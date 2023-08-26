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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:0
Первый тайм: 15'
Лахти
0'
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
Лахти
1.91
3.60
4.40
Все Коэффициенты
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
3
Хямяляйнен
Юусо
18
Боксалл
Никко
6
Dimitri
Legbo
14
David
Agbo
4
Алмен
Микаэль
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
31
Boubou
Diallo
9
Darren
Smith
III
1
Marin
Ljubic
16
Julius
Tauriainen
2
Кабаши
Ариан
15
Пирттийоки
Юхо
33
Шимунович
Лука
25
Кунингас
Микко
17
Tommi
Jaentti
5
Джалу
Бубакар
22
Хертси
Лооренц
9
Matheus
Alves
I
24
Leon
Krekovic
Интер Турку
Лахти

История личных встреч

Интер Турку
Лахти

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 15 ничьих 12 побед

45 матчей

35.6%
28.9%
35.5%
16 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.9%
46.7%
24.4%
13 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

28.9%
44.4%
26.7%
13 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

В
2:1
В
5:1
В
1:1
В
2:1
В
3:0
В
2:2
К
5:0
В
2:0
В
1:1
К
1:2
В
2:0
В
0:0
В
1:2
В
1:6
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
1:0
В
1:1
КЛ
2:1
В
3:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
КС
1:2
В
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:0
В
2:0
КЛ(1
2:1
КЛ(1
0:1
В
3:4
В
2:0
В
0:5
В
1:1
В
1:3
КЛ
0:1
К
3:4
В
1:3
В
1:1
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.08
1.29

Среднее время на гол

83
70

Всего голов

59
57

Голов в среднем за матч

1.31
1.27

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42

Среднее время на гол

68
71

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 0.35
Юрю Томми 4 0.2
Форселль Петтери 3 (1) 0.15
Ставицки Тимо 2 (1) 0.1
Ойяла Матиас 2 0.1
Алмен Микаэль 2 0.1
Ярвинен Ииро 1 0.05
Тамминен Матиас 1 0.05
Нурми Ноа 1 0.05
Лехтисало Отто 1 0.05
Bismark Ampofo 1 0.05
Valentin Purosalo 1 0.05
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 4 0.2
Matheus Alves I 4 (1) 0.2
Пирттийоки Юхо 2 0.1
Tommi Jaentti 2 0.1
Julius Tauriainen 1 0.05
Onni Hanninen 1 0.05
Вирта Эмели 1 0.05
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Ярвинен Ииро 4 0
Нурми Ноа 4 0
Арсьеро Родриго 3 0
Юрю Томми 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Боксалл Никко 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Darren Smith III 1 0
Daniel Roekman 1 0
David Agbo 1 0
Яркко Висс 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 7 0
Кабаши Ариан 7 0
Кунингас Микко 5 0
Пеннинкангас Теему 4 0
Зекири Альтин 4 0
Вирта Эмели 3 0
Клинга Матти 2 0
Шимунович Лука 2 0
Matheus Alves I 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Marin Ljubic 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Эль-Мухантир Ануар 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Лахти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3
Интер Турку
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

10
3
Интер Турку
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Лахти
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

11
14
1 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
5
45%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Забито

13
9
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
23%
2
22%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
5
42%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Забито

26
16
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
5
19%
2
13%
1-15
7
27%
2
13%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
3
12%
4
25%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
4
15%
3
19%
76-90

Пропущено

29
26
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
3
10%
2
8%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
4
14%
6
23%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
7
24%
6
23%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1
Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3

Результаты матчей

Интер Турку
Лахти

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
11
8
8
11
1.5
3
16
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 13 2 5 30 - 11 41
2.
ХИК
 20 11 7 2 34 - 16 40
3.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 26 - 21 35
4.
ВПС
 21 10 3 8 28 - 22 33
5.
Оулу
 20 9 4 7 30 - 32 31
6.
Хонка
 20 8 5 7 19 - 16 29
7.
Интер Турку
 0:0 20 7 5 8 27 - 28 26
8.
Ильвес
 20 4 8 8 18 - 22 20
9.
Лахти
 0:0 20 4 8 8 16 - 26 20
10.
Хака
 20 4 8 8 24 - 35 20
11.
КТП
 21 5 5 11 19 - 31 20
12.
Мариехамн
 20 3 6 11 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
3.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
4.
СЯК Сейнайоки
 10 6 1 3 13 - 12 19
5.
Хонка
 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 0:0 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Оулу
 10 4 2 4 14 - 17 14
8.
КТП
 10 3 3 4 10 - 14 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 0:0 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 2 1 15 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
ХИК
 10 4 5 1 15 - 11 17
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 4 2 13 - 9 16
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Лахти
 0:0 11 2 6 3 8 - 13 12
8.
Интер Турку
 0:0 10 3 2 5 14 - 17 11
9.
Ильвес
 9 2 3 4 8 - 7 9
10.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
11.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ВПС Михаэль Петер 9 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
Ильвес Seydine N'Diaye 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
Лахти
1.91
3.60
4.40
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Где смотреть матч Интер Турку 0:0 Лахти онлайн

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Интер Турку
Лахти
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