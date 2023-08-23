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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 20. Стадион: .
КФУМ Осло
0:1
Второй тайм: 70'
Хёдд
0'
0:1
37' Гол
Gustav Mogensen
41' Желтая карточка
Sverre Hakami Sandal
68' Желтая карточка
1
Emil
Oedegaard
3
Dadi
Dodou
Gaye
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
16
Jonas
Lange
Hjorth
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
28
Jones
El-Abdellaoui
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
11
Torbjoern
Kallevaag
28
Зико
Ренато
14
Halvard
Urnes
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
9
Скривен
Альфред
21
Gustav
Mogensen
КФУМ Осло
3-4-3
Хёдд
3-4-2-1

История личных встреч

КФУМ Осло
Хёдд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:1
ВД
2:1
ВД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 6 0.3
Robin Rasch 5 (1) 0.25
Remi Svindland 4 0.2
Obilor Denzel Okeke 3 0.15
Simen Hestnes 3 0.15
Teodor Berg Haltvik 2 0.1
Sverre Hakami Sandal 2 0.1
Нджиэ Мусса 1 0.05
Dadi Dodou Gaye 1 0.05
Jonas Lange Hjorth 1 0.05
Yasir Abdiqadir Saad 1 0.05
Kristoffer Harrison 1 0.05
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.05
Keivan Ghaedamini 0 0
Akinsola Akinyemi 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 5 0.26
Isak Gabriel Skotheim 2 0.11
Gustav Mogensen 2 0.11
Sander Sundnes 1 0.05
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.05
Peder Neersveen 1 0.05
Erlend Hellevik Larsen 1 0.05
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.05
Simen Kvia-Egeskog 1 0.05
Syver Skundberg Skeide 1 0.05
Thomas Lillo 1 0.05
Halvard Urnes 1 0.05
Rasmus Bonde 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Momodou Lion Njie 4 0
Simen Hestnes 3 0
Носа Даль Петтер 3 0
Robin Rasch 2 0
Remi Svindland 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Sverre Hakami Sandal 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Нджиэ Мусса 1 0
Emil Oedegaard 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0
Yasir Abdiqadir Saad 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 2 1
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Скривен Альфред 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Sverre Oekland 2 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Зико Ренато 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Sander Sundnes 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Хёдд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
5
КФУМ Осло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Хёдд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

10
6
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Хёдд
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
12%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
6
35%
2
18%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
30%
6
33%
76-90

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
13%
3
43%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Забито

32
18
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
4
13%
5
28%
1-15
2
6%
2
11%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
5
16%
3
17%
61-75
9
28%
5
28%
76-90

Пропущено

26
25
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
12%
2
8%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
6
23%
6
24%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
6
23%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1
Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2 Брюне - КФУМ Осло 0:1 Хёнефосс - КФУМ Осло 1:4 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Конгсвингер 2:0 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 Осане - КФУМ Осло 1:1
Хёдд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1
ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 ИК Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0

Результаты матчей

КФУМ Осло
Хёдд

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
3
6
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
6
11
8
1.5
4
14
4
15
2.5
2
16
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 20 11 8 1 29 - 12 41
2.
Конгсвингер
 0:2 20 12 2 6 35 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 0:1 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 1:0 20 9 6 5 40 - 27 33
5.
Согндаль
 0:1 19 9 4 6 29 - 24 31
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 19 8 5 6 34 - 29 29
7.
Рёуфосс
 1:0 20 8 4 8 25 - 24 28
8.
Ранхейм
 0:0 20 8 3 9 24 - 37 27
9.
Санднес
 1:0 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 0:1 20 7 5 8 23 - 26 26
11.
Дьерв
 2:2 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 1:0 20 7 4 9 23 - 26 25
13.
Мьёндален
 2:2 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 1:0 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 0:1 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 0:0 20 2 6 12 19 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:0 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 2:0 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 0:2 10 7 0 3 19 - 11 21
5.
Брюне
 1:0 11 6 3 2 15 - 9 21
6.
КФУМ Осло
 0:1 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 0:1 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 1:0 10 5 3 2 15 - 9 18
9.
Согндаль
 0:1 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 0:0 9 5 0 4 16 - 22 15
11.
Дьерв
 2:2 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 1:0 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 1:0 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 0:1 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 2:2 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2:0 10 5 4 1 11 - 6 19
2.
Конгсвингер
 0:2 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 1:0 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 0:1 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 0:1 11 4 2 5 13 - 15 14
6.
Мьёндален
 2:2 9 4 0 5 14 - 19 12
7.
Ранхейм
 0:0 11 3 3 5 8 - 15 12
8.
Дьерв
 2:2 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 1:0 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 1:0 10 1 5 4 15 - 17 8
12.
Мосс
 0:1 10 1 4 5 11 - 19 7
13.
Осане
 0:1 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 0:1 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 0:0 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 1:0 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Осане Martin Ueland 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Холланд-Тёссе Кьетил уходит с поля. Robin Hjelmeseth выходит вместо него
  • 46'
    Jones El-Abdellaoui уходит с поля. Нджиэ Мусса выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Sverre Hakami Sandal получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Холланд-Тёссе Кьетил сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Хёдд
5.50
4.50
6.00
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