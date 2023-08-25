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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Шэньчжэнь
1:2
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
1:0
6' Гол
Hujahmat Shahsat
45' Желтая карточка
Лю Биньбинь
45' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
45' Красная карточка
Yue Liu
49' Желтая карточка
Ruifeng Huang
50' Желтая карточка
Chi Zhang
1:1
81' Гол
Кризан
1:2
90' Гол
Кризан
90' Желтая карточка
Ван Да-Лэй
90'+8

Ход матча

6'
Hujahmat Shahsat
(Ziyi Tian)
1:0
45'
 
Лю Биньбинь
45'
Мубарак Вакасо
 
45'
Yue Liu
 
46'
 
Лю Ян
Long Song
46'
Dalun Zheng
Li Ning
 
46'
 
Chi Zhang
Chen Pu
46'
Boyu Yang
Yuan Zhang1
 
49'
Ruifeng Huang
 
50'
 
Chi Zhang
55'
Донкин Уилл
Hujahmat Shahsat
 
55'
Xiangyu Chen
Yuezheng Du
 
61'
 
Чжэн Чжэн
Zhengyu Huang
61'
 
Tong Wang1
Lei Tong
61'
Yue Xu
Ziyi Tian
 
61'
 
Fernandinho V
Лю Биньбинь
81'
1:1
Кризан
(Yuanyi Li)
90'
1:2
Кризан
(Chi Zhang)
90'
 
Ван Да-Лэй

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 16
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 224 Количество передач 441
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дун
Хэнъи
36
Guoliang
Chen
5
Ziyi
Tian
30
Ruifeng
Huang
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
20
Yue
Liu
44
Мубарак
Вакасо
14
Li
Ning
34
Hujahmat
Shahsat
33
Yuezheng
Du
14
Ван
Да-Лэй
2
Lei
Tong
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
35
Zhengyu
Huang
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
Шэньчжэнь
5-3-2
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шаньдун Тайшань

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:0
С
8:0
С
0:4
С
4:2
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

4
2.25

Среднее время на гол

22
40

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2.67
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

33
73

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.21
Hujahmat Shahsat 3 (2) 0.13
Yuan Zhang2 2 (1) 0.08
Yue Liu 2 0.08
Чжипэн Цзян 1 0.04
Юань Миньчэн 1 0.04
Алессандрини Ромен 1 0.04
Shuai Pei 1 0.04
Boyu Yang 1 0.04
Xin Zhou2 1 0.04
Haofeng Xu 1 0.04
Guoliang Chen 1 0.04
Zigui Shen 1 0.04
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Xiangyu Chen 0 0
Li Ning 0 0
Ziyi Tian 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 10 (1) 0.42
Феллайни Маруан 9 0.38
Chen Pu 5 0.21
Мойсес Лима 4 0.17
Лю Биньбинь 3 0.13
Yuanyi Li 2 0.08
Ляо Лишэн 2 0.08
Fernandinho V 2 0.08
Жадсон II 2 0.08
Chi Zhang 1 0.04
Zhengyu Huang 1 0.04
Matheus Pato 1 (1) 0.04
Guowen Sun 1 0.04
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Tong Wang1 0 0
Цзи Сян 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 4 1
Yue Liu 2 2
Yue Xu 5 0
Li Ning 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Алессандрини Ромен 3 0
Shuai Pei 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Ruifeng Huang 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Мубарак Вакасо 1 0
Boyu Yang 1 0
Дун Хэнъи 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Xiangyu Chen 1 0
Ziyi Tian 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 6 0
Yuanyi Li 5 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Лю Ян 3 0
Цзи Сян 3 0
Кризан 3 0
Ван Да-Лэй 2 0
Fernandinho V 2 0
Guowen Sun 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Chi Zhang 1 0
Лю Биньбинь 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Tong Wang1 1 0
Abdurasul Abudulam 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Шаньдун Тайшань
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
11
Шэньчжэнь
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

30
1

Волевые поражения

4
29
Шэньчжэнь
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Шаньдун Тайшань
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

34
2

Волевые поражения

9
40

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
42%
6
40%
76-90

Пропущено

24
13
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
17%
4
31%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
7
29%
29%
2
15%
61-75
3
13%
3
23%
76-90

Забито

11
29
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
18%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
18%
5
17%
31-45
2
18%
3
10%
46-60
4
36%
5
17%
61-75
1
9%
9
31%
76-90

Пропущено

34
7
13 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
9%
1
14%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
2
29%
31-45
4
12%
1
14%
46-60
7
21%
1
14%
61-75
10
29%
29%
2
29%
76-90

Забито

23
44
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
3
13%
2
5%
1-15
2
9%
7
16%
16-30
5
22%
9
20%
31-45
2
9%
5
11%
46-60
5
22%
6
14%
61-75
6
26%
15
34%
76-90

Пропущено

58
20
23 В 1-м тайме 9
35 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 16
7
12%
5
25%
1-15
9
16%
0
0%
16-30
7
12%
4
20%
31-45
8
14%
3
15%
46-60
14
24%
3
15%
61-75
13
22%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1
Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
5:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
1
10 раз 42%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
21
3
5
19
1.5
11
13
2
22
2.5
7
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 23 12 5 6 27 - 24 41
4.
Бэйцзин Гоань
 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 23 9 7 7 38 - 36 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 23 8 6 9 27 - 38 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 23 3 9 11 20 - 33 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
7.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
9.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
10.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
7.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
8.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Цанчжоу
 11 3 3 5 13 - 24 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Ван Да-Лэй получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Жанг Чи сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Кризан бьет в цель!
  • 81'
    Yuanyi Li сделал результативную передачу.
  • 81'
    Г О О О О Л - Кризан бьет в цель!
  • 61'
    Лю Биньбинь уходит с поля. Fernando Conceicao выходит вместо него
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    • 46'
      Сон Лон уходит с поля. Лю Ян выходит вместо него
    • 46'
      Чжаб Юан уходит с поля. Ян Бо Ю выходит вместо него
    • 46'
      Chen Pu уходит с поля. Жанг Чи выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      УДАЛЕНИЕ! - Yue Liu увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 49'
      Yue Liu получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Мубарак Вакасо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Лю Биньбинь получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Ziyi Tian сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Shahzat Ghojaehmet бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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