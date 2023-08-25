Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Судье надоело, что Одей Стивен тянет время и он наказал его горчичником

88' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Виборг

87' Альбек Мадс не смог попасть в створ ударом издали

87' Ольсен Оливер из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Томас Найджел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Удар от ворот произведет Виборг

84' Оооо... вот это был удар! Нордли Симен Болькан должен был забить с этой позиции.

83' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Эгхо Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Раннерс

80' Томас Найджел не смог попасть в створ ударом издали

77' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Бабаян Эдгар получил желтую карточку от судьи

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Томас Найджел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Удар от ворот произведет Раннерс

67' Матч возобновлен

65' Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хорошую попытку сделал Аносике Эмента . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Матч возобновится спорным мячом

58' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Виборг пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Виборг

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Serginho навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг

54' Serginho из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Serginho из команды Виборг разыграл угловой с правого угла.

52' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Раннерс

50' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Виборг

49' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Раннерс

47' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.