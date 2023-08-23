Тур: 20. Стадион: Consto Arena.
0'
0:1
5' ГолПедру Самуэл
1:1
21' ГолSondre Granaas
1:2
22' ГолХустад Эрленд
2:2
63' ПенальтиБрингакер Матиас
Ход матча
5'
21'
1:1
22'
1:2
63'
2:2
63'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
18 Simon Appiah
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Georg Dirdal
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Мьёндален
Дьерв
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.5
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.15
|Брингакер Матиас
|3 (1)
|0.15
|Овенстад Мартин
|2
|0.1
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Сольберг Йоаким
|1
|0.05
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Sondre Granaas
|1
|0.05
|Mats Pedersen
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Скоген Сондре
|1
|0.05
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.05
|Sander Bratvold
|1
|0.05
|Свеен Оле
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|12 (3)
|0.6
|Erik Groenner
|3
|0.15
|Угланн Микаэль
|2
|0.1
|Бренден Эрик
|2
|0.1
|Ange Mutsinzi
|2
|0.1
|Вихманн Матиас
|1
|0.05
|Вильсон Петер
|1
|0.05
|Эукленн Сондре
|1
|0.05
|Iman Mafi
|1
|0.05
|Хустад Эрленд
|1
|0.05
|Torje Wichne
|1
|0.05
|Филиберт Энцо
|1
|0.05
|Lucas Larade
|1
|0.05
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|4
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Sondre Granaas
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Холтен Расмус
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Torje Wichne
|3
|0
|Педру Самуэл
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Дьерв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
6
5
Мьёндален
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Дьерв
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
11
15
Мьёндален
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Дьерв
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
17
20
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
15%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
5
26%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
3
23%
5
26%
61-75
2
15%
2
11%
76-90
Забито
16
17
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
6
38%
6
35%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Забито
28
30
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
7%
2
7%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
7
25%
5
17%
46-60
2
7%
10
33%
61-75
9
32%
7
23%
76-90
Пропущено
30
34
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
5
17%
4
12%
1-15
5
17%
3
9%
16-30
6
20%
9
26%
31-45
2
7%
7
21%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
5
17%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0
ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1
Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1
Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2
Результаты матчей
Мьёндален
Дьерв
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:3
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
10 раз 53%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
172
811
712
415
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|20
|11
|8
|1
|29 - 12
|41
|2.
|0:2
|20
|12
|2
|6
|35 - 25
|38
|3.
|0:1
|20
|10
|4
|6
|33 - 26
|34
|4.
|1:0
|20
|9
|6
|5
|40 - 27
|33
|5.
|0:1
|19
|9
|4
|6
|29 - 24
|31
|6.
|0:1
|19
|8
|5
|6
|34 - 29
|29
|7.
|1:0
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|8.
|0:0
|20
|8
|3
|9
|24 - 37
|27
|9.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 24
|26
|10.
|0:1
|20
|7
|5
|8
|23 - 26
|26
|11.
|2:2
|20
|7
|5
|8
|31 - 37
|26
|12.
|1:0
|20
|7
|4
|9
|23 - 26
|25
|13.
|2:2
|20
|6
|4
|10
|28 - 34
|22
|14.
|1:0
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|15.
|0:1
|20
|3
|8
|9
|25 - 32
|17
|16.
|0:0
|20
|2
|6
|12
|19 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 10
|25
|2.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|24 - 11
|23
|3.
|2:0
|10
|6
|4
|0
|18 - 6
|22
|4.
|0:2
|10
|7
|0
|3
|19 - 11
|21
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|6.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|7.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|8.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|9.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|10.
|0:0
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|11.
|2:2
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|14 - 15
|10
|16.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|2.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|3.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|6.
|2:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|8.
|2:2
|10
|3
|2
|5
|15 - 21
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|1:0
|10
|1
|5
|4
|15 - 17
|8
|12.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|11 - 19
|7
|13.
|0:1
|11
|1
|4
|6
|11 - 17
|7
|14.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|10 - 18
|6
|15.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|8 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Осане
|Martin Ueland
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5