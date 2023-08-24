3:1
Второй тайм: 73'
0'
1:0
18' ГолАкоста Лусиано
1:0
24' Желтая карточкаАльба Жорди
1:0
31' Желтая карточкаНвободо Обинна
1:0
41' Желтая карточкаМота Жеан
2:0
53' ГолВаскес Брэндон
2:1
68' ГолКампана Леонардо
Ход матча
18'
1:0
24'
1:0
31'
1:0
41'
1:0
53'
2:0
58'
58'
58'
62'
2:0
68'
2:1
72'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Цинциннати
Интер Майами
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
3.67
1.25
Среднее время на гол
24
72
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
57
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|3
|0.6
|Кубо Юя
|1
|0.2
|Ариас Сантьяго
|1
|0.2
|Акоста Лусиано
|1
|0.2
|Барреаль Альваро
|1
|0.2
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0.2
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|2
|0.4
|Негри Франко
|1
|0.2
|Боргелин Шанидер
|1
|0.2
|Сэйлор Райан
|1
|0.2
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альба Жорди
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3
Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4
Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1
Результаты матчей
Цинциннати
Интер Майами
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|4
|Нью-Мехико Юнайтед
|Josh Dolling
|4
|Бирмингем Легион
|Агудело Хуан
|3
|Цинциннати
|Васкес Брэндон
|3
|Колорадо Рэпидс
|Льюис Джонатан
|3
|Окленд Рутс
|Формелла Дариуш
|1
|Эль Фаролито СК
|Enrique Soto
|1
|Миннесота Юнайтед
|Ариага Кервин
|1
|Хьюстон Динамо
|Гаспер Чейз
|1
|Лоудаун Юнайтед
|Самаке Гауссу
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Цинциннати 3:1 Интер Майами
Исход игры
Цинциннати
8.1% (11)
Ничья
9.6% (13)
Интер Майами
82.2% (111)
Тотал 2.5
Больше
78.9% (86)
Меньше
21.1% (23)
Обе команды забьют
Да
83.49% (91)
Нет
16.51% (18)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
44.4% (60)
1:3 Интер Майами
11.9% (16)
0:1 Интер Майами
5.9% (8)
1:1 Ничья
4.4% (6)
2:0 Цинциннати
3% (4)
0:2 Интер Майами
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
2:1 Цинциннати
1.5% (2)
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