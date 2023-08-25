Тур: 24. Стадион: Женжу Ханггай.
3:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаZhao Ke
1:0
44' ГолЧович Неманья
60' Желтая карточкаYuhao Zhao
2:0
63' ГолДенич Джордже
67' Желтая карточкаБраунинг Тайас
2:1
72' ГолЛукаш Жоау
76' Желтая карточкаGuoming Wang
84' Желтая карточкаМежеевски Адриан
3:1
89' ГолЧович Неманья
90'+8
Ход матча
9'
44'
46'
60'
63'
2:0
65'
67'
72'
2:1
76'
84'
88'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
247 Количество передач 372
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
32
Ли
Шуай
I
34
Каллон
Исса
18
Лукаш
Жоау
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Songyi LiЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao Zhong
-
-
16 Dilemet Tudi
-
14 Tianyu Gao
-
13 Пень Пень
-
-
21 Keqiang Chen
-
30 Tenglong Li
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
15 Ли Шеньюань
-
29 Чжан Хуачэнь
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Порт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
2.63
1.57
Среднее время на гол
34
57
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.27
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
46
71
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|13 (3)
|0.54
|Zichang Huang
|3
|0.13
|Денич Джордже
|3
|0.13
|Межеевски Адриан
|2
|0.08
|Boyuan Feng
|2
|0.08
|Перейра Илдеберту
|1
|0.04
|Пина Томас
|1
|0.04
|Yihao Zhong
|1
|0.04
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|15
|0.63
|Оскар дос Сантос
|8 (5)
|0.33
|Каллон Исса
|5
|0.21
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.21
|Шэньчао Ван
|4
|0.17
|Лукаш Жоау
|3
|0.13
|Паулиньо Пауло
|3
|0.13
|Ли Шенглонг
|3
|0.13
|Пинк Маркус
|1
|0.04
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.04
|Браунинг Тайас
|1
|0.04
|Ли Шуай I
|0
|0
|Варгас Матиас
|0
|0
|Чжэнь Вэй
|0
|0
Карточки
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|7
|0
|Чович Неманья
|4
|1
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Шунич Тони
|4
|0
|Перейра Илдеберту
|4
|0
|Zhao Ke
|4
|0
|Межеевски Адриан
|3
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Guoming Wang
|3
|0
|Dilemet Tudi
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Yuhao Zhao
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|4
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Ли Шуай I
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Шэньчао Ван
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Xin Xu
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Шанхай Порт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
2
Хэнань Суншань Лунмэн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Шанхай Порт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
6
19
Хэнань Суншань Лунмэн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Шанхай Порт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
14
27
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
14%
2
7%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
3
21%
11
41%
61-75
1
7%
6
22%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
13
23
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
8%
2
9%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
2
15%
6
26%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
15%
2
12%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
7
41%
61-75
7
35%
4
24%
76-90
Забито
27
50
15 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 16
7 Не забивали 2
3
11%
4
8%
1-15
6
22%
6
12%
16-30
6
22%
8
16%
31-45
5
19%
7
14%
46-60
6
22%
14
28%
61-75
1
4%
11
22%
76-90
Пропущено
31
25
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
5
16%
2
8%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
3
10%
6
24%
31-45
7
23%
1
4%
46-60
4
13%
8
32%
61-75
9
29%
29%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1
Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Порт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5
Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2
Результаты матчей
Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Порт
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:5
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Порт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
48
84
210
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
39
84
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
222
717
168
321
915
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7