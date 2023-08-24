Сразу же Кубо убежал на левый угол штрафной площади и под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Интера" и затем уже Коллендер выловил его без особого труда.

Угловой у ворот "Интера". Акоста выполнил подачу в центр штрафной площади, Хагглунд неплохо выпрыгнул, но Ник головой направил мяч значительно выше цели.

Ариас на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Фариаса. "Интер" тщательно готовится к стандарту.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Кампана!!! Месси со стандарта выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Кампана в свою очередь очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под правый угол ворот.

Вот и вернулся в игру "Интер Майами", дальше нас будет ждать очень интересная битва.

Полузащитник "Интера" Томас Авилес получил жёлтую карточку за фол на Васкесе на левой половине поля у линии штрафной площади. "Цинциннати" удалось заработать очень опасный стандарт.

Барреаль со стандарта закрутил мяч очень неприятно под левую штангу, но Коллендер успел среагировать и перевести его на угловой.

И третья подряд замена произошла в составе "Интера". Вместо Жеана Моты на поле вышел Давид Руис.

Кривцов на своей половине поля нарушил правила против Нвободо. Игроки "Цинциннати" тщательно готовятся к стандарту.

Акоста со стандарта покатил мяч на Барреаля, Альваро далее выполнил подачу на правый угол штрафной площади, где уже неудачно сыграл Бупендза.

Ариас выполнил заброс на ход Бупендзе по правому флангу, форвард "Цинциннати" на этот раз забрался в офсайд.

Руис по центру совершил рывок к радиусу штрафной площади, но Нвободо всё же успел совершить рывок назад и перехватить мяч.

Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Интера" на ход Васкесу, Коллендер ошибся при игре на выходе, но и Брэндон при ударе по воротам с острого угла не попал в створ.

Бупендза перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Гомеса.

Гомес выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Месси, Лионель в борьбе с Морено оказался на газоне, но главный арбитр матча показал, что нужно играть дальше.

Бускетс слишком активно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Акосты.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Васкес!!! Игроки "Цинциннати" провели отличную контратаку, которая завершилась голом. Акоста выполнил заброс на ход Ариасу по правому флангу, далее Сантьяго отправил мяч к правому углу штрафной площади на Васкеса, Брэндон спокойно подработал мяч и прекрасно пробил в левый угол ворот, Коллендер ничего не смог поделать.

И вот уже "Цинциннати" сделал весомую заявку на победу, сложно сказать, как "Интер Майами" собирается спасать матч.

Даже у Бускетса сегодня не проходят на Месси, это означает, что игра "Интера" совсем развалилась.

Акоста не смог разогнать атаку по правой половине поля, Кривцов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

"Интер" по-прежнему зачастую "застряёт" в центре поля, а Херардо Мартино с заменами не спешит.

Альба с левого фланга выполнил заброс к ближнему углу вратарской на Месси, мяч полетел довольно плохо, Канн в итоге перехватил его без особого труда.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Интер", чтобы сыграть более активно в атаке и начать наконец-то бить точно в створ ворот "Цинциннати", чтобы мы смогли чаще видеть в деле Алека Канна.

Ариас в борьбе с Альбой при проходе вперёд по правому флангу оказался на газоне, но нарушения правил со стороны флангового защитника "Интера" зафиксировано не было.

"Цинциннати" начинает второй тайм с достаточно высокого прессинга, хозяева поля прекрасно понимают, что нужно постараться за бить второй мяч, чтобы далее чувствовать себя более спокойно.

Мота при развитии атаки из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Кампане, Хагглунд грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер Майами" на выезде проигрывает "Цинциннати" со счётом 0:1. Пока что хозяева поля смотрятся довольно неплохо и вполне заслуженно ведут в счёте. Херардо Мартино должен сейчас серьёзно поговорить со своей командой, а иначе путь "Интера" в Кубке США сегодня может закончиться.

45' Бупендза удачно развернулся под давлением соперника у радиуса штрафной площади и на исполнение пробил в правый угол ворот, Коллендер спокойно переместился и намертво поймал мяч.

45' Йедлин с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Гомес неплохо выпрыгнул и головой направил мяч в ближний угол ворот, но всё же получилось немного неточно.

45' Ариас теперь уже нарушил правила против Бускетса в центральном круге. "Интеру" не удалось быстро разыграть стандарт.

45' Бускетс в центре поля нарушил правила против Акосты. Игроки "Цинциннати" вновь вполне ожидаемо не стали торопиться при розыгрыше мяча.

45' Мота пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

45' Шесть минут было добавлено к основному времени первого тайма.

44' Васкес на своей половине поля нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" очень быстро разыграли стандарт, но в итоге создать что-то интересное у ворот соперника вновь не получилось.

43' "Цинциннати" сейчас полностью перестроился на игру по счёту, самое главное для хозяев поля не пропустить до перерыва.

42' Полузащитник "Интер Майами" Жеан Мотта получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Нвободо.

41' Гомес, Месси и Мота разыграли корнер между собой, далее Жеан выполнил неудачную подачу с правого фланга во вратарскую, мяч полетел точно в руки Канну.

40' Гомес с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Барреаль под давлением соперника не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

39' В этом году "Цинциннати" на домашнем поле ещё никому не проигрывали, что как раз добавляет трудностей "Интеру" сегодня.

38' В составе "Интера" уже разминается целая группа игроков, повторимся, что по такой игре мы как раз вправе ждать замен уже после перерыва.

37' Поднялся Кривцов после паузы, показал центральный защитник "Интера", что он готов играть дальше.

36' Кривцов получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Колено в колено столкнулись в игроком эпизоде Васкес и Кривцов. Вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре.

35' Возобновляется наша игра, нужно футболистам "Интера" всё же постараться немного добавить в атаке и создать хотя бы пару моментов до перерыва.

34' Сегодня в Цинциннати конечно же погода далеко не самая благоприятная для футбола, как и во многих штатах, дал главный арбитр матча небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух.

33' Полузащитник "Цинциннати" Обинна Нвободо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гомеса.

32' Мота попытался пройти сейчас вперёд по правому флангу, но в итоге Жеан едва не потерял мяч, "Интер Майами" вновь отошёл в центр поля.

31' Пока что у футболистов "Интера" совсем не получается развивать свои атаки, дальше центра поля гости пройти никак не могут.

30' Мёрфи совершил рывок вперёд по левому флангу, но Ян действовал слишком прямолинейно и в итоге потерял мяч.

29' Акоста сместился пока что на правый фланг, зачастую атаки "Цинциннати" разгоняются как раз через капитана

28' Пока что "Цинциннати" всё же смотрится куда более интересно, если до перерыва "Интер" не отыграется, мы вправе будем ждать выхода Тейлора и Мартинеса.

27' Коллендер у линии вратарской попал под прессинг Васкеса, но голкипер "Интера" сыграл без ошибок и грамотно выбил мяч на своего партнёра по команде.

26' Фланговый защитник "Интера" Жорди Альба получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ариаса.

25' Морено в центре поля нарушил правила против Гомеса. "Интер" в свою очередь как можно скорее разыгрывает стандарты. Конечно же команда Херардо Мартино будет пытаться отыграться как можно скорее.

24' Бускетс на половине поля соперника нарушил правила против Акосты. Игроки "Цинциннати" уже конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

23' Гомес вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем сильно пробил в ближний угол ворот, Канн грамотно сложился и отбил мяч в сторону от своих владений.

22' Сразу же "Цинциннати" мог забивать второй мяч. Из глубины поля Барреаль выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Бупендза, но форвард забрался в небольшой офсайд.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Акоста!!! Игроки "Цинциннати" вновь провели хорошую атаку по левой половине поля, Акоста благодаря очень удачному рикошету ворвался в штрафную площадь и затем Луисано с левого угла штрафной площади с помощью небольшого рикошета от ноги Миллера отправил мяч под левую штангу, мяч задел каркас ворот и затем зашёл в сетку.

20' Барреаль совершил рывок к штрафной площади по левому флангу, Йедлин на этот раз хорошо сыграл в обороне, мяч вновь был выбит в аут.

19' Бупендза попытался с правой половины поля выполнить заброс к дальнему углу вратарской, Гомес хорошо отработал в обороне и выбил мяч в аут.

18' Ариас перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера" и нарушил правила против Альбы.

17' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Васкесу к левому углу штрафной площади, Коллендер немного размялся при игре на выходе.

16' Миллер из центра поля выполнил заброс на ход Кампана по левой половине поля, Миазга за счёт более грамотной позиции спокойно выбил мяч в аут.

15' Месси теперь уже отправил в прорыв по правому флангу Йедлина, Деандре догнал мяч у углового флажка и сразу же выполнил подачу в центр к линии вратарской, Хагглунд хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

14' Бупендза пробил в дальний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у форварда "Цинциннати" и сильно ушёл в сторону от цели.

13' Месси при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади, но Мота в борьбе с соперником в итоге нарушил правила.

12' Напомним, что Сергей Кривцов получил вызов в сборную Украины, а поэтому после матча Кубка США центральный защитник "Интер Майами" покинут команду на пару недель.

11' Диего Гомес получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, пришлось главному арбитру матча остановить игру, но полузащитник "Интера" показал, что помощь врачей ему не нужна.

10' Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на ход Васкесу по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

9' Акоста на своей половине поля нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Достаточно быстро заполнился домашний стадион "Цинциннати", всё же аншлаг сегодня состоялся и на этой арене.

7' Гомес решился на удар в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

6' После удара Акосты мяч от Кривцова отскочил на левый угол штрафной площади "Интера", где между собой столкнулись Йедлин и Бупендза, главный арбитр матча в спорно эпизоде зафиксировал фол со стороны форварда "Цинциннати".

5' Акоста с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, Кривцов грамотно блокировал попытку.

4' Пока что футболисты "Цинциннати" по большей части спокойно катают мяч в центре поля, команды не форсируют события на поле и присматриваются друг к другу.

3' Бускетс в центре поля нарушил правила против Васкеса. Игроки "Цинциннати" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Стадион в Цинциннати сегодня заполнен достаточно неплохо, но при этом аншлага нет.