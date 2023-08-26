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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Шанхай Шеньхуа
1:1
Первый тайм: 39'
Ченду Беттер Сити
0'
1:0
20' Гол
Shenglong Jiang
1:1
28' Гол
Andrigo
33' Желтая карточка
Haoyang Xu

Ход матча

20'
Shenglong Jiang
(Чжу Чэньцзе)
1:0
28'
1:1
Andrigo
33'
Haoyang Xu
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Ченду Беттер Сити
2.45
4.30
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
17
Бассогог
Кристиан
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
16
Tao
Jian
20
Мяо
Тан
23
Yiming
Yang
5
Ruibao
Hu
3
Тан
Синь
39
Ган
Чао
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
18
Andrigo
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
Шанхай Шеньхуа
4-3-3
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
3:2
С
0:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 9 0.38
Ханчао Ю 5 0.21
Shenglong Jiang 4 0.17
Бассогог Кристиан 2 (1) 0.08
У Си 2 0.08
Цао Юньдин 1 0.04
Haoyang Xu 1 0.04
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.04
Амаду Ибраим 1 0.04
Haijian Wang 1 0.04
Yangyang Jin 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0
Wai-Tsun Dai 0 0
Чжу Чэньцзе 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.38
Ким Мин-У 6 0.25
Элкесон Кардосо 5 (1) 0.21
Ромуло 3 0.13
Мяо Тан 2 0.08
Andrigo 2 0.08
Чоу Тим 2 0.08
Тан Синь 1 0.04
Zhuoyi Feng 1 0.04
Ruibao Hu 1 0.04
Лю Тао 1 0.04
Chuang Tang 1 0.04
Паласиос Мануэль 0 0
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 7 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Haoyang Xu 4 0
Zexiang Yang 3 0
Haijian Wang 3 0
Амаду Ибраим 2 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Цао Юньдин 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 6 0
Тан Синь 4 0
Yiming Yang 4 0
Чжан Янь 2 1
Фелипе 2 1
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Yanfeng Dong 3 0
Мяо Тан 2 0
Gong Zhang 2 0
Zhuoyi Feng 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Лю2 Бин 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
9
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
18
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Ченду Беттер Сити
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
4
29%
4
21%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Пропущено

13
13
11 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
6
46%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

28
34
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
2
7%
5
15%
1-15
5
18%
8
24%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
5
18%
7
21%
76-90

Пропущено

23
26
16 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
9%
4
15%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
7
30%
7
27%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
17 раз 74%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
7
5
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
4
7
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
18
5
4
19
1.5
11
12
2
21
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 2:0 24 11 8 5 40 - 28 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 24 11 6 7 37 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 1:1 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 24 9 8 7 38 - 36 35
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 24 7 13 4 27 - 23 34
10.
Цанчжоу
 0:2 24 8 6 10 27 - 40 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 24 7 5 12 34 - 43 26
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 24 5 6 13 25 - 33 21
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 0:1 24 3 9 12 20 - 34 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 13 7 2 4 18 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 4 8 0 16 - 12 20
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 11 6 1 4 19 - 15 19
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Цанчжоу
 0:2 13 5 3 5 14 - 16 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 0:1 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 4 4 4 13 - 16 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 3 4 5 16 - 19 13
10.
Цанчжоу
 0:2 11 3 3 5 13 - 24 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 13 1 4 8 15 - 28 7
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 0:1 12 0 3 9 8 - 20 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Haoyang Xu получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Г О О О О Л - Andrigo бьет в цель!
  • 20'
    Чжу Чэньцзе сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Shenglong Jiang бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Ченду Беттер Сити
2.45
4.30
8.00
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