.05
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.05
|Тунекти Себастьян
|1
|0.05
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|2
|1
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Мельхиор Маркус
|3
|0
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Bendik Rise
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Ousmane Toure
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0
|Magnus Lenes
|1
|0
|Sander Amble Haugen
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Haakon Gangstad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
3
Скейд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
6
12
Скейд
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Ранхейм
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
17
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
41%
5
33%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
6
27%
76-90
Забито
19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
3
16%
6
24%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
7
28%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
5
20%
76-90
Пропущено
42
37
16 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
4
10%
0
0%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
5
12%
8
22%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
16
38%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2
Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0
Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1
Результаты матчей
Скейд
Ранхейм
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Скейд
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
37
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
65
37
38
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
137
614
911
119
218
119
119
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Осане
|Martin Ueland
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5