Тур: 20. Стадион: Consto Arena. Зрители: 967
0'
0:1
5' ГолПедру Самуэл
1:1
21' ГолSondre Granaas
1:2
22' ГолХустад Эрленд
63' Желтая карточкаOeystein Oevretveit
2:2
63' ПенальтиБрингакер Матиас
74' Желтая карточкаMats Pedersen
86' Желтая карточкаСольберг Йоаким
90'+5
Ход матча
5'
21'
1:1
22'
1:2
63'
2:2
74'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
18 Simon Appiah
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Georg Dirdal
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Мьёндален
Дьерв
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.5
|Брингакер Матиас
|4 (2)
|0.2
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.15
|Овенстад Мартин
|2
|0.1
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Сольберг Йоаким
|1
|0.05
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Sondre Granaas
|1
|0.05
|Mats Pedersen
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Скоген Сондре
|1
|0.05
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.05
|Sander Bratvold
|1
|0.05
|Свеен Оле
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|12 (3)
|0.6
|Erik Groenner
|3
|0.15
|Угланн Микаэль
|2
|0.1
|Бренден Эрик
|2
|0.1
|Ange Mutsinzi
|2
|0.1
|Вихманн Матиас
|1
|0.05
|Вильсон Петер
|1
|0.05
|Эукленн Сондре
|1
|0.05
|Iman Mafi
|1
|0.05
|Хустад Эрленд
|1
|0.05
|Torje Wichne
|1
|0.05
|Филиберт Энцо
|1
|0.05
|Lucas Larade
|1
|0.05
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|4
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Sondre Granaas
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Холтен Расмус
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|4
|0
|Бренден Эрик
|4
|0
|Угланн Микаэль
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Torje Wichne
|3
|0
|Педру Самуэл
|3
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Lucas Larade
|2
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Фернандес Леандро II
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Дьерв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
8
7
Мьёндален
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Дьерв
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
11
15
Мьёндален
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Дьерв
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
19
22
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Пропущено
15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
20%
2
10%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
6
29%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Забито
16
17
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
6
38%
6
35%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Забито
30
32
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
7%
3
9%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
7
23%
5
16%
46-60
3
10%
10
31%
61-75
9
30%
7
22%
76-90
Пропущено
32
36
18 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
6
19%
4
11%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
6
19%
9
25%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
7
22%
7
19%
61-75
5
16%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0
ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1
Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1
Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2
Результаты матчей
Мьёндален
Дьерв
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
91
47
46
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
54
46
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
182
911
812
416
416
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|12 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|Осане
|Martin Ueland
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5