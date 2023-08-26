  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Чжэцзян Профессионал
3:0
Конец матча
Далянь Профешнл
0'
1:0
14' Гол
Куасси Жан
33' Желтая карточка
Цонев Борислав
2:0
70' Гол
Мушекви Няша
3:0
80' Гол
Jin Cheng
90'+5

Ход матча

14'
Куасси Жан
1:0
33'
 
Цонев Борислав
61'
 
Yin Shang
Zhenao Wang
61'
 
Ян Ксиангчуанг
Цонев Борислав
70'
Мушекви Няша
(Н'Думбу Александр)
2:0
71'
Jin Cheng
Мушекви Няша
 
71'
Цзяци Чжан
Tixiang Li
 
71'
Поссиньоло Лукас
Лён Нок-Хан
 
77'
 
Zhuoyi Lu
Jiahui Huang
78'
Xin Yue
Yu Dong
 
80'
Jin Cheng
3:0
84'
 
Longchang Lin
Xianjun Wang
84'
 
Yu Fei
Пен Лю
84'
Yudong Wang
Андрияшевич Франко
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 531 Количество передач 250
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
20
Dongsheng
Wang
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
45
Леонардо
Родригес
11
Андрияшевич
Франко
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
30
Yan
Wu
13
Yaopeng
Wang
14
Jiahui
Huang
6
Xianjun
Wang
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
5
Wei
Wu
III
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
17
Cesar
Manzoki
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Далянь Профешнл
3-4-2-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:2
К
0:1
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 14 (1) 0.58
Леонардо Родригес 5 0.21
Куасси Жан 4 (1) 0.17
Андрияшевич Франко 4 0.17
Di Gao 4 0.17
Junsheng Yao 2 0.08
Цзяци Чжан 2 0.08
Zheng'ao Sun 1 0.04
Jin Cheng 1 0.04
Поссиньоло Лукас 1 0.04
Ulrich Ewolo 1 0.04
Н'Думбу Александр 0 0
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Yu Dong 0 0
Dongsheng Wang 0 0
Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.25
Линь Лянмин 5 0.21
Ян Ксиангчуанг 4 0.17
Мамба Стрели 3 0.13
Цонев Борислав 2 0.08
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 2
Dongsheng Wang 5 0
Лён Нок-Хан 3 1
Xin Yue 3 1
Поссиньоло Лукас 4 0
Н'Думбу Александр 2 1
Zheng'ao Sun 2 1
Bo Zhao 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Цзяци Чжан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Мушекви Няша 2 0
Tixiang Li 2 0
Chang Wang 2 0
Junsheng Yao 2 0
Di Gao 1 0
Bin Gu 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 7 0
Cesar Manzoki 3 1
Vas Nunez 3 1
Yan Wu 4 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Wei Wu III 2 0
Хие Хуи 1 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Yin Shang 1 0
Jiahui Huang 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

17
12
Чжэцзян Профессионал
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Далянь Профешнл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

20
8
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
10%
3
38%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
8
40%
1
13%
61-75
4
20%
3
38%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
4
18%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
7
32%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
38%
6
27%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
10%
2
14%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
7
35%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
5
42%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Забито

40
22
15 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
4
10%
5
23%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
9
23%
1
5%
46-60
9
23%
3
14%
61-75
7
18%
7
32%
76-90

Пропущено

30
34
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
4
13%
4
12%
1-15
8
27%
6
18%
16-30
4
13%
9
26%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
3
10%
4
12%
61-75
7
23%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2
Далянь Профешнл
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
1:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
4
8
4
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
7
4
1.5
1
11
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
15
9
14
10
1.5
5
19
5
19
2.5
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 24 11 8 5 43 - 29 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 24 11 6 7 39 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 24 9 7 8 38 - 37 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
10.
Цанчжоу
 24 8 6 10 28 - 43 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 24 7 5 12 35 - 45 26
13.
Циндао Чжуннэн
 24 6 5 13 26 - 33 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
10.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
12.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 11 3 3 5 13 - 24 12
10.
Чанчунь Ятай
 12 3 3 6 16 - 20 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Цонев Борислав получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Куасси Жан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 3:0 Далянь Профешнл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     