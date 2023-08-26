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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Тяньцзинь Тайгер
3:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
14' Желтая карточка
Yuanjie Su
1:0
34' Гол
Qiuming Wang
35' Желтая карточка
Qiuming Wang
2:0
43' Гол
Берич Роберт
2:1
52' Гол
Котник Андрей
3:1
84' Гол
Берич Роберт
87' Желтая карточка
Ximing Pan
90' Вторая желтая карточка
Ximing Pan
90'+9

Ход матча

14'
Yuanjie Su
 
34'
Qiuming Wang
(Yuanjie Su)
1:0
35'
Qiuming Wang
 
43'
Берич Роберт
(Фарлей Роса)
2:0
46'
 
Wei Wang
Чао-Шэн Ян
46'
Мерида Фран
Фарлей Роса
 
52'
2:1
Котник Андрей
60'
 
Weihui Rao
Zhechao Chen
73'
Weijun Xie
Витанов Петар
 
73'
Yinong Tian
Hao Guo
 
76'
Yan Shi
Qiuming Wang
 
78'
 
Yongjia Li
Jie Chen
82'
Zihao Yang
Yuanjie Su
 
84'
Берич Роберт
(Jingqi Fang)
3:1
87'
 
Ximing Pan
88'
 
Инь Цуняо
Косович Небойша
89'
 
Yilin Yang
Tze-Nam Yue
90'
 
Ximing Pan

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 379 Количество передач 367
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
36
Hao
Guo
34
Витанов
Петар
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
44
Котник
Андрей
Тяньцзинь Тайгер
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 7 0.29
Фарлей Роса 5 0.21
Qiuming Wang 5 0.21
Ба Дунь 4 0.17
Weijun Xie 4 0.17
Мерида Фран 1 (1) 0.04
Мин Тянь 0 0
Jingqi Fang 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Yuanjie Su 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 5 0.21
Чао-Шэн Ян 4 0.17
Rodrigo Henrique 4 0.17
Дугалич Раде 3 0.13
Инь Цуняо 3 0.13
Chugui Ye 2 0.08
Косович Небойша 2 0.08
Zhechao Chen 2 0.08
Котник Андрей 2 0.08
Хунбо Инь 1 0.04
Tze-Nam Yue 1 0.04
Yihu Yang 1 0.04
Liang Shi 1 0.04
Ximing Pan 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0

Карточки

Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 5 0
Берич Роберт 4 0
Yuanjie Su 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Yang Yu1 2 1
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Pengfei Han 3 0
Yinong Tian 3 0
Hao Guo 2 0
Qiuming Wang 2 0
Feiya Chang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yan Shi 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 6 1
Liang Shi 6 0
Дугалич Раде 5 0
Jie Chen 4 0
Junjian Liao 4 0
Tze-Nam Yue 4 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Инь Цуняо 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
13
Тяньцзинь Тайгер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Мэйчжоу Хакка
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

7
14
Тяньцзинь Тайгер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
Мэйчжоу Хакка
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
18%
3
18%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Пропущено

14
29
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
3
21%
1
3%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
2
14%
7
24%
61-75
1
7%
8
28%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
4
44%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
7
41%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
1
11%
2
12%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
8
47%
76-90

Забито

26
34
15 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
7
27%
6
18%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
5
19%
9
26%
31-45
1
4%
7
21%
46-60
4
15%
3
9%
61-75
6
23%
5
15%
76-90

Пропущено

27
46
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 22
5
19%
2
4%
1-15
3
11%
5
11%
16-30
5
19%
11
24%
31-45
4
15%
5
11%
46-60
5
19%
7
15%
61-75
5
19%
16
35%
76-90

Результаты последних матчей

Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 3:3 Тяньцзинь Тайгер - Хэнань Суншань Лунмэн 1:0 Бэйцзин Гоань - Тяньцзинь Тайгер 1:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4

Результаты матчей

Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 29%
0:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
11 раз 46%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Тяньцзинь Тайгер
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
7
1.5
6
5
4
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
2
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
20
4
7
17
1.5
9
15
4
20
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 24 11 8 5 43 - 29 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 24 11 6 7 39 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 24 9 7 8 38 - 37 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
10.
Цанчжоу
 24 8 6 10 28 - 43 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 24 7 5 12 35 - 45 26
13.
Циндао Чжуннэн
 24 6 5 13 26 - 33 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
10.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
12.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 11 3 3 5 13 - 24 12
10.
Чанчунь Ятай
 12 3 3 6 16 - 20 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Ximing Pan получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 98'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Tze-Nam Yue уходит с поля. Yilin Yang выходит вместо него
  • 88'
    Косович Небойша уходит с поля. Инь Цуняо выходит вместо него
  • 87'
    Ximing Pan получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Jingqi Fang сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Фарлей Роса сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Берич Роберт бьет в цель!
    • 35'
      Qiuming Wang получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Yuanjie Su сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Qiuming Wang бьет в цель!
    • 14'
      Yuanjie Su получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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