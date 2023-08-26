Тур: 24. Стадион: Qingdao Youth Football Stadium.
1:0
Конец матча
Ход матча
59'
1:0
65'
69'
77'
81'
86'
86'
88'
89'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
301 Количество передач 480
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
20
Синьли
Пэн
14
Цзин
Фэн
30
Jinbao
Zhong
23
Yake
Wu
24
Zhiyu
Yan
26
Йи
Тенг
37
Yongjing
Cao
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
-
20 Синьли ПэнПолузащитник
-
14 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Jinbao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
19 Wenjie SongПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
12 Чен Чуньсинь
-
5 Yibo Sha
-
-
45 Marko Saric
-
18 Ming Hu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
17 Hong Li
-
-
-
32 Лукич Ненад
-
7 Yun Liu
-
20 Yufeng Zhang
-
15 Yuda Tian
-
28 Zhifeng Wang
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (2)
|0.29
|Кангва Эванс
|4
|0.17
|Сарич Элвис
|3 (1)
|0.13
|Wei Zhang I
|3
|0.13
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.08
|Chien-Ming Wang
|2
|0.08
|Чен Чуньсинь
|1
|0.04
|Wenjie Song
|1
|0.04
|Синьли Пэн
|1
|0.04
|Junshuai Liu
|1
|0.04
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|12 (1)
|0.5
|Тан Лонг
|9
|0.38
|Цуль Петер
|4
|0.17
|Сержиньо Солер
|4
|0.17
|Jinxian Wang
|2
|0.08
|Chengjian Liao
|2
|0.08
|Чанчэн Чэн
|2
|0.08
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Zhiyu Yan
|1
|0.04
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|6
|1
|Сарич Элвис
|6
|0
|Dong Xu
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Jiashen Liu
|4
|0
|Лун Чжэн
|0
|2
|Jinbao Zhong
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0
|Ма Ксянгью
|2
|0
|Pengfei Mou
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wenjie Song
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Wei Zhang I
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Chien-Ming Wang
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yufeng Zhang
|5
|0
|Цуль Петер
|4
|0
|Тан Лонг
|3
|0
|Yake Wu
|3
|0
|Chengjian Liao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Zhiyu Yan
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
|Chao Fan
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Чанчунь Ятай
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
10
Циндао Чжуннэн
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
1
19
Циндао Чжуннэн
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Чанчунь Ятай
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
29% (7)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
4
29
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
5
26%
8
47%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
5
26%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
6
38%
1
5%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
25%
6
32%
76-90
Забито
7
21
1 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
14%
5
24%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
71%
2
10%
61-75
1
14%
3
14%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
3
18%
7
39%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
3
18%
1
6%
76-90
Забито
26
38
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 5
4
15%
5
13%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
8
31%
6
16%
61-75
6
23%
11
29%
76-90
Пропущено
33
37
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
1
3%
9
24%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
9
27%
8
22%
46-60
5
15%
6
16%
61-75
7
21%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Даньдун Тэнъюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1
Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
66
66
39
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
84
210
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
195
816
1113
321
618
123
222
123
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7