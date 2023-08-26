Тур: 24. Стадион: Хонгкоу.
1:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолShenglong Jiang
1:1
28' ГолAndrigo
33' Желтая карточкаHaoyang Xu
59' Желтая карточкаЧжу Чэньцзе
75' Красная карточкаZhuoyi Feng
82' Желтая карточкаHaijian Wang
90' Желтая карточкаTao Jian
90'+9
Ход матча
20'
1:0
28'
1:1
33'
46'
46'
59'
60'
75'
82'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
343 Количество передач 504
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
15
У
Си
11
Малеле
Сефас
20
Ханчао
Ю
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
20 Ханчао ЮНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
- Нападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
29 Junchen Zhou
-
33 Haijian Wang
-
38 Jiabao Wen
-
21 Lin Cui
-
-
30 Yaxiong Bao
-
-
-
18 Wei Zhang2
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
18 AndrigoНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
22 Chu WangПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лю2 Бин
-
26 Лиу Йинтао
-
19 Yanfeng Dong
-
24 Chuang Tang
-
13 Ху Цзин
-
36 Гоу Чжунчен
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|9
|0.38
|Ханчао Ю
|5
|0.21
|Shenglong Jiang
|4
|0.17
|Бассогог Кристиан
|2 (1)
|0.08
|У Си
|2
|0.08
|Цао Юньдин
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.04
|Амаду Ибраим
|1
|0.04
|Haijian Wang
|1
|0.04
|Yangyang Jin
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
|Чжу Чэньцзе
|0
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.38
|Ким Мин-У
|6
|0.25
|Элкесон Кардосо
|5 (1)
|0.21
|Ромуло
|3
|0.13
|Мяо Тан
|2
|0.08
|Andrigo
|2
|0.08
|Чоу Тим
|2
|0.08
|Тан Синь
|1
|0.04
|Zhuoyi Feng
|1
|0.04
|Ruibao Hu
|1
|0.04
|Лю Тао
|1
|0.04
|Chuang Tang
|1
|0.04
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|7
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Haoyang Xu
|4
|0
|Haijian Wang
|4
|0
|Zexiang Yang
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Амаду Ибраим
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|0
|Тан Синь
|4
|0
|Yiming Yang
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Zhuoyi Feng
|0
|2
|Ган Чао
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Yanfeng Dong
|3
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
|Tao Jian
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Ченду Беттер Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
10
Шанхай Шеньхуа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Ченду Беттер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
11
18
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Ченду Беттер Сити
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
5
33%
4
25%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
4
36%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
4
29%
4
21%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
13
13
11 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
6
46%
1
8%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
29
35
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
2
7%
5
14%
1-15
6
21%
9
26%
16-30
7
24%
3
9%
31-45
4
14%
7
20%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
5
17%
7
20%
76-90
Пропущено
24
27
17 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
2
8%
4
15%
1-15
8
33%
2
7%
16-30
7
29%
29%
7
26%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
3
13%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
18 раз 75%
0
2 раза 8%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
210
75
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
210
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
195
420
1113
222
420
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7