Тур: 24. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня.
1:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолHujahmat Shahsat
45' Желтая карточкаЛю Биньбинь
45' Желтая карточкаМубарак Вакасо
45' Красная карточкаYue Liu
49' Желтая карточкаRuifeng Huang
50' Желтая карточкаChi Zhang
1:1
81' ГолКризан
1:2
90' ГолКризан
90' Желтая карточкаВан Да-Лэй
90'+8
Ход матча
6'
1:0
45'
45'
45'
46'
46'
49'
50'
61'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 16
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
224 Количество передач 441
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
20
Yue
Liu
14
Li
Ning
33
Yuezheng
Du
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Li NingПолузащитник
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
27 Boyu YangЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yue Xu
-
12 Lei Liao
-
28 Xin Zhou2
-
-
18 Xiangyu Chen
-
17 Hao Fu
-
32 Jiabao Ji
-
Главный тренер: Jun Xiang
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
- Полузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
29 Chen PuПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
- Защитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
-
-
19 Guowen Sun
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Шэньчжэнь
Шаньдун Тайшань
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
4
2.25
Среднее время на гол
22
40
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2.67
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
33
73
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.21
|Hujahmat Shahsat
|3 (2)
|0.13
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.08
|Yue Liu
|2
|0.08
|Чжипэн Цзян
|1
|0.04
|Юань Миньчэн
|1
|0.04
|Алессандрини Ромен
|1
|0.04
|Shuai Pei
|1
|0.04
|Boyu Yang
|1
|0.04
|Xin Zhou2
|1
|0.04
|Haofeng Xu
|1
|0.04
|Guoliang Chen
|1
|0.04
|Zigui Shen
|1
|0.04
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Xiangyu Chen
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
|Ziyi Tian
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|10 (1)
|0.42
|Феллайни Маруан
|9
|0.38
|Chen Pu
|5
|0.21
|Мойсес Лима
|4
|0.17
|Лю Биньбинь
|3
|0.13
|Yuanyi Li
|2
|0.08
|Ляо Лишэн
|2
|0.08
|Fernandinho V
|2
|0.08
|Жадсон II
|2
|0.08
|Chi Zhang
|1
|0.04
|Zhengyu Huang
|1
|0.04
|Matheus Pato
|1 (1)
|0.04
|Guowen Sun
|1
|0.04
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Tong Wang1
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|4
|1
|Yue Liu
|2
|2
|Yue Xu
|5
|0
|Li Ning
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Shuai Pei
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Ruifeng Huang
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Дун Хэнъи
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Xiangyu Chen
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|6
|0
|Yuanyi Li
|5
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Мойсес Лима
|4
|0
|Лю Ян
|3
|0
|Цзи Сян
|3
|0
|Кризан
|3
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|0
|Fernandinho V
|2
|0
|Guowen Sun
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Chi Zhang
|1
|0
|Лю Биньбинь
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
|Abdurasul Abudulam
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Шаньдун Тайшань
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
11
Шэньчжэнь
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
30
1
Волевые поражения
4
29
Шэньчжэнь
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Шаньдун Тайшань
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
34
2
Волевые поражения
9
40
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
42%
6
40%
76-90
Пропущено
24
13
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
17%
4
31%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
7
29%
29%
2
15%
61-75
3
13%
3
23%
76-90
Забито
11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
18%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
2
18%
3
10%
46-60
4
36%
5
17%
61-75
1
9%
9
31%
76-90
Пропущено
34
7
13 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
9%
1
14%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
2
29%
31-45
4
12%
1
14%
46-60
7
21%
1
14%
61-75
10
29%
29%
2
29%
76-90
Забито
23
44
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
3
13%
2
5%
1-15
2
9%
7
16%
16-30
5
22%
9
20%
31-45
2
9%
5
11%
46-60
5
22%
6
14%
61-75
6
26%
15
34%
76-90
Пропущено
58
20
23 В 1-м тайме 9
35 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 16
7
12%
5
25%
1-15
9
16%
0
0%
16-30
7
12%
4
20%
31-45
8
14%
3
15%
46-60
14
24%
3
15%
61-75
13
22%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
1
10 раз 42%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
39
84
111
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
210
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
213
519
1113
222
717
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7