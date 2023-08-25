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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Хэнань Суншань Лунмэн
3:1
Конец матча
Шанхай Порт
0'
9' Желтая карточка
Zhao Ke
1:0
44' Гол
Чович Неманья
60' Желтая карточка
Yuhao Zhao
2:0
63' Гол
Денич Джордже
67' Желтая карточка
Браунинг Тайас
2:1
72' Гол
Лукаш Жоау
76' Желтая карточка
Guoming Wang
84' Желтая карточка
Межеевски Адриан
3:1
89' Гол
Чович Неманья
90'+8

Ход матча

9'
Zhao Ke
 
44'
Чович Неманья
(Перейра Илдеберту)
1:0
46'
 
Лэй У
Каллон Исса
46'
Yuhao Zhao
Boyuan Feng
 
60'
Yuhao Zhao
 
63'
Денич Джордже
(Чович Неманья)
2:0
65'
 
Xin Xu
Хуэй-Кан Цай
67'
 
Браунинг Тайас
68'
Межеевски Адриан
Перейра Илдеберту
 
68'
Yihao Zhong
Zichang Huang
 
69'
 
Пинк Маркус
Вэньцзюнь Люй
72'
2:1
Лукаш Жоау
75'
Xin Luo
Dilmurat Mawlanyaz
 
76'
Guoming Wang
 
80'
Songyi Li
Zhao Ke
 
84'
Межеевски Адриан
 
88'
 
Ли Ан
Браунинг Тайас
88'
 
Xiaolong Liu
Шэньчао Ван
89'
Чович Неманья
(Межеевски Адриан)
3:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 247 Количество передач 372
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
35
Денич
Джордже
31
Перейра
Илдеберту
9
Boyuan
Feng
20
Чович
Неманья
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
32
Ли
Шуай
I
8
Оскар
дос
Сантос
6
Хуэй-Кан
Цай
34
Каллон
Исса
24
Варгас
Матиас
11
Вэньцзюнь
Люй
18
Лукаш
Жоау
Хэнань Суншань Лунмэн
4-4-2
Шанхай Порт
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Порт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:2
С
1:3
С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
2:4
С
4:1
С
5:0
С
1:0
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

2.63
1.57

Среднее время на гол

34
57

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.27

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

46
71

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 13 (3) 0.54
Zichang Huang 3 0.13
Денич Джордже 3 0.13
Межеевски Адриан 2 0.08
Boyuan Feng 2 0.08
Перейра Илдеберту 1 0.04
Пина Томас 1 0.04
Yihao Zhong 1 0.04
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0
Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 15 0.63
Оскар дос Сантос 8 (5) 0.33
Каллон Исса 5 0.21
Вэньцзюнь Люй 5 0.21
Шэньчао Ван 4 0.17
Лукаш Жоау 3 0.13
Паулиньо Пауло 3 0.13
Ли Шенглонг 3 0.13
Пинк Маркус 1 0.04
Мирахметджан Музеппер 1 0.04
Браунинг Тайас 1 0.04
Ли Шуай I 0 0
Варгас Матиас 0 0
Чжэнь Вэй 0 0

Карточки

Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 7 0
Чович Неманья 4 1
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 4 0
Перейра Илдеберту 4 0
Zhao Ke 4 0
Межеевски Адриан 3 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Guoming Wang 3 0
Dilemet Tudi 3 0
Shuai Yang2 3 0
Yuhao Zhao 2 0
Цао Гу 2 0
Денич Джордже 2 0
Tianyu Gao 2 0
Boyuan Feng 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0
Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 4 2
Линьпэн Чжан 5 0
Мирахметджан Музеппер 4 0
Ли Шуай I 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Шэньчао Ван 2 0
Хуэй-Кан Цай 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0
Xin Xu 1 0

Результаты матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Шанхай Порт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
2
Хэнань Суншань Лунмэн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Шанхай Порт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

6
19
Хэнань Суншань Лунмэн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Шанхай Порт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

14
27
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
14%
2
7%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
3
21%
11
41%
61-75
1
7%
6
22%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Забито

13
23
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
8%
2
9%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
4
31%
3
13%
31-45
2
15%
6
26%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
15%
2
12%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
7
41%
61-75
7
35%
4
24%
76-90

Забито

27
50
15 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 16
7 Не забивали 2
3
11%
4
8%
1-15
6
22%
6
12%
16-30
6
22%
8
16%
31-45
5
19%
7
14%
46-60
6
22%
14
28%
61-75
1
4%
11
22%
76-90

Пропущено

31
25
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
5
16%
2
8%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
3
10%
6
24%
31-45
7
23%
1
4%
46-60
4
13%
8
32%
61-75
9
29%
29%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1
Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Порт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5
Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2

Результаты матчей

Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Порт

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:5
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Порт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
8
4
2
10
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
22
2
7
17
1.5
16
8
3
21
2.5
9
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 23 12 5 6 27 - 24 41
4.
Бэйцзин Гоань
 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 23 9 7 7 38 - 36 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 23 8 6 9 27 - 38 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 23 3 9 11 20 - 33 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
7.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
9.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
10.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
11.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
7.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
8.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Цанчжоу
 11 3 3 5 13 - 24 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Г О О О О Л - Денич Джордже бьет в цель!
    • 63'
      Чович Неманья сделал результативную передачу.
    • 60'
      Yuhao Zhao получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Boyuan Feng уходит с поля. Yuhao Zhao выходит вместо него
    • 46'
      Каллон Исса уходит с поля. Лэй У выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Перейра Илдеберту сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Чович Неманья бьет в цель!
    • 9'
      Zhao Ke получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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