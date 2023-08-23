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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 967
Мьёндален
2:2
Конец матча
Дьерв
0'
0:1
5' Гол
Педру Самуэл
1:1
21' Гол
Sondre Granaas
1:2
22' Гол
Хустад Эрленд
63' Желтая карточка
Oeystein Oevretveit
2:2
63' Пенальти
Брингакер Матиас
74' Желтая карточка
Mats Pedersen
86' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
90'+5
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
24
Mats
Pedersen
8
Свеен
Оле
27
Токстад
Кристоффер
38
Sondre
Granaas
15
Love
Reuterswaerd
9
Брингакер
Матиас
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
22
Henrik
Bredeli
21
Деан
ван
дер
Слёйс
15
Бренден
Эрик
8
Угланн
Микаэль
10
Фернандес
Леандро
II
7
Хёуге
Рунар
17
Bassekou
Diabate
9
Хустад
Эрленд
11
Педру
Самуэл
Мьёндален
4-2-3-1
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Мьёндален
Дьерв

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:0
Т(
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.5
Брингакер Матиас 4 (2) 0.2
Скистад Эрик Ставас 3 0.15
Овенстад Мартин 2 0.1
Токстад Кристоффер 1 0.05
Сольберг Йоаким 1 0.05
Эверби Сиверт 1 0.05
Sondre Granaas 1 0.05
Mats Pedersen 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Скоген Сондре 1 0.05
Хансен Адриан Александер 1 0.05
Sander Bratvold 1 0.05
Свеен Оле 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 12 (3) 0.6
Erik Groenner 3 0.15
Угланн Микаэль 2 0.1
Бренден Эрик 2 0.1
Ange Mutsinzi 2 0.1
Вихманн Матиас 1 0.05
Вильсон Петер 1 0.05
Эукленн Сондре 1 0.05
Iman Mafi 1 0.05
Хустад Эрленд 1 0.05
Torje Wichne 1 0.05
Филиберт Энцо 1 0.05
Lucas Larade 1 0.05
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 4 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Скоген Сондре 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Sondre Granaas 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Mats Pedersen 1 0
Brinder Singh 1 0
Холтен Расмус 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 4 0
Бренден Эрик 4 0
Угланн Микаэль 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Torje Wichne 3 0
Педру Самуэл 3 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Фернандес Леандро II 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Дьерв
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

8
7
Мьёндален
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Дьерв
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

11
15
Мьёндален
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Дьерв
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

19
22

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
20%
2
10%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
6
29%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
5
31%
1
6%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
6
38%
6
35%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Забито

30
32
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
7%
3
9%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
7
23%
5
16%
46-60
3
10%
10
31%
61-75
9
30%
7
22%
76-90

Пропущено

32
36
18 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
6
19%
4
11%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
6
19%
9
25%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
7
22%
7
19%
61-75
5
16%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0
ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1
Дьерв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1
Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2

Результаты матчей

Мьёндален
Дьерв

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
4
6
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
18
2
9
11
1.5
8
12
4
16
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 20 11 8 1 29 - 13 41
2.
Конгсвингер
 20 12 2 6 36 - 25 38
3.
КФУМ Осло
 20 10 4 6 33 - 26 34
4.
ИК Старт
 20 9 6 5 40 - 27 33
5.
Согндаль
 19 9 4 6 29 - 26 31
6.
ФК Кристиансунн
 19 8 5 6 34 - 29 29
7.
Ранхейм
 20 9 2 9 25 - 37 29
8.
Рёуфосс
 20 8 4 8 27 - 24 28
9.
Санднес
 19 7 5 7 32 - 24 26
10.
Мосс
 20 7 5 8 24 - 28 26
11.
Дьерв
 20 7 5 8 31 - 37 26
12.
Брюне
 20 7 4 9 25 - 27 25
13.
Мьёндален
 20 6 4 10 28 - 34 22
14.
Хёдд
 19 5 5 9 19 - 25 20
15.
Осане
 20 3 8 9 25 - 32 17
16.
Скейд
 20 2 5 13 19 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 10 8 1 1 25 - 10 25
2.
ФК Кристиансунн
 11 7 2 2 24 - 11 23
3.
Фредрикстад
 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 10 7 0 3 20 - 11 21
5.
Брюне
 11 6 3 2 17 - 10 21
6.
КФУМ Осло
 10 6 2 2 18 - 10 20
7.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
8.
Рёуфосс
 10 5 3 2 17 - 9 18
9.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
10.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
11.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 10 1 2 7 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 10 5 4 1 11 - 7 19
2.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
3.
Санднес
 9 4 2 3 15 - 9 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
6.
Ранхейм
 11 4 2 5 9 - 15 14
7.
Мьёндален
 9 4 0 5 14 - 19 12
8.
Дьерв
 10 3 2 5 15 - 21 11
9.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
Хёдд
 10 3 1 6 12 - 18 10
11.
ИК Старт
 10 1 5 4 15 - 17 8
12.
Мосс
 10 1 4 5 12 - 21 7
13.
Осане
 11 1 4 6 11 - 17 7
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 12 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
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Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
Осане Martin Ueland 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 6
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Бренден Эрик сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Хустад Эрленд бьет в цель!
    • 21'
      Эверби Сиверт сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Sondre Milian Granaas бьет в цель!
    • 5'
      Фернандес Леандро II сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Samuel Pedro бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьёндален 2:2 Дьерв онлайн

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