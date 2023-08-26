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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Тяньцзинь Тайгер
1:0
Первый тайм: 39'
Мэйчжоу Хакка
0'
14' Желтая карточка
Yuanjie Su
1:0
34' Гол
Qiuming Wang
35' Желтая карточка
Qiuming Wang

Ход матча

14'
Yuanjie Su
 
34'
Qiuming Wang
(Yuanjie Su)
1:0
35'
Qiuming Wang
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тяньцзинь Тайгер
Ничья
Мэйчжоу Хакка
2.20
4.90
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
36
Hao
Guo
34
Витанов
Петар
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
44
Котник
Андрей
Тяньцзинь Тайгер
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.21
Берич Роберт 5 0.21
Ба Дунь 4 0.17
Qiuming Wang 4 0.17
Weijun Xie 4 0.17
Мерида Фран 1 (1) 0.04
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 5 0.21
Чао-Шэн Ян 4 0.17
Rodrigo Henrique 4 0.17
Дугалич Раде 3 0.13
Инь Цуняо 3 0.13
Chugui Ye 2 0.08
Косович Небойша 2 0.08
Zhechao Chen 2 0.08
Хунбо Инь 1 0.04
Tze-Nam Yue 1 0.04
Yihu Yang 1 0.04
Liang Shi 1 0.04
Котник Андрей 1 0.04
Ximing Pan 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0

Карточки

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 5 0
Берич Роберт 4 0
Yuanjie Su 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Yang Yu1 2 1
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Pengfei Han 3 0
Yinong Tian 3 0
Hao Guo 2 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yan Shi 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liang Shi 6 0
Дугалич Раде 5 0
Ximing Pan 5 0
Jie Chen 4 0
Junjian Liao 4 0
Tze-Nam Yue 4 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Инь Цуняо 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
12
Тяньцзинь Тайгер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Мэйчжоу Хакка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

7
14
Тяньцзинь Тайгер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
Мэйчжоу Хакка
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
21%
3
19%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Пропущено

13
26
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
3
23%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
7
27%
61-75
1
8%
7
27%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
44%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
7
41%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
2
12%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
8
47%
76-90

Забито

23
33
13 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
7
30%
6
18%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
3
13%
9
27%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
5
22%
5
15%
76-90

Пропущено

26
43
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 21
5
19%
2
5%
1-15
3
12%
5
12%
16-30
5
19%
9
21%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
5
19%
7
16%
61-75
5
19%
15
35%
76-90

Результаты последних матчей

Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 30%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5
3
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
4
6
17
1.5
9
14
3
20
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 2:0 24 11 8 5 40 - 28 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 24 11 6 7 37 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 1:1 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 24 9 8 7 38 - 36 35
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 24 7 13 4 27 - 23 34
10.
Цанчжоу
 0:2 24 8 6 10 27 - 40 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 24 7 5 12 34 - 43 26
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 24 5 6 13 25 - 33 21
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 0:1 24 3 9 12 20 - 34 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 13 7 2 4 18 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 4 8 0 16 - 12 20
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 11 6 1 4 19 - 15 19
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Цанчжоу
 0:2 13 5 3 5 14 - 16 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 0:1 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 4 4 4 13 - 16 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 3 4 5 16 - 19 13
10.
Цанчжоу
 0:2 11 3 3 5 13 - 24 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 13 1 4 8 15 - 28 7
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 0:1 12 0 3 9 8 - 20 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Qiuming Wang получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Yuanjie Su сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Qiuming Wang бьет в цель!
  • 14'
    Yuanjie Su получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тяньцзинь Тайгер
Ничья
Мэйчжоу Хакка
2.20
4.90
7.40
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