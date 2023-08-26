Тур: 24. Стадион: Хонгкоу.
1:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
20'
1:0
28'
1:1
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
15
У
Си
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Нападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
29 Junchen Zhou
-
33 Haijian Wang
-
38 Jiabao Wen
-
21 Lin Cui
-
-
30 Yaxiong Bao
-
-
-
18 Wei Zhang2
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
18 AndrigoНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
22 Chu WangПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лю2 Бин
-
26 Лиу Йинтао
-
19 Yanfeng Dong
-
24 Chuang Tang
-
13 Ху Цзин
-
36 Гоу Чжунчен
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|9
|0.38
|Ханчао Ю
|5
|0.21
|Shenglong Jiang
|4
|0.17
|Бассогог Кристиан
|2 (1)
|0.08
|У Си
|2
|0.08
|Цао Юньдин
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.04
|Амаду Ибраим
|1
|0.04
|Haijian Wang
|1
|0.04
|Yangyang Jin
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
|Чжу Чэньцзе
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.38
|Ким Мин-У
|6
|0.25
|Элкесон Кардосо
|5 (1)
|0.21
|Ромуло
|3
|0.13
|Мяо Тан
|2
|0.08
|Andrigo
|2
|0.08
|Чоу Тим
|2
|0.08
|Тан Синь
|1
|0.04
|Zhuoyi Feng
|1
|0.04
|Ruibao Hu
|1
|0.04
|Лю Тао
|1
|0.04
|Chuang Tang
|1
|0.04
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|7
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Haoyang Xu
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Амаду Ибраим
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|0
|Тан Синь
|4
|0
|Yiming Yang
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Ган Чао
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Yanfeng Dong
|3
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Zhuoyi Feng
|0
|1
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
9
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
11
18
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Ченду Беттер Сити
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 14
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
4
29%
4
21%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
13
13
11 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
6
46%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
28
34
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
2
7%
5
15%
1-15
5
18%
8
24%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
5
18%
7
21%
76-90
Пропущено
23
26
16 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
9%
4
15%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
7
30%
7
27%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
17 раз 74%
0
2 раза 9%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
29
75
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
210
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
185
419
1112
221
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|5
|3
|52 - 23
|53
|2.
|24
|12
|8
|4
|44 - 20
|44
|3.
|1:1
|24
|12
|6
|6
|28 - 25
|42
|4.
|2:0
|24
|11
|8
|5
|40 - 28
|41
|5.
|1:0
|24
|11
|6
|7
|37 - 31
|39
|6.
|1:1
|24
|10
|7
|7
|35 - 27
|37
|7.
|23
|9
|9
|5
|36 - 26
|36
|8.
|0:0
|24
|9
|8
|7
|38 - 36
|35
|9.
|1:0
|24
|7
|13
|4
|27 - 23
|34
|10.
|0:2
|24
|8
|6
|10
|27 - 40
|30
|11.
|24
|7
|7
|10
|27 - 31
|28
|12.
|0:1
|24
|7
|5
|12
|34 - 43
|26
|13.
|0:0
|24
|5
|6
|13
|25 - 33
|21
|14.
|23
|3
|10
|10
|18 - 29
|19
|15.
|0:1
|24
|3
|9
|12
|20 - 34
|18
|16.
|24
|3
|3
|18
|21 - 60
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|30 - 6
|29
|2.
|2:0
|12
|7
|4
|1
|27 - 12
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 16
|24
|4.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|22 - 17
|22
|6.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|14 - 12
|22
|7.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|8.
|12
|5
|5
|2
|15 - 10
|20
|9.
|1:0
|12
|4
|8
|0
|16 - 12
|20
|10.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|19 - 15
|19
|11.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|12.
|0:2
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|13.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|14.
|0:1
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|15.
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|16.
|12
|3
|1
|8
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|28 - 7
|29
|2.
|1:1
|12
|6
|2
|4
|14 - 13
|20
|3.
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|5.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|6.
|2:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|8.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|10.
|0:2
|11
|3
|3
|5
|13 - 24
|12
|11.
|12
|1
|6
|5
|9 - 13
|9
|12.
|12
|2
|2
|8
|12 - 21
|8
|13.
|0:1
|13
|1
|4
|8
|15 - 28
|7
|14.
|0:0
|12
|0
|3
|9
|7 - 17
|3
|15.
|0:1
|12
|0
|3
|9
|8 - 20
|3
|16.
|12
|0
|2
|10
|9 - 36
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7