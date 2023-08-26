Тур: 1. Стадион: Веритас.
2:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаПирттийоки Юхо
0:0
25' Не забитый пенальтиDarren Smith III
26' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
1:0
40' ГолDarren Smith III
44' Желтая карточкаЮрю Томми
1:1
60' ГолMatheus Alves I
2:1
73' ГолBismark Ampofo
80' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
82' Желтая карточкаMatheus Alves I
90' Желтая карточкаШимунович Лука
90' Желтая карточкаОйяла Матиас
90'+6
Ход матча
24'
25'
0:0
26'
40'
44'
60'
73'
82'
90'
90'
14
David
Agbo
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 David AgboПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Axel Kouame
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Интер Турку
Лахти
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 15 ничьих 12 побед
45 матчей
35.6%
28.9%
35.5%
16 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.9%
46.7%
24.4%
13 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
28.9%
44.4%
26.7%
13 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.57
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.08
1.29
Среднее время на гол
83
70
Всего голов
59
57
Голов в среднем за матч
1.31
1.27
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
68
71
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.4
|Юрю Томми
|4
|0.2
|Форселль Петтери
|3 (1)
|0.15
|Ставицки Тимо
|2 (1)
|0.1
|Ойяла Матиас
|2
|0.1
|Алмен Микаэль
|2
|0.1
|Bismark Ampofo
|2
|0.1
|Ярвинен Ииро
|1
|0.05
|Тамминен Матиас
|1
|0.05
|Нурми Ноа
|1
|0.05
|Лехтисало Отто
|1
|0.05
|Valentin Purosalo
|1
|0.05
|Boubou Diallo
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Alves I
|5 (1)
|0.25
|Зекири Альтин
|4
|0.2
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.1
|Tommi Jaentti
|2
|0.1
|Julius Tauriainen
|1
|0.05
|Onni Hanninen
|1
|0.05
|Вирта Эмели
|1
|0.05
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|4
|0
|Юрю Томми
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Боксалл Никко
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Darren Smith III
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Кабаши Ариан
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|0
|Кунингас Микко
|5
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Шимунович Лука
|3
|0
|Matheus Alves I
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Marin Ljubic
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Эль-Мухантир Ануар
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Лахти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
4
Интер Турку
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Лахти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
10
3
Интер Турку
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Лахти
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Пропущено
12
16
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
5
42%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
13
9
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
23%
2
22%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
5
42%
61-75
3
17%
1
8%
76-90
Забито
28
17
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
5
18%
2
12%
1-15
7
25%
2
12%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
3
11%
5
29%
29%
46-60
5
18%
4
24%
61-75
4
14%
3
18%
76-90
Пропущено
30
28
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 14
3
10%
2
7%
1-15
5
17%
5
18%
16-30
4
13%
7
25%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
7
23%
7
25%
61-75
6
20%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1
Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1
Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3
Результаты матчей
Интер Турку
Лахти
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 25%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
8 раз 40%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
55
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
46
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
128
911
317
218
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|2
|5
|30 - 11
|41
|2.
|20
|11
|7
|2
|34 - 16
|40
|3.
|2:2
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|4.
|21
|10
|3
|8
|28 - 22
|33
|5.
|20
|9
|4
|7
|30 - 32
|31
|6.
|20
|8
|5
|7
|19 - 16
|29
|7.
|20
|8
|4
|8
|29 - 29
|28
|8.
|20
|4
|8
|8
|18 - 22
|20
|9.
|20
|4
|8
|8
|24 - 35
|20
|10.
|21
|5
|5
|11
|19 - 31
|20
|11.
|20
|4
|7
|9
|17 - 28
|19
|12.
|2:2
|21
|3
|7
|11
|20 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|4.
|2:2
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|5.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|8.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|9.
|9
|1
|8
|0
|15 - 13
|11
|10.
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|2:2
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|4.
|2:2
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|7.
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|9.
|2:2
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|8 - 7
|9
|11.
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|12.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|7