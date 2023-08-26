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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Чжэцзян Профессионал
1:0
Первый тайм: 39'
Далянь Профешнл
0'
1:0
14' Гол
Куасси Жан
33' Желтая карточка
Цонев Борислав

Ход матча

14'
Куасси Жан
1:0
33'
 
Цонев Борислав

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Далянь Профешнл
1.66
5.90
4.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
20
Dongsheng
Wang
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
45
Леонардо
Родригес
11
Андрияшевич
Франко
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
30
Yan
Wu
13
Yaopeng
Wang
14
Jiahui
Huang
6
Xianjun
Wang
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
5
Wei
Wu
III
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
17
Cesar
Manzoki
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Далянь Профешнл
3-4-2-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:2
К
0:1
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 13 (1) 0.54
Леонардо Родригес 5 0.21
Куасси Жан 4 (1) 0.17
Андрияшевич Франко 4 0.17
Di Gao 4 0.17
Junsheng Yao 2 0.08
Цзяци Чжан 2 0.08
Zheng'ao Sun 1 0.04
Поссиньоло Лукас 1 0.04
Ulrich Ewolo 1 0.04
Н'Думбу Александр 0 0
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Jin Cheng 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.25
Линь Лянмин 5 0.21
Ян Ксиангчуанг 4 0.17
Мамба Стрели 3 0.13
Цонев Борислав 2 0.08
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Dongsheng Wang 5 0
Лён Нок-Хан 3 1
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Н'Думбу Александр 2 1
Zheng'ao Sun 2 1
Bo Zhao 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Цзяци Чжан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Мушекви Няша 2 0
Tixiang Li 2 0
Chang Wang 2 0
Junsheng Yao 2 0
Di Gao 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 6 0
Cesar Manzoki 3 1
Vas Nunez 3 1
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Yin Shang 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

17
12
Чжэцзян Профессионал
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Далянь Профешнл
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
52% (12)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
6%
3
38%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
7
41%
1
13%
61-75
3
18%
3
38%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
3
16%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
7
37%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
38%
5
26%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
10%
2
14%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
7
35%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
5
42%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Забито

37
22
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
8%
5
23%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
9
24%
1
5%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
6
16%
7
32%
76-90

Пропущено

30
31
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
4
13%
3
10%
1-15
8
27%
6
19%
16-30
4
13%
9
29%
29%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
7
23%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2
Далянь Профешнл
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 26%
1:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
15
8
13
10
1.5
5
18
4
19
2.5
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 2:0 24 11 8 5 40 - 28 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 24 11 6 7 37 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 1:1 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 24 9 8 7 38 - 36 35
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 24 7 13 4 27 - 23 34
10.
Цанчжоу
 0:2 24 8 6 10 27 - 40 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 24 7 5 12 34 - 43 26
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 24 5 6 13 25 - 33 21
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 0:1 24 3 9 12 20 - 34 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 13 7 2 4 18 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 4 8 0 16 - 12 20
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 11 6 1 4 19 - 15 19
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Цанчжоу
 0:2 13 5 3 5 14 - 16 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 0:1 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 4 4 4 13 - 16 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 3 4 5 16 - 19 13
10.
Цанчжоу
 0:2 11 3 3 5 13 - 24 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 13 1 4 8 15 - 28 7
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 0:1 12 0 3 9 8 - 20 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Далянь Профешнл
1.66
5.90
4.90
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