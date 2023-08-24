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  4. Открытый Кубок 2023

США: Открытый Кубок
2023

Цинциннати
3:1
Второй тайм: 73'
Интер Майами
0'
1:0
18' Гол
Акоста Лусиано
1:0
24' Желтая карточка
Альба Жорди
1:0
31' Желтая карточка
Нвободо Обинна
1:0
41' Желтая карточка
Мота Жеан
2:0
53' Гол
Васкес Брэндон
2:1
68' Гол
Кампана Леонардо
3:1
72' Гол

Ход матча

18'
Акоста Лусиано
1:0
24'
1:0
Альба Жорди
31'
Нвободо Обинна
1:0
41'
1:0
Мота Жеан
53'
Васкес Брэндон
2:0
58'
2:0
Руис Дэвид
Миллер Камаль
58'
2:0
Тейлор Роберт
Йедлин Деандре
58'
2:0
Фариас Факундо
Мота Жеан
62'
Кубо Юя
_Boupendza A.
2:0
68'
2:1
Кампана Леонардо
72'
3:1
Прогнозы 135
Цинциннати 8.1% (11)
X 9.6% (13)
Интер Майами 82.2% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Интер Майами
2.85
7.70
21.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Цинциннати
Интер Майами

История личных встреч

Цинциннати
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.25

Среднее время на гол

24
72

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 3 0.6
Кубо Юя 1 0.2
Ариас Сантьяго 1 0.2
Акоста Лусиано 1 0.2
Барреаль Альваро 1 0.2
Ордоньес Аркимидес 1 0.2
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 2 0.4
Негри Франко 1 0.2
Боргелин Шанидер 1 0.2
Сэйлор Райан 1 0.2

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альба Жорди 1 0
Мота Жеан 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3
Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4
Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1

Результаты матчей

Цинциннати
Интер Майами

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1/8 финала
4 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Цинциннати
1 Питтсбург Риверхаундз
0 Коламбус Крю
1 Бирмингем Легион
0 Шарлотт
2 Интер Майами
1 Нэшвилл
0 Остин
2 Чикаго Файр
4 Хьюстон Динамо
0 Миннесота Юнайтед
0 Колорадо Рэпидс
1 Реал Солт-Лейк
0 Лос-Анджелес
2 Лос-Анджелес Гэлакси
1/4 финала
3 Цинциннати
1 Питтсбург Риверхаундз
0 Бирмингем Легион
1 Интер Майами
1 Чикаго Файр
4 Хьюстон Динамо
3 Реал Солт-Лейк
2 Лос-Анджелес Гэлакси
1/2 финала
Цинциннати
Интер Майами
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 4
Нью-Мехико Юнайтед Josh Dolling 4
Бирмингем Легион Агудело Хуан 3
Цинциннати Васкес Брэндон 3
Колорадо Рэпидс Льюис Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Окленд Рутс Формелла Дариуш 1
Эль Фаролито СК Enrique Soto 1
Миннесота Юнайтед Ариага Кервин 1
Хьюстон Динамо Гаспер Чейз 1
Лоудаун Юнайтед Самаке Гауссу 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    74'
    Барреаль со стандарта закрутил мяч очень неприятно под левую штангу, но Коллендер успел среагировать и перевести его на угловой. 
  • Желтая карточка
    73'
    Полузащитник "Интера" Томас Авилес получил жёлтую карточку за фол на Васкесе на левой половине поля у линии штрафной площади. "Цинциннати" удалось заработать очень опасный стандарт. 
  • 72'
    Вот и вернулся в игру "Интер Майами", дальше нас будет ждать очень интересная битва. 
  • Описание гола
    71'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Кампана!!! Месси со стандарта выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Кампана в свою очередь очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под правый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Ариас на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Фариаса. "Интер" тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    69'
    Угловой у ворот "Интера". Акоста выполнил подачу в центр штрафной площади, Хагглунд неплохо выпрыгнул, но Ник головой направил мяч значительно выше цели. 
  • 68'
    Сразу же Кубо убежал на левый угол штрафной площади и под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Интера" и затем уже Коллендер выловил его без особого труда. 
  • Замена
    67'
    В составе "Цинциннати" произошла замена. Вместо Аарона Бупендзы на поле вышел Юя Кубо. 
  • Опасный момент
    66'
    Из глубины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Интера" на ход Васкесу, Коллендер ошибся при игре на выходе, но и Брэндон при ударе по воротам с острого угла не попал в створ. 
  • 65'
    Руис по центру совершил рывок к радиусу штрафной площади, но Нвободо всё же успел совершить рывок назад и перехватить мяч. 
  • Офсайд
    64'
    Ариас выполнил заброс на ход Бупендзе по правому флангу, форвард "Цинциннати" на этот раз забрался в офсайд. 
  • 63'
    Акоста со стандарта покатил мяч на Барреаля, Альваро далее выполнил подачу на правый угол штрафной площади, где уже неудачно сыграл Бупендза. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Кривцов на своей половине поля нарушил правила против Нвободо. Игроки "Цинциннати" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Замена
    61'
    И третья подряд замена произошла в составе "Интера". Вместо Жеана Моты на поле вышел Давид Руис.
  • Замена
    60'
    Вторую подряд замену провёл Херардо Мартино. Вместо Деандре Йедлина на поле вышел Факундо Фариас. 
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    • Замена
      59'
      В составе "Интера" произошла замена. Вместо Камаля Миллера на поле вышел Роберт Тейлор. 
    • 58'
      Альба с левого фланга выполнил заброс к ближнему углу вратарской на Месси, мяч полетел довольно плохо, Канн в итоге перехватил его без особого труда. 
    • 57'
      "Интер" по-прежнему зачастую "застряёт" в центре поля, а Херардо Мартино с заменами не спешит. 
    • 56'
      Акоста не смог разогнать атаку по правой половине поля, Кривцов грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 55'
      Даже у Бускетса сегодня не проходят на Месси, это означает, что игра "Интера" совсем развалилась. 
    • 54'
      И вот уже "Цинциннати" сделал весомую заявку на победу, сложно сказать, как "Интер Майами" собирается спасать матч. 
    • Описание гола
      53'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Васкес!!! Игроки "Цинциннати" провели отличную контратаку, которая завершилась голом. Акоста выполнил заброс на ход Ариасу по правому флангу, далее Сантьяго отправил мяч к правому углу штрафной площади на Васкеса, Брэндон спокойно подработал мяч и прекрасно пробил в левый угол ворот, Коллендер ничего не смог поделать. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Бускетс слишком активно боролся за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Акосты. 
    • Судья
      51'
      Гомес выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Месси, Лионель в борьбе с Морено оказался на газоне, но главный арбитр матча показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Бупендза перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Гомеса. 
    • 49'
      Мота при развитии атаки из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Кампане, Хагглунд грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • 48'
      "Цинциннати" начинает второй тайм с достаточно высокого прессинга, хозяева поля прекрасно понимают, что нужно постараться за бить второй мяч, чтобы далее чувствовать себя более спокойно. 
    • Судья
      47'
      Ариас в борьбе с Альбой при проходе вперёд по правому флангу оказался на газоне, но нарушения правил со стороны флангового защитника "Интера" зафиксировано не было. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Интер", чтобы сыграть более активно в атаке и начать наконец-то бить точно в створ ворот "Цинциннати", чтобы мы смогли чаще видеть в деле Алека Канна. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер Майами" на выезде проигрывает "Цинциннати" со счётом 0:1. Пока что хозяева поля смотрятся довольно неплохо и вполне заслуженно ведут в счёте. Херардо Мартино должен сейчас серьёзно поговорить со своей командой, а иначе путь "Интера" в Кубке США сегодня может закончиться. 
    • 45'
      Бупендза удачно развернулся под давлением соперника у радиуса штрафной площади и на исполнение пробил в правый угол ворот, Коллендер спокойно переместился и намертво поймал мяч. 
    • 45'
      Йедлин с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Гомес неплохо выпрыгнул и головой направил мяч в ближний угол ворот, но всё же получилось немного неточно. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Ариас теперь уже нарушил правила против Бускетса в центральном круге. "Интеру" не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Бускетс в центре поля нарушил правила против Акосты. Игроки "Цинциннати" вновь вполне ожидаемо не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 45'
      Мота пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Дополнительное время
      45'
      Шесть минут было добавлено к основному времени первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Васкес на своей половине поля нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" очень быстро разыграли стандарт, но в итоге создать что-то интересное у ворот соперника вновь не получилось. 
    • 43'
      "Цинциннати" сейчас полностью перестроился на игру по счёту, самое главное для хозяев поля не пропустить до перерыва. 
    • Желтая карточка
      42'
      Полузащитник "Интер Майами" Жеан Мотта получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Нвободо. 
    • Угловой
      41'
      Гомес, Месси и Мота разыграли корнер между собой, далее Жеан выполнил неудачную подачу с правого фланга во вратарскую, мяч полетел точно в руки Канну. 
    • 40'
      Гомес с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Барреаль под давлением соперника не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 39'
      В этом году "Цинциннати" на домашнем поле ещё никому не проигрывали, что как раз добавляет трудностей "Интеру" сегодня. 
    • 38'
      В составе "Интера" уже разминается целая группа игроков, повторимся, что по такой игре мы как раз вправе ждать замен уже после перерыва. 
    • 37'
      Поднялся Кривцов после паузы, показал центральный защитник "Интера", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Кривцов получил повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Колено в колено столкнулись в игроком эпизоде Васкес и Кривцов. Вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре. 
    • 35'
      Возобновляется наша игра, нужно футболистам "Интера" всё же постараться немного добавить в атаке и создать хотя бы пару моментов до перерыва. 
    • Судья
      34'
      Сегодня в Цинциннати конечно же погода далеко не самая благоприятная для футбола, как и во многих штатах, дал главный арбитр матча небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. 
    • Желтая карточка
      33'
      Полузащитник "Цинциннати" Обинна Нвободо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гомеса. 
    • 32'
      Мота попытался пройти сейчас вперёд по правому флангу, но в итоге Жеан едва не потерял мяч, "Интер Майами" вновь отошёл в центр поля. 
    • 31'
      Пока что у футболистов "Интера" совсем не получается развивать свои атаки, дальше центра поля гости пройти никак не могут. 
    • 30'
      Мёрфи совершил рывок вперёд по левому флангу, но Ян действовал слишком прямолинейно и в итоге потерял мяч. 
    • 29'
      Акоста сместился пока что на правый фланг, зачастую атаки "Цинциннати" разгоняются как раз через капитана 
    • 28'
      Пока что "Цинциннати" всё же смотрится куда более интересно, если до перерыва "Интер" не отыграется, мы вправе будем ждать выхода Тейлора и Мартинеса. 
    • 27'
      Коллендер у линии вратарской попал под прессинг Васкеса, но голкипер "Интера" сыграл без ошибок и грамотно выбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • Желтая карточка
      26'
      Фланговый защитник "Интера" Жорди Альба получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ариаса. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Морено в центре поля нарушил правила против Гомеса. "Интер" в свою очередь как можно скорее разыгрывает стандарты. Конечно же команда Херардо Мартино будет пытаться отыграться как можно скорее. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Бускетс на половине поля соперника нарушил правила против Акосты. Игроки "Цинциннати" уже конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      23'
      Гомес вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем сильно пробил в ближний угол ворот, Канн грамотно сложился и отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Офсайд
      22'
      Сразу же "Цинциннати" мог забивать второй мяч. Из глубины поля Барреаль выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Бупендза, но форвард забрался в небольшой офсайд. 
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Акоста!!! Игроки "Цинциннати" вновь провели хорошую атаку по левой половине поля, Акоста благодаря очень удачному рикошету ворвался в штрафную площадь и затем Луисано с левого угла штрафной площади с помощью небольшого рикошета от ноги Миллера отправил мяч под левую штангу, мяч задел каркас ворот и затем зашёл в сетку. 
    • 20'
      Барреаль совершил рывок к штрафной площади по левому флангу, Йедлин на этот раз хорошо сыграл в обороне, мяч вновь был выбит в аут. 
    • 19'
      Бупендза попытался с правой половины поля выполнить заброс к дальнему углу вратарской, Гомес хорошо отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Ариас перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера" и нарушил правила против Альбы. 
    • 17'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Васкесу к левому углу штрафной площади, Коллендер немного размялся при игре на выходе. 
    • 16'
      Миллер из центра поля выполнил заброс на ход Кампана по левой половине поля, Миазга за счёт более грамотной позиции спокойно выбил мяч в аут. 
    • 15'
      Месси теперь уже отправил в прорыв по правому флангу Йедлина, Деандре догнал мяч у углового флажка и сразу же выполнил подачу в центр к линии вратарской, Хагглунд хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
    • 14'
      Бупендза пробил в дальний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у форварда "Цинциннати" и сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Месси при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади, но Мота в борьбе с соперником в итоге нарушил правила. 
    • 12'
      Напомним, что Сергей Кривцов получил вызов в сборную Украины, а поэтому после матча Кубка США центральный защитник "Интер Майами" покинут команду на пару недель. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Диего Гомес получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, пришлось главному арбитру матча остановить игру, но полузащитник "Интера" показал, что помощь врачей ему не нужна. 
    • 10'
      Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на ход Васкесу по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Акоста на своей половине поля нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 8'
      Достаточно быстро заполнился домашний стадион "Цинциннати", всё же аншлаг сегодня состоялся и на этой арене. 
    • 7'
      Гомес решился на удар в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Судья
      6'
      После удара Акосты мяч от Кривцова отскочил на левый угол штрафной площади "Интера", где между собой столкнулись Йедлин и Бупендза, главный арбитр матча в спорно эпизоде зафиксировал фол со стороны форварда "Цинциннати". 
    • 5'
      Акоста с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, Кривцов грамотно блокировал попытку. 
    • 4'
      Пока что футболисты "Цинциннати" по большей части спокойно катают мяч в центре поля, команды не форсируют события на поле и присматриваются друг к другу. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Бускетс в центре поля нарушил правила против Васкеса. Игроки "Цинциннати" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Стадион в Цинциннати сегодня заполнен достаточно неплохо, но при этом аншлага нет. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный и наверняка непредсказуемый матч в Цинциннати. Наставники команд провели небольшую ротацию, но Лионель Месси конечно же сегодня в стартовом составе. 
    • До матча
    • Напомним, что матч Кубка США, как и многие спортивные соревнования в штатах, начнётся с задержкой примерно на десять минут. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на полуфинальном матче Кубка США между "Цинциннати" и "Интер Майами". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 135
    Цинциннати 8.1% (11)
    X 9.6% (13)
    Интер Майами 82.2% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Цинциннати
    Ничья
    Интер Майами
    2.85
    7.70
    21.82
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Цинциннати 3:1 Интер Майами

    Исход игры
    Цинциннати
    8.1% (11)
    Ничья
    9.6% (13)
    Интер Майами
    82.2% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.9% (86)
    Меньше
    21.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    44.4% (60)
    1:3 Интер Майами
    11.9% (16)
    0:1 Интер Майами
    5.9% (8)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    2:0 Цинциннати
    3% (4)
    0:2 Интер Майами
    3% (4)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    2:1 Цинциннати
    1.5% (2)
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