Тур: 24. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center.
3:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолКуасси Жан
33' Желтая карточкаЦонев Борислав
2:0
70' ГолМушекви Няша
3:0
80' ГолJin Cheng
90'+5
Ход матча
14'
1:0
33'
61'
70'
71'
80'
3:0
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
531 Количество передач 250
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
10
Tixiang
Li
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
30
Yan
Wu
13
Yaopeng
Wang
14
Jiahui
Huang
19
Zhenao
Wang
11
Мамба
Стрели
31
Пен
Лю
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
15 Haoxiang Jin
-
21 Shengpan Ji
-
28 Xin Yue
-
22 Jin Cheng
-
-
31 Bin Gu
-
12 Jinfeng Lai
-
26 Jie Yin
-
39 Yudong Wang
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
-
11 Мамба СтрелиЗащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
28 Yu Fei
-
23 Yin Shang
-
26 Ming'an Cui
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
18 Yupeng He
-
16 Le Liu
-
-
35 Yu Wang
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|14 (1)
|0.58
|Леонардо Родригес
|5
|0.21
|Куасси Жан
|4 (1)
|0.17
|Андрияшевич Франко
|4
|0.17
|Di Gao
|4
|0.17
|Junsheng Yao
|2
|0.08
|Цзяци Чжан
|2
|0.08
|Zheng'ao Sun
|1
|0.04
|Jin Cheng
|1
|0.04
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.04
|Ulrich Ewolo
|1
|0.04
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.25
|Линь Лянмин
|5
|0.21
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.17
|Мамба Стрели
|3
|0.13
|Цонев Борислав
|2
|0.08
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Zhenao Wang
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|2
|Dongsheng Wang
|5
|0
|Лён Нок-Хан
|3
|1
|Xin Yue
|3
|1
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|1
|Zheng'ao Sun
|2
|1
|Bo Zhao
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Цзяци Чжан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Мушекви Няша
|2
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Chang Wang
|2
|0
|Junsheng Yao
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Bin Gu
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|7
|0
|Cesar Manzoki
|3
|1
|Vas Nunez
|3
|1
|Yan Wu
|4
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Мамба Стрели
|2
|1
|Xianjun Wang
|2
|1
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Yin Shang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
8
Чжэцзян Профессионал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Далянь Профешнл
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
17
12
Чжэцзян Профессионал
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Далянь Профешнл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
20
8
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
10%
3
38%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
8
40%
1
13%
61-75
4
20%
3
38%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
4
18%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
7
32%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
38%
6
27%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
10%
2
14%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
7
35%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
3
15%
4
29%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
5
42%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Забито
40
22
15 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
4
10%
5
23%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
9
23%
1
5%
46-60
9
23%
3
14%
61-75
7
18%
7
32%
76-90
Пропущено
30
34
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
4
13%
4
12%
1-15
8
27%
6
18%
16-30
4
13%
9
26%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
3
10%
4
12%
61-75
7
23%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2
Далянь Профешнл
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1
Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 25%
1:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Далянь Профешнл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
76
48
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
74
111
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
159
1410
519
519
123
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7