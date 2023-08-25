Тур: 6. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Кристофферсен Мадс
Ход матча
28'
76'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
История личных встреч
Раннерс
Виборг
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
30 матчей
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
1.27
1.73
Среднее время на гол
71
51
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
41
42
Голов в среднем за матч
1.37
1.4
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
65
64
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|1
|0.17
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.17
|Даммерс Вессель
|1
|0.17
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.17
|Hugo Andersson2
|1
|0.17
|Эгхо Марвин
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагим Саид
|1
|0.17
|Anosike Ementa
|1
|0.17
|Томас Найджел
|1
|0.17
|Бундгаард Оливер
|1
|0.17
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.17
|Жуниор Ренато
|1
|0.17
|Sergio Andrade
|1
|0.17
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Раннерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
4
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
60%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
38%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2
Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2
Виборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1
Виборг - Люнгбю 2:2 Нордшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0
Результаты матчей
Раннерс
Виборг
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|11.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|5 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3 (1)
|Силькеборг
|Линд Александр
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Видовре
|Геертсен Николай
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2