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Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Циндао Чжуннэн
1:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
59' Гол
Junshuai Liu
86' Желтая карточка
Yufeng Zhang
89' Желтая карточка
Форбс Браун
90'+7

Ход матча

59'
Junshuai Liu
(Сарич Элвис)
1:0
65'
Wei Long
Синьли Пэн
 
66'
Кангва Эванс
Jinbao Zhong
 
68'
 
Abduhamit Abdugheni
Jinhao Bi
69'
 
Yun Liu
Yongjing Cao
69'
 
Yufeng Zhang
Chengjian Liao
77'
Чен Чуньсинь
Цзин Фэн
 
81'
 
Лукич Ненад
Тан Лонг
86'
 
Yufeng Zhang
86'
 
Чанчэн Чэн
Zhiyu Yan
88'
Yibo Sha
Форбс Браун
 
89'
Форбс Браун
 
89'
Wenjie Song
Junshuai Liu
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 301 Количество передач 480
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Pengfei
Mou
2
Wei
Zhang
I
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
24
Dong
Xu
20
Синьли
Пэн
14
Цзин
Фэн
7
Сарич
Элвис
25
Chien-Ming
Wang
9
Форбс
Браун
30
Jinbao
Zhong
23
Yake
Wu
24
Zhiyu
Yan
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
19
Chengjian
Liao
37
Yongjing
Cao
10
Сержиньо
Солер
44
Цуль
Петер
8
Jinxian
Wang
3
Jinhao
Bi
29
Тан
Лонг
Циндао Чжуннэн
4-4-2
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (2) 0.29
Кангва Эванс 4 0.17
Сарич Элвис 3 (1) 0.13
Wei Zhang I 3 0.13
Aleksandar Andrejevic 2 0.08
Chien-Ming Wang 2 0.08
Чен Чуньсинь 1 0.04
Wenjie Song 1 0.04
Синьли Пэн 1 0.04
Junshuai Liu 1 0.04
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.5
Тан Лонг 9 0.38
Цуль Петер 4 0.17
Сержиньо Солер 4 0.17
Jinxian Wang 2 0.08
Chengjian Liao 2 0.08
Чанчэн Чэн 2 0.08
Yufeng Zhang 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Zhiyu Yan 1 0.04
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 6 1
Сарич Элвис 6 0
Dong Xu 5 0
Форбс Браун 4 0
Jiashen Liu 4 0
Лун Чжэн 0 2
Jinbao Zhong 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Aleksandar Andrejevic 2 0
Ма Ксянгью 2 0
Pengfei Mou 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wenjie Song 1 0
Синьли Пэн 1 0
Wei Zhang I 1 0
Wei Long 1 0
Кангва Эванс 1 0
Chien-Ming Wang 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yufeng Zhang 5 0
Цуль Петер 4 0
Тан Лонг 3 0
Yake Wu 3 0
Chengjian Liao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Zhiyu Yan 3 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Yuda Tian 1 0
Hong Li 1 0
Chao Fan 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Чанчунь Ятай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
10
Циндао Чжуннэн
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

1
19
Циндао Чжуннэн
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Чанчунь Ятай
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

4
29

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
5
26%
8
47%
76-90

Пропущено

16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
5
26%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
6
38%
1
5%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
25%
6
32%
76-90

Забито

7
21
1 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
14%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
71%
2
10%
61-75
1
14%
3
14%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
3
18%
7
39%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
1
6%
76-90

Забито

26
38
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
4
15%
5
13%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
8
31%
6
16%
61-75
6
23%
11
29%
76-90

Пропущено

33
37
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
1
3%
9
24%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
9
27%
8
22%
46-60
5
15%
6
16%
61-75
7
21%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
6
6
3
9
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
19
5
8
16
1.5
11
13
3
21
2.5
6
18
1
23
3.5
2
22
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 24 11 8 5 43 - 29 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 24 11 6 7 39 - 31 39
6.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 24 9 7 8 38 - 37 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
10.
Цанчжоу
 24 8 6 10 28 - 43 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 24 7 5 12 35 - 45 26
13.
Циндао Чжуннэн
 24 6 5 13 26 - 33 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
10.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
11.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
12.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
13.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 11 3 3 5 13 - 24 12
10.
Чанчунь Ятай
 12 3 3 6 16 - 20 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
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Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
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    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Youth Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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