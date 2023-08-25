  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Раннерс
1:0
Второй тайм: 90+'
Виборг
0'
1:0
28' Гол
Даммерс Вессель
76' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
90' Желтая карточка
Одей Стивен

Ход матча

23'
Педерсен Миккель
Энггаард Мэдс
 
28'
Даммерс Вессель
(Бундгаард Филип)
1:0
66'
 
Томас Найджел
Sergio Andrade
66'
Альбек Мадс
Педерсен Миккель
 
66'
Нордли Симен Болькан
Бундгаард Филип
 
67'
Бабаян Эдгар
Эйджийри Эрнест
 
67'
 
Якобс Ями
Гроннинг Йеппе
76'
Бабаян Эдгар
 
78'
Одей Стивен
Клюснер Тобиас
 
80'
 
Жуниор Ренато
Ибрагим Саид
87'
 
Джатта Алассана
Бюрги Николас
90'
Одей Стивен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Виборг
3.10
6.40
48.00
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
21
Эйджийри
Эрнест
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
18
Клюснер
Тобиас
10
Бундгаард
Филип
45
Эгхо
Марвин
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
6
Сёндергаард
Мадс
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
7
Sergio
Andrade
Раннерс
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СД
0:2
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1.27
1.73

Среднее время на гол

71
51

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

41
42

Голов в среднем за матч

1.37
1.4

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

65
64

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.17
Бундгаард Филип 1 (1) 0.17
Даммерс Вессель 1 0.17
Нордли Симен Болькан 1 0.17
Hugo Andersson2 1 0.17
Эгхо Марвин 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Саид 1 0.17
Anosike Ementa 1 0.17
Томас Найджел 1 0.17
Бундгаард Оливер 1 0.17
Сёндергаард Мадс 1 0.17
Жуниор Ренато 1 0.17
Sergio Andrade 1 0.17
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
Раннерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
4
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
60%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
38%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2
Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2
Виборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1
Виборг - Люнгбю 2:2 Нордшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0

Результаты матчей

Раннерс
Виборг

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
4.
Митьюлланд
 5 3 0 2 6 - 6 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Виборг
 0:1 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
Люнгбю
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Силькеборг
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Оденсе
 5 1 2 2 7 - 8 5
10.
Раннерс
 1:0 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Виборг
 0:1 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Раннерс
 1:0 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Виборг
 0:1 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 1:0 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3 (1)
Силькеборг Линд Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Весь список
  • 91'
    Альбек Мадс из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Аносике Эмента нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Альбек Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Виборг
    3.10
    6.40
    48.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Раннерс 1:0 Виборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Раннерс
    Виборг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     