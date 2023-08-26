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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Циндао Чжуннэн
0:0
Первый тайм: 39'
Чанчунь Ятай
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Чанчунь Ятай
2.50
3.15
3.27
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Pengfei
Mou
2
Wei
Zhang
I
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
24
Dong
Xu
20
Синьли
Пэн
14
Цзин
Фэн
7
Сарич
Элвис
25
Chien-Ming
Wang
9
Форбс
Браун
30
Jinbao
Zhong
23
Yake
Wu
24
Zhiyu
Yan
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
19
Chengjian
Liao
37
Yongjing
Cao
10
Сержиньо
Солер
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
3
Jinhao
Bi
29
Тан
Лонг
Циндао Чжуннэн
4-4-2
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.29
Кангва Эванс 4 0.17
Wei Zhang I 3 0.13
Сарич Элвис 3 (1) 0.13
Aleksandar Andrejevic 2 0.08
Chien-Ming Wang 2 0.08
Чен Чуньсинь 1 0.04
Wenjie Song 1 0.04
Синьли Пэн 1 0.04
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.5
Тан Лонг 9 0.38
Цуль Петер 4 0.17
Сержиньо Солер 4 0.17
Jinxian Wang 2 0.08
Chengjian Liao 2 0.08
Чанчэн Чэн 2 0.08
Yufeng Zhang 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Zhiyu Yan 1 0.04
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 6 1
Сарич Элвис 6 0
Dong Xu 5 0
Jiashen Liu 4 0
Лун Чжэн 0 2
Форбс Браун 3 0
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wenjie Song 1 0
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Chien-Ming Wang 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Тан Лонг 3 0
Yake Wu 3 0
Chengjian Liao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Zhiyu Yan 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Yuda Tian 1 0
Hong Li 1 0
Chao Fan 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Чанчунь Ятай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
10
Циндао Чжуннэн
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Чанчунь Ятай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

1
19
Циндао Чжуннэн
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Чанчунь Ятай
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
26% (6)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

4
29

Голы по времени матча

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
5
28%
8
47%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
5
28%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Забито

7
21
1 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 12
1
14%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
71%
2
10%
61-75
1
14%
3
14%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
3
18%
7
39%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Забито

25
38
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
4
16%
5
13%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
8
32%
6
16%
61-75
6
24%
11
29%
76-90

Пропущено

33
36
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
1
3%
9
25%
1-15
4
12%
2
6%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
9
27%
7
19%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
7
21%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
5
1.5
6
6
3
8
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
3
2
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
19
4
8
15
1.5
11
12
3
20
2.5
6
17
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 2:0 24 11 8 5 40 - 28 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 24 11 6 7 37 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 1:1 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 24 9 8 7 38 - 36 35
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 24 7 13 4 27 - 23 34
10.
Цанчжоу
 0:2 24 8 6 10 27 - 40 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 24 7 5 12 34 - 43 26
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 24 5 6 13 25 - 33 21
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 0:1 24 3 9 12 20 - 34 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 13 7 2 4 18 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
9.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 4 8 0 16 - 12 20
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 11 6 1 4 19 - 15 19
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 5 3 4 18 - 16 18
12.
Цанчжоу
 0:2 13 5 3 5 14 - 16 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 0:1 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:1 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 1:1 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 2:0 12 4 4 4 13 - 16 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 1:0 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 12 3 4 5 16 - 19 13
10.
Цанчжоу
 0:2 11 3 3 5 13 - 24 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 13 1 4 8 15 - 28 7
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 0:1 12 0 3 9 8 - 20 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Youth Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Циндао Чжуннэн
Ничья
Чанчунь Ятай
2.50
3.15
3.27
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