Тур: 24. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre.
3:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаYuanjie Su
1:0
34' ГолQiuming Wang
35' Желтая карточкаQiuming Wang
2:0
43' ГолБерич Роберт
2:1
52' ГолКотник Андрей
3:1
84' ГолБерич Роберт
87' Желтая карточкаXiming Pan
90' Вторая желтая карточкаXiming Pan
90'+9
Ход матча
14'
34'
1:0
35'
43'
2:0
46'
52'
2:1
73'
76'
78'
82'
84'
3:1
87'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
379 Количество передач 367
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
32
Yuanjie
Su
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
23 Yumiao QianЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Jianan WangЗащитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
31 Yinong Tian
-
-
11 Weijun Xie
-
40 Yan Shi
-
-
-
16 Zihao Yang
-
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
38 Yongjia Li
-
28 Daogang Yao
-
-
21 Wei Wang
-
-
19 Yilin Yang
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берич Роберт
|7
|0.29
|Фарлей Роса
|5
|0.21
|Qiuming Wang
|5
|0.21
|Ба Дунь
|4
|0.17
|Weijun Xie
|4
|0.17
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.04
|Мин Тянь
|0
|0
|Jingqi Fang
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
|Yuanjie Su
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|5
|0.21
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.17
|Rodrigo Henrique
|4
|0.17
|Дугалич Раде
|3
|0.13
|Инь Цуняо
|3
|0.13
|Chugui Ye
|2
|0.08
|Косович Небойша
|2
|0.08
|Zhechao Chen
|2
|0.08
|Котник Андрей
|2
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.04
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Yihu Yang
|1
|0.04
|Liang Shi
|1
|0.04
|Ximing Pan
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Карточки
Тяньцзинь Тайгер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Мерида Фран
|5
|0
|Берич Роберт
|4
|0
|Yuanjie Su
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Weijun Xie
|4
|0
|Yang Yu1
|2
|1
|Fan Yang1
|2
|1
|Jiamin Xu
|3
|0
|Pengfei Han
|3
|0
|Yinong Tian
|3
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Qiuming Wang
|2
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yan Shi
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|6
|1
|Liang Shi
|6
|0
|Дугалич Раде
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|4
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Инь Цуняо
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Результаты матчей
Тяньцзинь Тайгер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
13
Тяньцзинь Тайгер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Мэйчжоу Хакка
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
7
14
Тяньцзинь Тайгер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Мэйчжоу Хакка
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
18%
3
18%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Пропущено
14
29
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
3
21%
1
3%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
2
14%
7
24%
61-75
1
7%
8
28%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
4
44%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
7
41%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
2
12%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
8
47%
76-90
Забито
26
34
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
7
27%
6
18%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
5
19%
9
26%
31-45
1
4%
7
21%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
6
23%
5
15%
76-90
Пропущено
27
46
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 22
5
19%
2
4%
1-15
3
11%
5
11%
16-30
5
19%
11
24%
31-45
4
15%
5
11%
46-60
5
19%
7
15%
61-75
5
19%
16
35%
76-90
Результаты последних матчей
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4
Результаты матчей
Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 29%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
11 раз 46%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
57
65
48
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
204
717
915
420
420
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7