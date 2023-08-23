Тур: 20. Стадион: КФУМ Арена.
Ход матча
37'
68'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
КФУМ Осло
Хёдд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|6
|0.3
|Robin Rasch
|5 (1)
|0.25
|Remi Svindland
|4
|0.2
|Obilor Denzel Okeke
|3
|0.15
|Simen Hestnes
|3
|0.15
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0.1
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0.1
|Нджиэ Мусса
|1
|0.05
|Dadi Dodou Gaye
|1
|0.05
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0.05
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0.05
|Kristoffer Harrison
|1
|0.05
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.05
|Keivan Ghaedamini
|0
|0
|Akinsola Akinyemi
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|5
|0.26
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.11
|Gustav Mogensen
|2
|0.11
|Sander Sundnes
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.05
|Peder Neersveen
|1
|0.05
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0.05
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.05
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.05
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.05
|Thomas Lillo
|1
|0.05
|Halvard Urnes
|1
|0.05
|Rasmus Bonde
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Momodou Lion Njie
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|Emil Oedegaard
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|2
|1
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Скривен Альфред
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Sverre Oekland
|2
|0
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Sander Sundnes
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Хёдд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
5
КФУМ Осло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Хёдд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
10
6
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Хёдд
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
12%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
6
35%
2
18%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
30%
6
33%
76-90
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
13%
3
43%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Забито
32
18
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
4
13%
5
28%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
5
16%
3
17%
61-75
9
28%
5
28%
76-90
Пропущено
26
25
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
6
23%
6
24%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
6
23%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1
Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Хёнефосс - КФУМ Осло 1:4 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 Осане - КФУМ Осло 1:1
Хёдд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1
ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0
Результаты матчей
КФУМ Осло
Хёдд
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
36
28
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
126
118
414
415
216
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|20
|11
|8
|1
|29 - 12
|41
|2.
|0:2
|20
|12
|2
|6
|35 - 25
|38
|3.
|0:1
|20
|10
|4
|6
|33 - 26
|34
|4.
|1:0
|20
|9
|6
|5
|40 - 27
|33
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|29 - 24
|31
|6.
|0:1
|19
|8
|5
|6
|34 - 29
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|8.
|0:0
|20
|8
|3
|9
|24 - 37
|27
|9.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 24
|26
|10.
|0:1
|20
|7
|5
|8
|23 - 26
|26
|11.
|2:2
|20
|7
|5
|8
|31 - 37
|26
|12.
|1:0
|20
|7
|4
|9
|23 - 26
|25
|13.
|2:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 34
|22
|14.
|1:0
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|15.
|0:1
|20
|3
|8
|9
|25 - 32
|17
|16.
|0:0
|20
|2
|6
|12
|19 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|24 - 11
|23
|3.
|2:0
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|4.
|0:2
|10
|7
|0
|3
|19 - 11
|21
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|6.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|9.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|10.
|0:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|11.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|2.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|3.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|6.
|2:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|8.
|2:2
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|15 - 17
|8
|12.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|13.
|0:1
|11
|1
|4
|6
|11 - 17
|7
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|15.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Осане
|Martin Ueland
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5