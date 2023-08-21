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  4. Открытый Кубок 2023

США: Открытый Кубок
2023

Цинциннати
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 30
Цинциннати 10% (3)
X 13.3% (4)
Интер Майами 76.7% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Интер Майами
2.90
4.00
2.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Цинциннати
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.25

Среднее время на гол

24
72

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 2 0.5
Кубо Юя 1 0.25
Ариас Сантьяго 1 0.25
Барреаль Альваро 1 0.25
Ордоньес Аркимидес 1 0.25
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 2 0.5
Негри Франко 1 0.25
Боргелин Шанидер 1 0.25
Сэйлор Райан 1 0.25

Карточки

Результаты матчей

Цинциннати
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3
Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4
Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1

Результаты матчей

Цинциннати
Интер Майами

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1/8 финала
4 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Цинциннати
1 Питтсбург Риверхаундз
0 Коламбус Крю
1 Бирмингем Легион
0 Шарлотт
2 Интер Майами
1 Нэшвилл
0 Остин
2 Чикаго Файр
4 Хьюстон Динамо
0 Миннесота Юнайтед
0 Колорадо Рэпидс
1 Реал Солт-Лейк
0 Лос-Анджелес
2 Лос-Анджелес Гэлакси
1/4 финала
3 Цинциннати
1 Питтсбург Риверхаундз
0 Бирмингем Легион
1 Интер Майами
1 Чикаго Файр
4 Хьюстон Динамо
3 Реал Солт-Лейк
2 Лос-Анджелес Гэлакси
1/2 финала
Цинциннати
Интер Майами
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 4
Нью-Мехико Юнайтед Josh Dolling 4
Бирмингем Легион Агудело Хуан 3
Колорадо Рэпидс Льюис Джонатан 3
Хьюстон Динамо Алию Ибрахим 3
Весь список

Топ нарушителей
Окленд Рутс Формелла Дариуш 1
Эль Фаролито СК Enrique Soto 1
Миннесота Юнайтед Ариага Кервин 1
Хьюстон Динамо Гаспер Чейз 1
Лоудаун Юнайтед Самаке Гауссу 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Цинциннати - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2023, осталось 2 дня 17 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Цинциннати 10% (3)
    X 13.3% (4)
    Интер Майами 76.7% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Цинциннати
    Ничья
    Интер Майами
    2.90
    4.00
    2.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Цинциннати - Интер Майами онлайн

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    Прогнозы на матч Цинциннати - Интер Майами

    Исход игры
    Цинциннати
    10% (3)
    Ничья
    13.3% (4)
    Интер Майами
    76.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (21)
    Меньше
    25% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (22)
    Нет
    21.43% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    43.3% (13)
    1:3 Интер Майами
    16.7% (5)
    1:1 Ничья
    6.7% (2)
    0:1 Интер Майами
    6.7% (2)
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    Цинциннати
    Интер Майами
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