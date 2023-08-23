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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 495
Скейд
0:1
Конец матча
Ранхейм
0'
55' Желтая карточка
Bendik Rise
64' Желтая карточка
Мельхиор Маркус
74' Желтая карточка
Oliver Kvendbo Holden
0:1
76' Гол
Ruben Kristensen Alte
90' Желтая карточка
Haakon Gangstad
90' Желтая карточка
Magnus Lenes
90'+6
12
Видтун-Нильсен
Симен
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
24
Tage
Johansen
11
David
Hickson
17
Hayder
Altai
9
Будусон
Джонни
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
28
Уильямс
Ноа
39
Bendik
Rise
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
15
Erik
Toenne
Скейд
4-1-4-1
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Скейд
Ранхейм

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
4:0
К
0:3
ВД
2:3
ВД
3:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Среднее время на гол

67
38

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.25
Будусон Джонни 4 (1) 0.2
Ulrich Ness 2 0.1
Мельхиор Маркус 2 0.1
Стейринг Пер-Магнус 1 0.05
David Hickson 1 0.05
Erik Nordengen 1 0.05
Эффьом Максвелл 1 0.05
Bendik Rise 1 0.05
Simen Kvia-Egeskog 1 0.05
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Боянг Сулайман 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.3
Солли Сиверт 4 0.2
Arne Gunnes 4 0.2
Ruben Kristensen Alte 3 0.15
Эгген-Рисмарк Кристиан 3 0.15
Erik Toenne 1 0.05
Региниуссен Мадс 1 0.05
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.05
Тунекти Себастьян 1 0.05
Квигстад Лассе 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 2 1
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Мельхиор Маркус 3 0
Стейринг Пер-Магнус 2 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Bendik Rise 1 0
Erik Nordengen 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Ousmane Toure 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Daniel Kvande 0 1
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0
Magnus Lenes 1 0
Sander Amble Haugen 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Haakon Gangstad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0

Результаты матчей

Скейд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
3
Скейд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ранхейм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

6
12
Скейд
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Ранхейм
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
17

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
3
20%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
9
41%
5
33%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
6
27%
76-90

Забито

19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
3
16%
6
24%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
21%
7
28%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
5
20%
76-90

Пропущено

42
37
16 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
4
10%
0
0%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
5
12%
8
22%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
16
38%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2
Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1
Ранхейм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0
Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ Осло - Ранхейм 0:1

Результаты матчей

Скейд
Ранхейм

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Скейд
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
5
3
7
1.5
3
8
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
13
7
6
14
1.5
9
11
1
19
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 20 11 8 1 29 - 13 41
2.
Конгсвингер
 20 12 2 6 36 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 20 9 6 5 40 - 27 33
5.
Согндаль
 19 9 4 6 29 - 26 31
6.
ФК Кристиансунн
 19 8 5 6 34 - 29 29
7.
Ранхейм
 20 9 2 9 25 - 37 29
8.
Рёуфосс
 20 8 4 8 27 - 24 28
9.
Санднес
 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 20 7 5 8 24 - 28 26
11.
Дьерв
 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 20 7 4 9 25 - 27 25
13.
Мьёндален
 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 20 2 5 13 19 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 10 7 0 3 20 - 11 21
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
9.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
11.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
6.
Ранхейм
 11 4 2 5 9 - 15 14
7.
Мьёндален
 9 4 0 5 14 - 19 12
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 10 1 5 4 15 - 17 8
12.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
13.
Осане
 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
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Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Осане Martin Ueland 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
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    • 55'
      Будусон Джонни уходит с поля. Аас Сайвер выходит вместо него
    • 55'
      Bendik Rise получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скейд 0:1 Ранхейм онлайн

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